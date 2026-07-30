Le Cameroun prépare un prêt ESG de 400 milliards de FCFA

Le prêt ESG que Yaoundé entend mobiliser figure dans la Conjoncture mensuelle de la dette publique du Cameroun de juin 2026, document publié le 27 juillet par la Caisse autonome d’amortissement (CAA). L’organisme y indique que le gouvernement projette de contracter une enveloppe de 690 millions de dollars auprès de partenaires financiers internationaux, sans identifier à ce stade les prêteurs pressentis. Aucun détail n’est fourni sur la maturité définitive, la période de différé ni le taux d’intérêt applicable. Les mentions circulant sur une durée de quinze ans, un délai de grâce de cinq ans et des conditions dites compétitives ne trouvent pas de confirmation dans le rapport officiel.

Un prêt ESG calibré pour compléter le programme d’emprunt 2026

La loi de finances 2026 fixe le besoin global de financement du Cameroun à 3 197 milliards de FCFA, soit environ 8,8 % du produit intérieur brut. Près de 67 % de ce montant doit provenir de ressources extérieures, ce qui expose l’État aux conditions parfois volatiles des marchés internationaux. Le prêt ESG envisagé couvrirait à lui seul près de 12,5 % du besoin annuel. Il s’ajouterait aux 474 milliards de FCFA déjà mobilisés au premier trimestre 2026 dans le cadre d’un placement privé sur le marché international.

Le calendrier n’est pas anodin. La remontée des rendements souverains sur les marchés obligataires conduit la CAA à recommander un séquencement prudent des levées extérieures. Multiplier les émissions classiques dans un environnement encore coûteux renchérirait mécaniquement le service de la dette. En basculant une partie du programme vers un instrument à composante durable, les autorités espèrent capter des liquidités mieux disantes et lisser le calendrier des remboursements futurs.

Diversification des financements et pari sur la finance verte

La Caisse autonome d’amortissement présente l’opération comme un levier de diversification et un moyen de réduire le coût moyen de l’endettement public. Le montage devrait s’appuyer sur des mécanismes de garantie et de partage des risques avec les bailleurs internationaux, une architecture désormais courante dans les prêts liés à la performance durable. L’objectif affiché consiste également à ouvrir un accès plus large aux financements dits durables, segment en forte croissance auprès des investisseurs institutionnels européens et nord-américains.

Reste que l’appellation retenue, « prêt à composante ESG », traduit une prudence méthodologique. Le rapport ne permet pas de classer l’opération parmi les obligations vertes, les prêts verts stricto sensu ou les instruments indexés sur des objectifs de durabilité. Aucun cadre d’éligibilité, aucun indicateur de performance et aucun dispositif de reporting ne sont détaillés. La répartition entre les volets environnemental, social et de gouvernance demeure également inconnue, tout comme la liste des projets qui bénéficieraient des fonds. Cette opacité initiale empêche d’apprécier la robustesse du dispositif au regard des standards internationaux, notamment ceux de l’ICMA ou de la Loan Market Association.

Une dette extérieure déjà prépondérante

À fin juin 2026, la dette publique camerounaise s’établit à 15 607 milliards de FCFA, soit 44,2 % du PIB. La dette directement portée par l’administration centrale atteint 14 659 milliards, dont 64,5 % relèvent de créanciers extérieurs. Dans cet ensemble, le nouveau prêt représenterait environ 2,6 % de l’encours total, sous réserve d’une mobilisation intégrale. Son incidence dépendra du rythme de décaissement et de l’affectation effective des ressources aux dépenses budgétaires ou d’investissement.

La question du coût sera déterminante. Le portefeuille de la dette publique affiche aujourd’hui un taux d’intérêt moyen pondéré de 2,8 % et une maturité moyenne de 6,9 ans, la composante extérieure atteignant 7,3 ans. Pour apporter une valeur ajoutée réelle, le futur prêt ESG devra offrir des conditions plus favorables que celles obtenues lors du placement privé de 474 milliards de FCFA du début d’année. Faute de quoi, l’étiquette durable resterait un simple habillage marketing sans gain financier tangible.

À ce stade, l’opération demeure une intention de financement plutôt qu’un emprunt structuré. Sa crédibilité dépendra de la publication d’un cadre précisant les projets éligibles, les indicateurs de performance et les mécanismes de garantie mobilisés. Selon Investir au Cameroun, le rapport de la CAA n’apporte encore aucune de ces précisions.

Pour aller plus loin

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