Le Togo obtient 172 millions de dollars pour bâtir son écosystème IA

Le Togo figurerait parmi les premiers pays d’Afrique de l’Ouest à bénéficier d’un financement dédié à l’intelligence artificielle d’un montant de 172 millions de dollars. L’annonce, qui circule depuis le 7 novembre 2026, confirme la volonté de Lomé de se positionner comme un laboratoire régional de la transformation algorithmique, après avoir misé sur l’identité numérique et l’administration électronique durant la précédente décennie. La singularité du dispositif tient moins à son volume qu’à sa mécanique : le versement serait indexé sur un indicateur social, la connexion effective des jeunes Togolais aux réseaux et aux services numériques.

Une enveloppe de 172 millions de dollars pour accélérer l’IA togolaise

Rapporté au produit intérieur brut togolais, estimé autour de 9 milliards de dollars par le Fonds monétaire international en 2024, le montant représente près de 2 % de la richesse nationale annuelle. C’est considérable pour un secteur encore embryonnaire, et comparable, à l’échelle, aux premiers engagements de la Banque mondiale en faveur du Sénégal dans le cadre du Projet d’accélération de l’économie numérique, approuvé en 2021 pour 150 millions de dollars. Le Togo s’inscrit dans une séquence régionale où plusieurs capitales cherchent à verrouiller un financement structurant avant que la concurrence des hubs anglophones, de Lagos à Nairobi, ne capte l’essentiel des capitaux dédiés à l’IA.

Le pays dispose déjà d’une feuille de route numérique articulée autour de la stratégie Togo Digital, pilotée par le ministère de l’Économie numérique et de la Transformation digitale. L’arrivée d’une enveloppe spécifiquement fléchée vers l’intelligence artificielle marque une rupture : jusqu’ici, les financements internationaux accompagnaient surtout le déploiement de la fibre optique, la modernisation de l’état civil ou la dématérialisation des services publics. Le passage à l’IA suppose des infrastructures de calcul, des jeux de données souverains et une masse critique d’ingénieurs formés localement, trois chantiers que le pays doit engager en parallèle.

La connectivité des jeunes comme déclencheur du décaissement

La conditionnalité attachée au financement constitue l’élément le plus novateur du montage. En liant le décaissement à des cibles de connexion de la jeunesse, les bailleurs transposent à l’IA une méthode éprouvée dans la santé et l’éducation, celle du financement basé sur les résultats. Selon les données de l’Union internationale des télécommunications, le taux de pénétration d’Internet au Togo oscillait autour de 37 % en 2023, avec un écart marqué entre Lomé et les régions septentrionales. Ramener la fracture générationnelle et territoriale à un niveau soutenable est présenté comme la condition sine qua non de toute politique d’IA crédible.

Concrètement, un modèle algorithmique entraîné sans données issues des usages réels de la jeunesse reproduirait les biais d’une élite urbaine connectée. Les bailleurs semblent avoir intégré cette critique, fréquemment formulée par les chercheurs africains lors du Sommet de Kigali sur l’IA de 2025. L’exigence de connectivité préalable protège également l’investissement : sans base d’utilisateurs, les plateformes publiques adossées à l’IA, qu’il s’agisse d’orientation scolaire, de télémédecine ou de services agricoles, resteraient des coquilles vides.

Un précédent scruté par les capitales francophones

Dakar, Abidjan, Cotonou et Libreville observent le dispositif avec attention. Chacune de ces capitales négocie, ou prépare, des financements numériques auprès de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement ou de l’Union européenne, qui a doté son initiative Global Gateway de 150 milliards d’euros pour l’Afrique sur la période 2021-2027. Si le modèle togolais tient ses promesses, la conditionnalité par l’inclusion pourrait devenir la norme pour tout financement d’IA en Afrique francophone, mettant fin à la logique de guichet qui a longtemps caractérisé l’aide au secteur numérique.

Reste que la réussite dépendra de la qualité du suivi statistique et de la gouvernance du programme. Le Togo s’est doté en 2020 d’une Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), dont la montée en compétence sur les indicateurs d’usage sera déterminante. Le défi n’est pas seulement de connecter les jeunes Togolais : il est de prouver, chiffres à l’appui, qu’ils se sont connectés durablement et qu’ils tirent un bénéfice mesurable de l’IA financée sur fonds concessionnels. À ce prix, Lomé pourrait transformer un engagement budgétaire en modèle régional.

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