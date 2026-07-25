La raffinerie Dangote lève 2,5 milliards USD auprès d’investisseurs

La raffinerie Dangote vient de mobiliser 2,5 milliards de dollars auprès d’un tour de table d’investisseurs, consolidant le financement du complexe industriel de Lekki, dans la banlieue est de Lagos. Cette opération intervient alors que le site, inauguré en 2023 et monté progressivement en régime, se positionne comme l’un des principaux actifs énergétiques du continent avec une capacité nominale de 650 000 barils par jour. Pour le groupe fondé par le milliardaire Aliko Dangote, cette levée représente une étape décisive dans le refinancement de la dette contractée lors de la phase de construction et dans le déploiement commercial international de la raffinerie.

Un tour de table stratégique pour le premier raffineur africain

La structuration de l’opération traduit la maturité financière atteinte par le projet nigérian. Après plus d’une décennie de développement et un investissement cumulé estimé autour de 20 milliards de dollars, l’infrastructure a franchi ses principaux jalons opérationnels : mise en service des unités de distillation, démarrage de la production d’essence en 2024, puis montée en puissance progressive vers la pleine capacité. Les 2,5 milliards levés doivent permettre d’optimiser le bilan du groupe, d’alléger le service de la dette bancaire syndiquée et de financer l’approvisionnement en brut, poste devenu critique depuis que la raffinerie s’oriente vers un mix d’achats internationaux.

Concrètement, le complexe pétrochimique intégré combine raffinage, production d’engrais et unités pétrochimiques, sur un site de plus de 2 500 hectares en zone franche. Cette intégration verticale, rare à cette échelle en Afrique, offre au groupe une capacité d’arbitrage entre marchés du carburant, du diesel, du kérosène d’aviation et des produits pétrochimiques. Elle explique aussi l’appétit des investisseurs pour un actif jugé résilient, dans un contexte où les capacités de raffinage africaines demeurent structurellement déficitaires.

Rebattre les cartes du marché ouest-africain des carburants

L’irruption d’un raffineur privé de cette taille modifie en profondeur la géographie régionale des flux pétroliers. Historiquement, l’Afrique de l’Ouest importait l’essentiel de ses carburants raffinés depuis les hubs européens, notamment Rotterdam et Amsterdam-Anvers, ainsi que depuis les Émirats arabes unis. La montée en puissance de Lekki inverse partiellement cette logique : la raffinerie exporte désormais du naphta, du jet fuel et du fioul vers l’Europe et les États-Unis, tout en approvisionnant progressivement le marché intérieur nigérian.

Ce basculement n’est pas sans frictions. Les relations entre le groupe et la compagnie publique NNPC, longtemps promise à un rôle d’actionnaire minoritaire, sont restées tendues autour des conditions de fourniture de brut nigérian. Faute d’un approvisionnement domestique suffisant en naira, la raffinerie s’est tournée vers des cargaisons américaines, brésiliennes ou libyennes, achetées en dollars. Cette dépendance aux importations de brut, paradoxale pour un pays producteur, expose la structure financière du groupe aux variations de change et alimente le débat sur la politique pétrolière d’Abuja.

Un signal pour les investisseurs et la souveraineté énergétique africaine

Le succès de la levée envoie un message aux marchés financiers internationaux sur l’appétit pour les grands actifs industriels africains lorsque l’exécution est démontrée. Après des années de scepticisme sur la capacité du projet à tenir ses promesses techniques, les indicateurs de production convergent désormais vers les objectifs initiaux. Les banques d’affaires et fonds impliqués dans le tour de table y voient un moyen de s’exposer à la thématique de la substitution aux importations, particulièrement porteuse dans les économies émergentes à forte démographie.

Pour le Nigeria, dont le PIB dépend structurellement des hydrocarbures, l’enjeu dépasse le seul cas Dangote. La capacité de Lekki à absorber une part croissante de la production nationale de brut, à générer des devises par l’exportation de produits raffinés et à stabiliser les prix domestiques du carburant constitue un test grandeur nature pour la stratégie de valorisation locale portée par le gouvernement d’Abuja. À l’échelle continentale, le modèle intéresse déjà d’autres États producteurs, de l’Angola au Sénégal, en quête de solutions pour capturer davantage de valeur ajoutée sur leur ressource pétrolière.

Reste que la trajectoire financière du groupe demeure surveillée. Le remboursement du stock de dette, l’accès pérenne au brut et la volatilité des marges de raffinage constituent autant de variables qui pèseront sur le rendement des capitaux fraîchement engagés. Selon Financial Afrik.

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