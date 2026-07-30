Dette publique : Sénégal, RDC et Côte d’Ivoire, trois trajectoires

La dette publique du Sénégal atteindrait désormais 132 % du produit intérieur brut, selon les données révisées mises en avant ces dernières semaines. Le chiffre, spectaculaire, a immédiatement nourri la thèse d’une Afrique condamnée à une spirale d’endettement structurel. La comparaison avec la Côte d’Ivoire, dont le ratio se situe autour de 58 %, ou avec la République démocratique du Congo, invite pourtant à dépasser la lecture globalisante. Derrière un même mot, la dette, coexistent des situations budgétaires qui n’ont ni les mêmes causes, ni les mêmes conséquences pour les créanciers et les populations.

Sénégal : le problème n’est pas seulement le niveau, c’est l’opacité

Le doublement apparent du ratio d’endettement sénégalais en l’espace de quelques trimestres tient davantage à une révision comptable qu’à une explosion soudaine des dépenses. Les audits conduits depuis l’arrivée au pouvoir de l’équipe de Bassirou Diomaye Faye ont mis au jour des engagements hors bilan et des passifs jusque-là non consolidés. Ce constat déplace le débat : ce n’est pas seulement l’ampleur du stock qui inquiète les partenaires financiers, mais la fiabilité même des séries statistiques transmises pendant plusieurs années au Fonds monétaire international et aux marchés.

La conséquence immédiate a été une dégradation des notations souveraines et un renchérissement du coût de refinancement sur les eurobonds sénégalais. Le programme conclu avec le FMI a été suspendu, dans l’attente d’un nouveau cadre. Pour Dakar, l’enjeu dépasse la simple soutenabilité arithmétique : il s’agit de restaurer un capital de crédibilité entamé, condition sine qua non pour continuer d’accéder aux financements concessionnels et aux marchés internationaux à des conditions supportables.

Côte d’Ivoire : un endettement maîtrisé mais un service qui pèse

À 58 % du PIB, la Côte d’Ivoire affiche un ratio deux fois inférieur à celui du Sénégal et reste dans les clous des critères de convergence de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Abidjan a su diversifier ses sources de financement, alternant émissions en euros, en dollars et sur le marché régional en francs CFA, avec des maturités allongées. Le pays bénéficie encore d’un accès privilégié aux investisseurs internationaux, comme en témoigne le succès de ses dernières opérations sur les marchés.

Reste que le service de la dette absorbe une part croissante des recettes fiscales, autour de 40 % selon les dernières estimations. La croissance robuste, supérieure à 6 % en moyenne, adoucit la contrainte sans la faire disparaître. La véritable question ivoirienne n’est donc pas celle du volume, mais celle de la marge de manœuvre budgétaire laissée aux dépenses sociales et d’investissement, dans un pays où l’urbanisation rapide et les besoins d’infrastructures pèsent lourdement sur les arbitrages du ministère des Finances.

RD Congo : la dette faible ne dit rien de la vulnérabilité

Kinshasa présente le paradoxe inverse. Avec un ratio de dette publique inférieur à 25 % du PIB, la République démocratique du Congo pourrait sembler enviable au regard des standards continentaux. Cette apparente sagesse masque une fragilité structurelle : la mobilisation des ressources intérieures reste faible, le franc congolais est soumis à des pressions récurrentes et l’économie demeure très dépendante des cours du cuivre et du cobalt.

Le pays a certes bénéficié d’un allègement massif dans le cadre de l’initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) au début des années 2010, ce qui explique en partie le point de départ bas. Mais la reconstitution progressive du stock, couplée à des besoins colossaux en infrastructures et en sécurité dans l’Est, laisse présager une trajectoire haussière. Le contrat sino-congolais renégocié et les nouveaux accords miniers modifient par ailleurs la nature même des engagements de l’État, avec une part croissante de dettes gagées sur des ressources naturelles, dont la valeur en cas de retournement des cours reste incertaine.

Trois enseignements pour l’analyse du risque souverain

Ces trois cas convergent sur un point : le seul ratio dette sur PIB ne suffit plus à qualifier une situation budgétaire. La qualité de l’information statistique, la structure des créanciers, la nature des garanties adossées aux emprunts et la profondeur du marché domestique pèsent autant que le niveau nominal. À l’heure où plusieurs souverains africains négocient de nouveaux programmes avec le FMI ou tentent un retour sur les marchés, cette grille de lecture différenciée devient un impératif pour les investisseurs comme pour les régulateurs. Selon Financial Afrik, la comparaison entre Dakar, Abidjan et Kinshasa illustre à elle seule la nécessité d’abandonner les récits monolithiques sur la dette africaine.

Pour aller plus loin

PPP au Cameroun : le CARPA cartographie 4 895 milliards de financement · Paiements UMOA : 1 336 milliards de FCFA transités en 2025 · Biens mal acquis : le PNF requiert un procès contre BNP Paribas

J’aime ça : J’aime chargement…