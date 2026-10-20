Meurtre d’un Chinois à Dakar : trois nouvelles interpellations

L’enquête sur l’homicide d’un ressortissant chinois commis à la Cité Fayçal, quartier résidentiel du nord de Dakar, connaît une accélération notable. Trois nouvelles personnes ont été interpellées, portant à un cercle élargi le nombre de suspects entendus par les enquêteurs sénégalais. L’affaire, révélée au grand public dans la revue de la presse quotidienne du 20 octobre, revêt une sensibilité particulière pour les autorités : elle touche la communauté chinoise de Dakar, dont la présence commerciale est devenue visible depuis une quinzaine d’années, en particulier dans les quartiers du Centenaire et de Fayçal.

Une communauté chinoise exposée dans le commerce de détail dakarois

La présence chinoise au Sénégal est passée d’une poignée de familles au début des années 2000 à plusieurs milliers de ressortissants aujourd’hui, concentrés dans l’importation et le commerce de gros. Les boutiques tenues par des commerçants chinois le long de l’allée du Centenaire sont devenues un repère urbain, parfois source de frictions avec les commerçants sénégalais regroupés au sein de l’Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal (UNACOIS). La Cité Fayçal, du nom du roi saoudien qui en finança l’aménagement dans les années 1970, abrite une partie de cette diaspora asiatique installée dans l’économie informelle et le négoce.

Un homicide visant un membre de cette communauté intervient donc dans un contexte social déjà tendu, où la question de la concurrence commerciale affleure régulièrement. Les trois nouvelles interpellations suggèrent que les enquêteurs privilégient une piste élargie, dépassant le simple fait divers isolé. Pour les autorités sénégalaises, la rapidité de la réponse judiciaire sera scrutée depuis Pékin, premier partenaire commercial bilatéral du Sénégal sur plusieurs lignes de produits manufacturés.

Un enjeu diplomatique pour Dakar face à Pékin

La Chine occupe au Sénégal une place devenue structurelle. Elle a financé et construit plusieurs infrastructures emblématiques, dont le Grand Théâtre national inauguré en 2011, le Musée des civilisations noires livré en 2018, le stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio ouvert en 2022 et une partie de l’autoroute Ila Touba. Dakar a été, en 2018, le premier pays d’Afrique de l’Ouest à signer un protocole d’adhésion aux Nouvelles routes de la soie. La protection des ressortissants chinois sur le sol sénégalais fait partie des sujets régulièrement évoqués lors des visites bilatérales, Pékin étant particulièrement attentif à la sécurité de sa diaspora commerçante sur le continent.

Une affaire criminelle visant un ressortissant chinois n’a, en soi, rien d’un incident diplomatique. Elle le devient si l’enquête s’enlise ou si la communauté concernée estime que ses intérêts ne sont pas correctement défendus. Les précédents observés au Ghana autour de l’orpaillage illégal chinois en 2013, ou en Zambie après plusieurs incidents sécuritaires, ont montré combien Pékin savait transformer un dossier judiciaire local en levier diplomatique. Les autorités sénégalaises ont intérêt à conclure l’enquête dans des délais lisibles.

Un exécutif absorbé par la bataille du budget

Le dossier intervient alors que la scène politique intérieure est dominée par les tensions entre le palais de la République et la Primature. Depuis plusieurs semaines, les arbitrages du projet de loi de finances pour 2025 opposent l’entourage du président Bassirou Diomaye Faye à celui du Premier ministre Ousmane Sonko, tous deux issus du parti Pastef mais engagés dans une cohabitation institutionnelle inédite au sommet de l’État. La répartition des enveloppes ministérielles, le niveau de la dette publique rendue publique à l’été 2024 et le calendrier d’exécution des grands projets alimentent cette rivalité feutrée.

Dans le même temps, les relations entre l’Assemblée nationale et le palais présidentiel traversent une phase d’ajustement, consécutive à la recomposition parlementaire issue des législatives anticipées de novembre 2024. Les anciens cadres de l’enseignement supérieur, dont l’universitaire Mary Teuw Niane, ex-ministre et ancien recteur de l’Université Gaston-Berger de Saint-Louis, reviennent dans le débat public à mesure que l’exécutif cherche à élargir son socle de compétences. Concrètement, l’affaire de la Cité Fayçal rappelle que la gestion des faits divers sensibles reste un marqueur de crédibilité pour tout gouvernement, y compris pour une équipe arrivée au pouvoir sur une promesse de rupture.

Pour aller plus loin

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