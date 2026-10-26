Eurobond camerounais 2032 : Franklin Templeton allège sa position

La dette obligataire extérieure du Cameroun continue d’intéresser les gestionnaires américains, mais à doses réduites. Au 30 juin 2026, deux fonds affiliés à Franklin Templeton cumulent 3,11 millions d’euros nominaux de titres souverains camerounais, soit l’équivalent d’environ 2,04 milliards de francs CFA. Ces lignes sont issues de l’eurobond émis en juin 2021 par Yaoundé, à coupon fixe de 5,95 % et à maturité juillet 2032. Les positions figurent dans les états de portefeuille transmis au régulateur boursier américain.

Un allègement progressif plutôt qu’un désengagement brutal

Le détail des arrêtés successifs trace une trajectoire d’érosion. Le Templeton Global Dynamic Income Fund porte à lui seul 2,89 millions d’euros nominaux, valorisés 2,96 millions de dollars fin juin 2026. Le second véhicule, l’ex-Putnam Master Intermediate Income Trust, détient 220 000 euros, pour une valeur de marché de 225 216 dollars. Or ce même portefeuille affichait 360 000 euros nominaux en mars 2023, puis 320 000 euros au 30 septembre 2025. En neuf mois, la ligne a donc fondu de 100 000 euros, soit une contraction de 31,25 %.

Cette décrue intervient dans un contexte de recomposition capitalistique. Franklin Templeton a bouclé l’acquisition de Putnam Investments le 1er janvier 2024, intégrant progressivement les fonds de sa cible. Le trust concerné a d’ailleurs changé de dénomination en juillet 2026, pour devenir le Franklin Master Intermediate Income Trust, à la suite d’une annonce faite le 15 mai. Son code de cotation à la Bourse de New York, PIM, demeure inchangé. Un troisième véhicule du groupe, le Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund, apparaissait aussi exposé au papier camerounais : 2,13 millions d’euros nominaux déclarés au 31 janvier 2026, pour 2,22 millions de dollars valorisés. Cet arrêté antérieur n’est pas additionnable aux chiffres de juin 2026.

Un emprunt structurant pour la signature camerounaise

Un emprunt structurant pour la signature camerounaise

L’opération souche remonte au 30 juin 2021. Le ministère camerounais des Finances avait alors annoncé avoir levé 685 millions d’euros, pour un équivalent proche de 450 milliards de francs CFA. La demande exprimée par 205 investisseurs institutionnels dépassait les 2,258 milliards d’euros, obligeant Yaoundé à écrêter les allocations. L’objectif affiché consistait à racheter par anticipation l’eurobond inaugural de 2015, dont le coupon de 9,5 % pesait lourdement sur le service de la dette. Le passage à 5,95 % représentait une économie annuelle estimable à plusieurs dizaines de milliards de francs CFA sur la fraction refinancée.

Reste une précision essentielle pour la lecture des filings américains : les montants déclarés par Franklin Templeton correspondent à des positions acquises sur le marché secondaire. Ils ne traduisent aucune entrée de trésorerie supplémentaire pour l’État camerounais. Les flux financiers vers le Trésor se limitent au produit initial de 2021 ; les transactions ultérieures ne concernent que les porteurs successifs.

Ce que l’exposition offshore dit du profil de risque

À l’échelle de l’encours, 3,11 millions d’euros représentent moins de 0,5 % de la souche. L’intérêt du chiffre réside ailleurs. Il documente la présence persistante d’investisseurs nord-américains dans un papier émis en euros par un souverain d’Afrique centrale, catégorie peu suivie par les indices de référence sur dette émergente. Sur la période récente, les signatures subsahariennes ont vu leurs spreads s’écarter à plusieurs reprises, notamment après le relèvement des taux directeurs de la Réserve fédérale amorcé en 2022 et les épisodes de restructuration au Ghana et en Zambie. Le voisin congolais, le Gabon, a dû racheter en 2024 une partie de ses eurobonds via une opération de gestion de passif pilotée avec un rehausseur de crédit, illustrant la fenêtre étroite dont disposent les émetteurs de la zone pour se refinancer.

Dans ce paysage, le papier camerounais à 5,95 % constitue encore une poche de rendement acceptable pour des fonds de distribution comme ceux de Franklin Templeton, qui recherchent du revenu courant tout en gérant un risque de duration. Mais l’érosion observée sur le trust ex-Putnam montre que ces allocations se discutent trimestre après trimestre. Pour Yaoundé, dont la prochaine grande échéance obligataire externe se profile à l’horizon 2032, la leçon est connue des équipes du ministère des Finances : la soutenabilité du refinancement dépend autant de la discipline budgétaire interne que des arbitrages opérés, à Boston, Londres ou Singapour, par une poignée de gérants d’actifs.

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