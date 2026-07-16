Taxis électriques chinois : un bouclier face aux chocs pétroliers

Le déploiement massif de taxis électriques en Chine dépasse désormais le seul enjeu de mobilité urbaine. Il constitue un levier stratégique de sécurité énergétique, à l’heure où la confrontation militaire entre Israël et l’Iran fait planer la menace d’une flambée durable du prix du baril. Deuxième économie mondiale et premier importateur de brut, Pékin voit dans son parc croissant de véhicules à batterie un amortisseur direct contre les turbulences du marché pétrolier.

Une flotte électrique pensée comme rempart énergétique

La Chine domine sans partage le segment mondial des véhicules électriques, tant sur la production que sur les ventes intérieures. Les grandes municipalités, à commencer par Shenzhen, Pékin ou Shanghai, ont converti l’essentiel de leur flotte de taxis et de véhicules de VTC à la propulsion électrique. Cette transition, engagée dès le début de la décennie 2010, a été soutenue par un maillage dense de bornes de recharge et par des subventions publiques ciblées sur les constructeurs nationaux.

Concrètement, chaque taxi thermique remplacé par un modèle à batterie réduit la demande quotidienne en carburants raffinés. À l’échelle d’un parc chiffré en millions d’unités, le manque à gagner pour les importations de brut devient significatif. Les autorités chinoises l’assument comme un choix industriel autant qu’un choix géopolitique, désamorçant partiellement la pression exercée par tout choc externe sur les hydrocarbures.

Le conflit israélo-iranien, révélateur de vulnérabilités

La guerre en cours contre l’Iran remet au premier plan la fragilité des routes d’approvisionnement énergétique. Le détroit d’Ormuz, par lequel transite près d’un cinquième du pétrole mondial, demeure un point de passage sensible pour Pékin, qui absorbe une part majeure des exportations iraniennes de brut, souvent en marge des sanctions occidentales. Toute escalade régionale susceptible d’entraver ce corridor exposerait mécaniquement l’économie chinoise à un renchérissement brutal de sa facture énergétique.

Face à ce risque, la stratégie de long terme portée par les autorités chinoises s’articule autour de trois axes complémentaires : la diversification des fournisseurs, l’accumulation de réserves stratégiques et la substitution technologique. Les taxis électriques s’inscrivent dans ce troisième volet. Ils incarnent une forme de découplage progressif entre la croissance urbaine et la consommation d’hydrocarbures, dans un pays où la mobilité représente une part majeure de la demande finale de pétrole.

BYD, Geely et l’avantage industriel chinois

Les groupes BYD, Geely, SAIC ou encore Nio ont bâti une chaîne de valeur intégrée qui couvre la cathode, la batterie, le véhicule et son écosystème de recharge. Cet ancrage industriel donne à la Chine une capacité unique à absorber les commandes publiques massives sans dépendre d’intrants étrangers critiques. Le contrôle exercé par Pékin sur le raffinage du lithium, du cobalt et des terres rares complète ce dispositif, transformant chaque flotte municipale en démonstration de souveraineté technologique.

Cette réalité contraste avec la trajectoire des économies importatrices d’énergie du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, dont l’exposition aux fluctuations du baril reste structurelle. Pour les décideurs de la région, l’exemple chinois illustre le rendement politique d’une politique industrielle patiente, capable de convertir un objectif de décarbonation en outil de sécurité nationale. La Turquie, avec son constructeur Togg, et l’Arabie saoudite, avec ses partenariats autour de Ceer et de Lucid, cherchent à répliquer à leur échelle une part de cette logique.

Un signal pour les marchés pétroliers

Reste que la substitution demeure partielle. Le transport routier lourd, l’aviation et la pétrochimie continueront de tirer la demande chinoise en produits raffinés pendant plusieurs années. Mais la trajectoire de fond est désormais claire : chaque nouvelle génération de taxis électriques déployée dans les mégalopoles chinoises pèse un peu plus sur les anticipations de prix du brut. Les analystes de marché intègrent progressivement cette variable dans leurs modèles de demande à moyen terme.

Pour les producteurs du Golfe et de l’Afrique subsaharienne, le message est double. La rente pétrolière conserve sa centralité à court terme, portée par les tensions géopolitiques. À moyen terme, la Chine construit méthodiquement les conditions de sa propre indépendance vis-à-vis de leurs exportations. Selon El Watan, cette armada de taxis électriques constitue déjà un rempart stratégique contre les chocs pétroliers que pourrait provoquer une extension du conflit avec l’Iran.

Pour aller plus loin

L’UE interdit les importations d’or du Soudan pour freiner la guerre · Trump annonce le retour du blocus naval contre l’Iran à Hormuz · Centrafrique : à Am Dafok, la Minusca constate un afflux de déplacés

J’aime ça : J’aime chargement…