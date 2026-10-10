Mohammed VI redessine la coopération migratoire du Maroc devant le Parlement

La coopération migratoire du Maroc entre dans une nouvelle séquence. Devant les parlementaires réunis à Rabat le 9 octobre pour l’ouverture de la session, le roi Mohammed VI a indiqué que le royaume entendait revoir les termes de son engagement sur la gestion des flux de personnes, en lien direct avec la crise survenue à Ceuta. L’annonce, formulée dans l’enceinte la plus solennelle de l’agenda politique marocain, place la question migratoire au rang des sujets de souveraineté, au même titre que la défense ou la politique étrangère.

Un signal politique adressé à Madrid et à Bruxelles

En choisissant le discours d’ouverture parlementaire pour aborder le dossier, le souverain lui confère une portée qui dépasse la routine diplomatique. Les prises de parole royales de cette nature engagent l’ensemble de l’appareil d’État marocain et fixent un cap que gouvernement, administration et services doivent décliner. Évoquer la coopération migratoire dans ce cadre revient à rappeler que la frontière terrestre entre le Maroc et les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla n’est pas une simple ligne de contrôle, mais un instrument politique dont Rabat conserve la maîtrise opérationnelle.

La crise de Ceuta avait brutalement illustré cette réalité. En l’espace de quelques jours, plusieurs milliers de personnes avaient pu franchir la clôture séparant le Maroc de l’enclave, provoquant une mobilisation d’urgence des autorités espagnoles et une onde de choc à Bruxelles. L’épisode, lu à Madrid comme une pression assumée, avait précipité une crise bilatérale dont les répliques se sont étendues sur plusieurs mois, affectant les relations commerciales, consulaires et sécuritaires entre les deux pays. En replaçant cet épisode dans le discours, Mohammed VI acte qu’il n’est pas refermé.

Une coopération migratoire devenue monnaie d’échange stratégique

Depuis la déclaration conjointe de La Valette de 2015, l’Union européenne a bâti une partie de sa politique de contrôle des frontières extérieures sur un réseau d’accords avec des pays tiers, parmi lesquels le Maroc occupe une place centrale. Rabat est à la fois pays de départ, de transit et, désormais, d’installation pour des migrants originaires d’Afrique de l’Ouest et centrale. Cette position lui confère un pouvoir de négociation que peu d’États du voisinage sud peuvent revendiquer. La Turquie, dans un registre différent, a démontré en 2016 puis en 2020 ce que représentait une telle rente géographique dans les rapports avec Bruxelles.

Le Maroc a construit sa propre politique migratoire à partir de 2013, avec deux vagues de régularisation ayant concerné environ 50 000 personnes selon les chiffres communiqués par le ministère de l’Intérieur. Cette doctrine, assumée au plus haut niveau, a permis à Rabat de se présenter comme un partenaire responsable, loin de l’image d’un simple gardien de frontière. Les inflexions annoncées par le souverain s’inscrivent dans cette trajectoire : il ne s’agit pas de rupture, mais d’un repositionnement qui vise à faire reconnaître cette contribution dans un cadre renégocié avec les partenaires européens.

Des répercussions attendues sur le corridor Maghreb-Sahel

Au-delà du face-à-face avec Madrid, la révision de la coopération migratoire marocaine aura des conséquences sur un espace plus vaste. Les routes migratoires qui traversent le Mali, le Niger, l’Algérie et la Mauritanie se recomposent en permanence au gré des politiques de contrôle appliquées sur les rives sud et nord de la Méditerranée. Le durcissement observé en Tunisie depuis 2023, les tensions récurrentes autour des frontières algéro-marocaines fermées depuis 1994 et les ruptures institutionnelles au Sahel après les coups d’État de 2020 à 2023 ont fragmenté le dispositif régional. Toute modification de la posture marocaine se répercute sur ces équilibres déjà précaires.

Les opérateurs économiques observent aussi la situation. Le commerce maritime à travers le détroit de Gibraltar, la logistique portuaire autour de Tanger Med, les flux saisonniers de main-d’œuvre agricole vers l’Andalousie et les Baléares, les relations consulaires entre les deux rives : chacun de ces segments dépend d’un climat bilatéral stable. En rouvrant publiquement le dossier migratoire, Mohammed VI fait savoir que la stabilité attendue par les partenaires du royaume a un prix politique, qui se négocie désormais à Rabat.

Reste à mesurer, dans les semaines à venir, la traduction opérationnelle de ces orientations. Le gouvernement et les administrations concernées devront préciser les mécanismes à faire évoluer, les partenariats à renégocier et les moyens à mobiliser. Pour l’Espagne comme pour la Commission européenne, le signal envoyé depuis Rabat impose de reconsidérer un partenariat dont la robustesse a été, ces dernières années, davantage proclamée que démontrée.

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