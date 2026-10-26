Fraude de 193,6 millions de dollars à la CIA : la piste gabonaise

La révélation d’un volet gabonais dans une fraude de 193,6 millions de dollars visant la CIA place Libreville dans une position inconfortable. Au-delà du choc provoqué par l’ampleur du préjudice et par l’identité de la victime, l’agence centrale de renseignement américaine, l’affaire interroge la capacité du Gabon à filtrer les flux financiers qui transitent par ses banques, ses notaires et ses sociétés. La période de transition politique ouverte en août 2023, après la prise de pouvoir du général Brice Oligui Nguema, rend ces questions d’autant plus sensibles pour les autorités en place.

Une fraude massive au cœur du renseignement américain

Les escroqueries aux contrats publics américains portant sur des sommes à neuf chiffres ne sont pas inédites. Le ministère américain de la Justice a documenté plusieurs dossiers comparables au cours de la dernière décennie, notamment des fraudes aux marchés de défense ou de reconstruction en Irak et en Afghanistan, où des intermédiaires facturaient des prestations fictives ou surévaluées à des agences fédérales. L’implication supposée de la CIA, dont les contrats sont par nature classifiés, complique habituellement la judiciarisation, mais ne l’empêche pas : plusieurs condamnations prononcées depuis 2015 ont mis en lumière des mécanismes de surfacturation et de rétrocommissions parfois réinvestis dans des juridictions tierces.

Dans ces montages, l’argent détourné suit généralement un itinéraire structuré : virements vers des comptes offshore, achats immobiliers de prestige, acquisition d’actifs par l’intermédiaire de sociétés-écrans, puis réinjection partielle dans l’économie réelle. Le montant de 193,6 millions de dollars correspond à une fraude de grande ampleur, du niveau de celles traitées habituellement par le Public Integrity Section du Département de la justice ou par les bureaux d’inspecteurs généraux des agences fédérales.

Pourquoi Libreville apparaît dans la cartographie des flux

Le fait que la capitale gabonaise soit citée dans ce type d’enquête n’est pas anodin. Le Gabon figure depuis plusieurs années sur les radars du Groupe d’action financière (GAFI) et du Groupe d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique centrale (GABAC), avec des évaluations successives pointant des faiblesses dans l’identification des bénéficiaires effectifs des sociétés commerciales et dans la supervision des professions non financières. Les procédures judiciaires françaises visant les « biens mal acquis » depuis 2007 ont par ailleurs mis en évidence l’existence, à Paris, de patrimoines considérables détenus par des proches de l’ancien pouvoir gabonais, patrimoines dont l’origine remonte souvent à des rétrocessions sur des marchés publics ou pétroliers.

Dans ce contexte, Libreville peut jouer plusieurs rôles dans un schéma de blanchiment : point de transit via des comptes bancaires ouverts au nom de sociétés locales, lieu de résidence de bénéficiaires effectifs, ou destination finale d’investissements immobiliers. La proximité historique entre certaines élites gabonaises et des réseaux d’affaires américains, documentée notamment dans le secteur pétrolier et minier, rend plausible l’hypothèse de relais locaux capables de recycler des fonds venus des États-Unis.

Un test pour la transition gabonaise

Pour les nouvelles autorités de Libreville, l’affaire constitue un test politique autant que technique. Le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) a fait de la lutte contre la corruption et le détournement de deniers publics l’un des marqueurs de son action, avec une série d’arrestations médiatisées de responsables de l’ancien régime depuis la fin de 2023. L’ouverture d’une coopération judiciaire effective avec les autorités américaines, en particulier avec le Federal Bureau of Investigation (FBI) et le Département de la justice, serait un signal fort envoyé aux partenaires internationaux et aux institutions financières correspondantes.

Sur le plan économique, l’enjeu dépasse la seule image. Le secteur bancaire gabonais, dominé par quelques établissements adossés à des groupes panafricains et français, dépend de ses relations de correspondance bancaire avec des banques américaines pour accéder au dollar. Toute suspicion persistante de laxisme dans le traitement des flux suspects se traduit, dans la pratique récente observée dans d’autres pays africains, par un durcissement des exigences de conformité, voire par la rupture de certaines lignes de correspondance. Les banques nigérianes et angolaises ont connu, entre 2016 et 2020, des épisodes de ce type qui ont renchéri le coût des transactions internationales pour leurs clients.

Reste à connaître l’identité précise des entités gabonaises mentionnées, la nature exacte des flux concernés et la position officielle que prendront les autorités de la transition. De la clarté apportée sur ces trois points dépendra, pour une large part, la lecture que les investisseurs et les partenaires du Gabon feront de ce dossier.

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