JPMorgan installe sa banque d’affaires à Lagos, Olagunju aux commandes

La banque d’affaires que JPMorgan prépare à Lagos aura à sa tête un professionnel nigérian, Adedapo Olagunju, connu sous le nom de Dapo Olagunju. Sa désignation, rendue publique fin octobre 2026, marque l’étape la plus visible d’une implantation que le groupe américain mûrit depuis plusieurs années sur le premier marché bancaire d’Afrique subsaharienne. Au-delà d’un choix de dirigeant, c’est le signal d’une offensive sur un segment, celui du conseil financier haut de gamme, où les grandes maisons internationales étaient jusqu’ici absentes à titre résident.

Pourquoi JPMorgan choisit Lagos comme tête de pont nigériane

Le Nigeria concentre à lui seul une part déterminante de la capitalisation boursière et de la dette souveraine émise en Afrique subsaharienne hors Afrique du Sud. Avec un produit intérieur brut qui oscille, selon les années et les taux de change retenus, autour de 400 à 500 milliards de dollars, le pays reste la locomotive démographique du continent et le principal émetteur d’eurobonds africains après l’Égypte. Pour un établissement comme JPMorgan, s’installer à Lagos revient à être présent là où se traitent les plus gros dossiers de fusions-acquisitions, de restructuration de dette et de levées souveraines.

Le groupe américain opérait jusqu’à présent au Nigeria essentiellement depuis Johannesburg et Londres, à travers une activité de représentation. Le passage à une entité de plein exercice suppose un dialogue étroit avec la Central Bank of Nigeria (CBN) et avec la Securities and Exchange Commission locale, deux régulateurs qui ont durci depuis 2023 les exigences de capital pour les banques commerciales. Les banques d’affaires relèvent d’un régime distinct, moins capitalistique, mais soumis à une procédure d’agrément qui conditionne le périmètre effectif des activités autorisées, qu’il s’agisse du conseil en fusions-acquisitions, de l’arrangement de dette ou de l’intermédiation sur les marchés de capitaux.

Dapo Olagunju, un profil taillé pour l’arbitrage entre Lagos et New York

Le choix d’un dirigeant nigérian confirme la stratégie d’ancrage local que les maisons américaines privilégient désormais sur les marchés émergents. Le profil-type recherché pour ce genre de mission combine une expérience des salles de marché internationales, une connaissance intime des régulateurs locaux et un carnet d’adresses au sein des grandes familles industrielles et des ministères économiques. C’est à cette aune que la nomination d’Olagunju doit être lue : il lui reviendra d’arbitrer, dossier par dossier, entre la discipline de risque imposée par le siège new-yorkais et les pratiques du marché nigérian.

Le dirigeant héritera d’un chantier opérationnel considérable : constitution d’une équipe de banquiers seniors, mise en conformité avec les normes de lutte anti-blanchiment, articulation avec les équipes régionales du groupe en Afrique du Sud et au Kenya. L’enjeu de rétention des talents est particulièrement sensible : les banques nigérianes de premier plan, de Stanbic IBTC à Access Holdings en passant par Zenith et United Bank for Africa, ont considérablement renforcé leurs propres pôles de banque d’investissement au cours de la dernière décennie et paient aujourd’hui leurs cadres dirigeants à des niveaux proches des standards sud-africains.

Un défi direct aux champions locaux de l’intermédiation en capital

L’arrivée de JPMorgan à Lagos intervient alors que les banques nigérianes achèvent une recapitalisation imposée par la CBN, dont le seuil a été relevé en 2024 à 500 milliards de nairas pour les établissements à vocation internationale. Cette contrainte a mobilisé l’essentiel de leurs capacités de levée en 2025 et 2026, au moment précis où les besoins de financement des entreprises nigérianes, en particulier dans l’énergie et les télécoms, retrouvent de la vigueur. Le groupe américain pourrait tirer parti de cette fenêtre pour positionner sa signature sur des mandats d’arrangement et de conseil que les banques locales traitaient jusqu’ici sans concurrence directe.

La comparaison la plus pertinente reste celle de Citi, présente au Nigeria depuis 1984 à travers Citibank Nigeria, et de Standard Chartered. Aucune de ces deux maisons n’a toutefois déployé un dispositif de banque d’affaires de plein exercice comparable à ce que prépare le groupe de Jamie Dimon. L’enjeu, pour l’économie nigériane, dépasse la seule concurrence commerciale : l’implantation d’un acteur global de ce calibre peut faciliter l’accès des émetteurs locaux aux pools de liquidité internationaux, à condition que le cadre de change, encore convalescent après la réforme de 2023, offre la visibilité nécessaire aux investisseurs étrangers.

Reste à connaître le périmètre exact d’activités, le calendrier d’ouverture effective et la taille des équipes qui seront déployées, autant d’éléments qui diront si Lagos devient véritablement, pour JPMorgan, le second pivot africain après Johannesburg.

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