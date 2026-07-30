La BOAD lève 25 milliards de yens sur le marché Samurai durable

La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) vient de réussir sa première émission publique d’obligations Samurai durables sur la place de Tokyo, levant 25 milliards de yens, soit environ 170 millions de dollars ou près de 100 milliards de FCFA. L’opération, adossée à la signature du bras financier de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), consacre l’entrée de la banque régionale dans le cercle restreint des émetteurs africains capables de solliciter directement les investisseurs institutionnels nippons.

Structurée en deux tranches, l’émission combine 21,7 milliards de yens à trois ans et 3,3 milliards de yens à cinq ans. Ce double compartiment permet à la BOAD de calibrer sa dette selon des maturités adaptées aux appétits distincts des banques régionales, compagnies d’assurance et gestionnaires d’actifs japonais. La qualification durable du papier oriente par ailleurs les fonds levés vers des projets à impact environnemental et social, conformément au cadre de finance durable mis en place ces dernières années par l’institution basée à Lomé.

Une percée stratégique sur le marché Samurai

Le marché Samurai, qui désigne les obligations libellées en yens émises au Japon par des emprunteurs non résidents, reste un terrain sélectif. Les investisseurs japonais y privilégient des signatures de premier plan, dotées d’une notation solide et d’une gouvernance lisible. En parvenant à y placer un papier durable en format public, la BOAD signale la maturité atteinte par sa politique d’accès aux capitaux internationaux, après plusieurs opérations menées en euros et en dollars.

Cette percée n’est pas anodine dans un contexte où les émetteurs souverains et supranationaux africains cherchent à réduire leur dépendance aux marchés occidentaux traditionnels. La diversification vers l’Asie, et singulièrement vers le Japon, ouvre un vivier d’épargne longue, structurellement à la recherche de rendement dans un environnement de taux domestiques bas. Pour la banque régionale ouest-africaine, l’opération offre également une exposition en devise différente, susceptible d’être adossée à des flux de coopération japonais ou couverte par des instruments dérivés.

Un vecteur pour la finance durable en Afrique de l’Ouest

L’étiquette durable apposée sur l’émission engage la BOAD à affecter les fonds mobilisés à des projets éligibles : infrastructures bas-carbone, adaptation climatique, transition énergétique, inclusion sociale ou encore appui aux petites et moyennes entreprises. Ce fléchage répond aux exigences croissantes des investisseurs asiatiques en matière de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), et s’inscrit dans la continuité des cadres thématiques déjà déployés par l’institution.

Concrètement, les 100 milliards de FCFA levés viendront renforcer les capacités de financement de la BOAD au bénéfice des huit États membres de l’UEMOA : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo. Dans une zone où les besoins d’investissement en infrastructures dépassent largement les capacités budgétaires nationales, chaque nouveau canal de mobilisation de ressources longues compte. L’opération japonaise s’ajoute aux lignes ouvertes auprès des bailleurs multilatéraux, du marché régional des titres publics et des émissions eurobond antérieures.

Signal de confiance pour la signature régionale

Réaliser un placement public au Japon suppose de convaincre un cercle d’investisseurs particulièrement exigeants sur la transparence financière et la trajectoire de solvabilité. Le succès de la transaction, bouclée dans un contexte de tensions régionales et de resserrement monétaire mondial, envoie un signal positif quant à la perception de la signature ouest-africaine par les grands institutionnels asiatiques. Il conforte aussi la stratégie de la BOAD, qui a fait de l’élargissement de sa base d’investisseurs un axe central de son plan stratégique.

Reste que l’exercice devra être répété pour installer durablement la BOAD dans le paysage Samurai. Les banques de développement qui ont fait de ce marché un pilier de leur refinancement, à l’image de certaines institutions latino-américaines ou asiatiques, y reviennent avec régularité pour entretenir la liquidité de leurs souches. La prochaine étape consistera vraisemblablement à structurer une courbe de rendement en yens plus étoffée, condition d’un ancrage pérenne à Tokyo. Selon Financial Afrik, cette émission constitue une première historique à plusieurs égards pour l’institution de l’UEMOA.

Pour aller plus loin

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