JPMorgan vise une licence de banque d’affaires au Nigeria début 2027

JPMorgan Chase franchit une étape décisive dans son déploiement nigérian. L’établissement new-yorkais a versé 50 milliards de nairas à la Banque centrale du Nigeria (CBN), montant qui correspond très précisément au plancher de fonds propres exigé pour un agrément national de merchant bank. Cette somme, équivalente à 38 millions de dollars, ouvre la voie à l’instruction formelle d’une demande de licence que la banque souhaite voir aboutir avant le premier trimestre 2027.

Un ticket d’entrée calibré pour la banque d’affaires

Le choix du format n’est pas anodin. En optant pour la catégorie merchant bank, JPMorgan évite le palier des 500 milliards de nairas – 375 millions de dollars – requis pour un agrément international de banque commerciale au Nigeria. Ce régime, réservé aux établissements qui souhaitent collecter les dépôts du grand public et offrir des services de détail, impose une capitalisation dix fois supérieure et un cadre prudentiel plus contraignant. La licence de banque d’affaires, elle, autorise les financements aux grandes entreprises, la structuration d’émissions obligataires, l’intermédiation en devises et les activités de marchés de capitaux, qui constituent précisément le cœur de métier du groupe américain.

Le dispositif permettra à JPMorgan de dépasser le cadre juridique de son bureau de représentation à Lagos, dont les missions se limitent à la liaison commerciale et à l’étude de marché. Dapo Olagunju, directeur général du groupe pour l’Afrique de l’Ouest, pilote le dossier depuis la capitale économique nigériane. Il a indiqué le 8 octobre 2026 vouloir ouvrir les activités opérationnelles avant la fin de l’année, un calendrier qui suppose une instruction accélérée du dossier par la CBN.

Le pari du naira stabilisé et des devises rares

Le timing épouse une inflexion majeure de la politique monétaire nigériane. Depuis la dévaluation de juin 2023 et l’unification des guichets de change, le naira a perdu environ deux tiers de sa valeur face au dollar avant d’amorcer une stabilisation en 2025 autour de 1 500 nairas pour un dollar. Les réserves de change de la CBN, remontées au-dessus de 40 milliards de dollars à l’été 2025, offrent un socle plus crédible aux opérateurs internationaux. Pour autant, l’accès effectif aux devises reste contraint pour les groupes industriels locaux, qui peinent à financer leurs importations d’intrants ou leurs programmes d’investissement.

C’est précisément ce segment que vise JPMorgan. En proposant des lignes de crédit libellées en dollars adossées à son bilan global – plus de 4 000 milliards de dollars d’actifs à l’échelle du groupe –, la banque entend se positionner comme pourvoyeuse de devises pour les champions nigérians de l’énergie, des télécoms, de l’agro-industrie et du ciment. Son rôle d’arrangeur dans l’émission d’eurobonds souverains de 2,2 milliards de dollars de décembre 2024 lui a déjà offert une tête de pont auprès du Trésor fédéral et des investisseurs institutionnels sur Londres.

Un marché nigérian de plus en plus courtisé

JPMorgan ne sera pas seul sur ce créneau. Standard Chartered, Rand Merchant Bank, Coronation Merchant Bank et FBN Merchant Bank opèrent déjà sous ce régime, auxquels s’ajoute la présence historique de Citi et de Standard Bank via leurs filiales commerciales. L’arrivée du groupe new-yorkais rebat néanmoins les cartes, en apportant une capacité de bilan sans équivalent sur le continent et un réseau de corporate banking adossé aux grandes multinationales présentes au Nigeria.

Le signal politique est tout aussi important. Alors qu’Abuja poursuit ses discussions techniques avec le Fonds monétaire international (FMI) sur la soutenabilité de la dette extérieure et la trajectoire des subventions aux carburants, l’engagement d’un groupe de la stature de JPMorgan constitue une forme de validation de l’agenda de réformes porté par le président Bola Tinubu depuis mai 2023. L’opération intervient aussi dans un contexte régional où les capitales ouest-africaines – Dakar, Abidjan, Accra – courtisent les mêmes bailleurs pour financer leurs programmes d’infrastructures.

Reste à franchir l’étape réglementaire. La CBN examinera le dossier au regard des critères de gouvernance, de gestion des risques et de conformité en vigueur depuis la refonte de 2023, et pourra assortir l’agrément de conditions particulières. Si le calendrier annoncé est tenu, JPMorgan deviendrait, à l’horizon 2027, l’une des premières grandes banques universelles américaines à disposer d’une entité pleinement opérationnelle en Afrique subsaharienne hors Afrique du Sud.

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