Ouagadougou chiffre la facture cyber à 9 milliards FCFA

La cybercriminalité au Burkina Faso a coûté près de 9 milliards de francs CFA, soit environ 13,7 millions d’euros, sur une période de cinq ans. Ce chiffrage, livré par la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité (BCLCC), constitue la première photographie officielle du préjudice financier subi par les particuliers, les entreprises et les administrations du pays. Il arrive dans un contexte où la dématérialisation des services publics et l’essor du paiement mobile transforment en profondeur l’économie quotidienne burkinabè.

Une facture cyber qui révèle la bascule numérique du Burkina Faso

Rapporté à la population, le montant paraît modeste. Rapporté au tissu économique réel, il raconte autre chose. Le Burkina Faso compte, selon les données de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest, plusieurs millions de comptes de monnaie électronique actifs, portés par Orange Money, Moov Money et les offres bancaires numériques. Dans un pays où le produit intérieur brut avoisine 20 milliards de dollars, la cybercriminalité capte désormais une part visible des flux financiers qui transitent par les téléphones et les plateformes.

La typologie des escroqueries recensées en Afrique de l’Ouest ces dernières années est désormais bien connue des régulateurs : hameçonnage ciblant les clients de banques, faux conseillers mobile money, usurpation d’identité sur les réseaux sociaux, sextorsion, fraude au président visant les PME. Le Burkina Faso n’échappe à aucun de ces registres. L’écart entre la vitesse d’adoption des usages et la maturité des dispositifs de défense explique une part essentielle du préjudice chiffré par la BCLCC.

Un enjeu de souveraineté pour la Confédération des États du Sahel

Ouagadougou n’est pas un cas isolé. Au Bénin voisin, l’Office central de répression de la cybercriminalité évoquait, pour la seule année 2022, plusieurs milliards de francs CFA de préjudice. En Côte d’Ivoire, la Plateforme de lutte contre la cybercriminalité (PLCC) rattachée à la gendarmerie recense chaque année plus d’un millier de dossiers, pour des pertes qui dépassent régulièrement les 4 milliards de francs CFA. Le ratio burkinabè, rapporté à l’étroitesse du marché numérique local, est donc comparable à celui de ses voisins et confirme une tendance régionale lourde.

Pour la Confédération des États du Sahel, qui réunit depuis 2024 le Burkina Faso, le Mali et le Niger, l’enjeu dépasse le simple bilan comptable. Les trois pays ont engagé des chantiers parallèles de dématérialisation de l’état civil, de biométrisation des documents d’identité et d’extension du paiement mobile dans les zones rurales. Cette montée en charge numérique s’opère dans un contexte sécuritaire tendu, où les groupes armés exploitent déjà les failles des systèmes de communication. Un préjudice cyber de 9 milliards de francs CFA en cinq ans au Burkina Faso suggère, par simple transposition, un ordre de grandeur de plusieurs dizaines de milliards à l’échelle de l’ensemble confédéral.

Un cadre juridique posé, des moyens à consolider

Le Burkina Faso s’est doté dès 2019 d’une loi portant répression de la cybercriminalité, complétée par la loi sur la protection des données à caractère personnel confiée à la Commission de l’informatique et des libertés (CIL). Le pays a également ratifié la Convention de Malabo adoptée par l’Union africaine en 2014, qui fixe un cadre continental pour la sécurité numérique et la protection des données. L’arsenal normatif existe, mais sa mise en œuvre opérationnelle repose essentiellement sur la BCLCC, structure récente dont les effectifs et le budget restent sans commune mesure avec ceux de ses homologues ivoirien ou sénégalais.

La publication d’un chiffrage sur cinq ans marque une inflexion méthodologique. Elle offre aux pouvoirs publics un argument quantifié pour plaider un renforcement des capacités d’enquête numérique, la mise en place d’un centre national de réponse aux incidents informatiques (CERT) pleinement opérationnel et l’intégration de modules cyber dans les cursus de la police et de la gendarmerie. Elle crée aussi, à destination des opérateurs télécoms et des établissements financiers, un signal clair : la prévention, la détection et l’indemnisation des victimes deviennent des éléments incontournables de la régulation sectorielle à venir.

Reste la question du financement. Sans ligne budgétaire dédiée ni partenariats techniques structurants, le fossé entre la sophistication croissante des attaquants et les moyens des services d’enquête burkinabè risque de se creuser. Le chiffre de 9 milliards de francs CFA, s’il est appelé à être réactualisé, pourrait alors apparaître rétrospectivement comme un plancher.

Pour aller plus loin

Gabon : la HAC rouvre les réseaux sociaux sous conditions renforcées · Le Nigeria propose un pool régional de calcul IA à trois partenaires · PHP2Shell : les hébergeurs africains sommés de patcher dans l’urgence

J’aime ça : J’aime Chargement…