Mali : un convoi de 950 camions-citernes ravitaille Bamako en carburant

Un convoi hors normes de 950 camions-citernes chargés d’hydrocarbures est parvenu à Bamako, apportant un ballon d’oxygène à une capitale malienne étouffée par la pénurie de carburant. L’arrivée de cet immense cortège, escorté par les Forces armées maliennes (FAMa), intervient alors que les stations-service de la capitale sont prises d’assaut depuis plusieurs semaines et que l’activité économique tourne au ralenti. Le gouvernement de transition entend ainsi démontrer sa capacité à sécuriser les corridors d’importation malgré la pression exercée par les groupes armés sur les axes stratégiques reliant le pays aux ports côtiers.

Une pénurie qui asphyxie l’économie malienne

Depuis la fin septembre, le Mali traverse l’une des crises d’approvisionnement les plus aiguës de son histoire récente. Les attaques répétées contre les convois de citernes, en particulier sur l’axe reliant Kayes à Bamako et sur la route de la frontière ivoirienne, ont considérablement ralenti les livraisons. Les files d’attente s’étirent devant les stations-service de la capitale, où le litre d’essence se négocie parfois au double du prix officiel sur le marché parallèle. Écoles, transports urbains, industries légères et commerces ressentent lourdement les effets de cette raréfaction.

Le pays, dépourvu d’accès à la mer, dépend intégralement des ports de Dakar, Abidjan, Lomé et Conakry pour ses importations de produits pétroliers. Cette configuration logistique, déjà coûteuse en temps normal, devient critique dès lors que les corridors sont ciblés par des attaques. Les groupes affiliés au Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) ont revendiqué plusieurs opérations contre des camions-citernes ces dernières semaines, transformant l’approvisionnement énergétique en enjeu de sécurité nationale.

La militarisation du corridor pétrolier

Pour acheminer les 950 camions-citernes jusqu’à Bamako, les autorités maliennes ont mobilisé un dispositif sécuritaire de grande ampleur. Les FAMa, appuyées par des moyens aériens, ont sécurisé le trajet depuis la frontière sud du pays. Ce mode opératoire, désormais systématique pour les convois d’hydrocarbures, marque une inflexion majeure dans la gestion des flux commerciaux : l’État malien assume désormais un rôle direct dans la protection de la chaîne d’approvisionnement, tâche traditionnellement laissée aux transporteurs privés et à leurs propres dispositifs.

Cette militarisation a un coût. Elle mobilise des ressources militaires considérables, allonge les délais de livraison et renchérit mécaniquement le prix du carburant à la pompe. Elle traduit aussi la difficulté persistante des autorités de transition à rétablir la libre circulation sur l’ensemble du territoire, malgré les opérations menées contre les groupes armés dans le centre et le nord du pays. Le partenariat militaire renforcé avec Moscou, via les forces de l’Africa Corps, n’a pas encore permis de sécuriser durablement les grands axes.

Une équation régionale à haut risque

Au-delà de l’urgence immédiate, la crise pétrolière malienne met en lumière la vulnérabilité structurelle des économies sahéliennes enclavées. Le Burkina Faso et le Niger, partenaires du Mali au sein de la Confédération des États du Sahel (AES), sont exposés à des dynamiques similaires. Toute perturbation prolongée sur les corridors ouest-africains menace de faire vaciller l’ensemble de l’espace, avec des répercussions sur les prix alimentaires, l’électricité produite à partir du gasoil et l’activité minière, poumon budgétaire de la région.

L’arrivée du convoi à Bamako devrait détendre temporairement le marché intérieur et permettre aux stations-service de reconstituer leurs stocks. Reste que cette accalmie ne résout aucun des paramètres de fond : insécurité persistante sur les axes, dépendance intégrale aux ports étrangers, absence de réserves stratégiques suffisantes. Les autorités de transition évoquent la constitution de stocks tampons et l’accélération de projets de raffinage local, mais ces chantiers relèvent du moyen terme. Dans l’intervalle, chaque convoi acheminé devient un événement politique autant qu’économique.

Selon Seneweb, l’arrivée de ce convoi de 950 camions-citernes à Bamako constitue l’une des plus importantes opérations de ravitaillement organisées depuis le début de la crise énergétique malienne.

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