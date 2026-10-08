Sénégal et Rwanda signent 11 accords de coopération à Kigali

La capitale rwandaise a accueilli la signature de onze accords de coopération entre Dakar et Kigali, un paquet diplomatique inédit par son ampleur entre les deux États. La délégation sénégalaise était conduite par Cheikh Niang, ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur. L’exercice vise à transformer une relation bilatérale restée largement protocolaire en un partenariat opérationnel, adossé à des instruments juridiques concrets. Pour Dakar comme pour Kigali, cette séquence prolonge une diplomatie africaine qui cherche désormais ses leviers de croissance au sein même du continent.

Un partenariat Sénégal-Rwanda élargi à onze secteurs

Les onze textes paraphés à Kigali couvrent un spectre volontairement large, pensé pour couvrir aussi bien les champs régaliens que les secteurs productifs. Cette approche globale traduit la logique habituelle des commissions mixtes africaines, qui privilégient l’empilement d’accords-cadres pour installer la relation dans la durée. Elle évite surtout de concentrer la coopération sur un unique volet, souvent vulnérable aux aléas politiques. Les deux capitales misent sur un effet de masse pour crédibiliser l’axe Dakar-Kigali auprès de leurs opérateurs économiques respectifs.

Reste que la portée réelle de ces instruments dépendra des véhicules de mise en œuvre. Un accord-cadre n’engage que les administrations signataires tant que des programmes budgétés et des calendriers précis ne lui donnent pas corps. L’expérience des dernières décennies montre que, sur le continent, la part des accords effectivement activés demeure limitée. La prochaine étape se jouera donc dans les comités techniques et la capacité des deux chancelleries à mobiliser leurs ministères sectoriels.

Cheikh Niang en première ligne de la diplomatie économique sénégalaise

Pour Cheikh Niang, ce déplacement s’inscrit dans la nouvelle doctrine diplomatique voulue par les autorités sénégalaises issues de l’alternance de 2024. Dakar cherche à diversifier ses partenariats africains, au-delà de son environnement ouest-africain immédiat et de ses interlocuteurs traditionnels européens. Le Rwanda, souvent présenté comme un modèle de modernisation administrative et de gouvernance numérique, offre à cet égard un terrain d’échange de bonnes pratiques prisé par les capitales du continent. L’axe Dakar-Kigali rejoint ainsi un mouvement plus large de rapprochements intra-africains observés depuis l’entrée en vigueur de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Côté rwandais, l’accueil de la délégation sénégalaise participe d’une stratégie de projection assumée. Kigali multiplie depuis plusieurs années les accords de coopération avec les pays francophones d’Afrique de l’Ouest, cherchant à y exporter son savoir-faire dans les services financiers, l’aviation civile, la ville intelligente et la santé. La signature groupée avec le Sénégal consolide cette présence occidentale sur le continent, où le pays des Mille collines dispose encore d’une empreinte économique modeste.

Un signal pour la coopération Sud-Sud

Au-delà du bilatéral, la séquence de Kigali adresse un message aux partenaires continentaux. Elle rappelle que l’intégration africaine passe aussi par la multiplication de corridors diplomatiques transversaux, reliant Afrique de l’Ouest et Afrique de l’Est sans nécessairement transiter par les anciennes métropoles. Les deux pays partagent une membership active à l’Union africaine et au Commonwealth pour l’un, à la Francophonie pour les deux, autant de forums où la convergence de positions peut peser.

Les secteurs susceptibles de bénéficier le plus rapidement de ces accords demeurent l’aviation, avec les ambitions régionales affichées de RwandAir, la formation universitaire et la coopération entre régulateurs sectoriels. Les discussions sur la mobilité des personnes et la facilitation des visas, souvent incluses dans ce type de paquets, constituent par ailleurs un marqueur politique fort pour les opinions publiques des deux pays.

La capacité des administrations à décliner ces engagements en projets opérationnels constituera le véritable test. Les prochains mois verront les équipes techniques se succéder entre Dakar et Kigali pour arrêter les plans d’action, dans un contexte où les deux gouvernements communiquent abondamment sur leurs réformes économiques respectives. Selon PressAfrik, l’ensemble des accords signés couvre des domaines variés destinés à structurer dans la durée la relation bilatérale.

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