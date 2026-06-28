Mondial 2026 : le Sénégal affrontera la Belgique en seizièmes

Le Sénégal connaît désormais l’un de ses adversaires majeurs pour la Coupe du monde 2026, organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Les Lions de la Teranga défieront la Belgique dès les seizièmes de finale, une affiche qui s’annonce parmi les plus relevées de ce tour à élimination directe inauguré par la nouvelle formule à 48 équipes. Le rendez-vous oppose le champion d’Afrique 2021 à une sélection européenne en pleine recomposition, mais qui reste un poids lourd historique du football mondial.

Un tirage exigeant pour les Lions de la Teranga

Le scénario reflète l’élargissement du tournoi, qui introduit pour la première fois un tour de seizièmes de finale entre la phase de groupes et les huitièmes. Pour le Sénégal, le verdict a une portée symbolique forte. La Belgique, longtemps numéro un au classement FIFA et finaliste régulière des grands rendez-vous, demeure une référence européenne, malgré le départ progressif de la génération dorée de Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku. Le duel met aux prises deux écoles, deux philosophies de jeu et deux trajectoires récentes contrastées.

Les hommes de la fédération sénégalaise de football arrivent à ce rendez-vous avec une expérience accumulée lors des éditions précédentes. Quart-de-finalistes en 2002, présents au Qatar en 2022 où ils avaient atteint les huitièmes de finale, les Lions ont consolidé leur statut de cadre du football africain. Le sacre à la Coupe d’Afrique des nations 2021, décroché au Cameroun, leur a offert une légitimité continentale que la sélection cherche désormais à transposer durablement sur la scène mondiale.

Belgique-Sénégal : un duel chargé d’enjeux extrasportifs

Au-delà du terrain, la rencontre comporte une dimension diplomatique et économique qui dépasse le seul cadre sportif. La Belgique compte une diaspora sénégalaise active, et plusieurs internationaux des Lions évoluent ou ont évolué dans le championnat belge. Cette porosité entre les deux écosystèmes footballistiques nourrit un récit particulier autour de l’affiche. Bruxelles et Dakar entretiennent par ailleurs des relations bilatérales anciennes, et l’événement sportif offrira une vitrine inédite à ces liens.

Pour le sélectionneur sénégalais et son encadrement, la préparation du choc impliquera une analyse fine d’une équipe belge en transition. Les Diables rouges ont entamé un renouvellement de génération, avec l’émergence de profils plus jeunes appelés à prendre le relais des cadres historiques. Cette mutation crée une fenêtre tactique que les Lions pourraient exploiter, à condition de tenir leur rang lors de la phase de groupes et de soigner leur classement à l’issue du premier tour.

Un nouvel échiquier mondial pour le football africain

La présence du Sénégal à un stade aussi avancé du tirage illustre la montée en puissance des sélections africaines dans le concert mondial. Avec neuf places réservées au continent dans le nouveau format, contre cinq précédemment, la Coupe du monde 2026 ouvre des perspectives inédites aux fédérations du continent. Le Maroc, demi-finaliste en 2022, a montré la voie. Le Sénégal entend désormais convertir son potentiel en performance durable, au-delà des qualifications.

Les retombées attendues sont également économiques. Une qualification confirmée pour le tour suivant générerait des primes substantielles versées par la FIFA, dont le montant global a été revu à la hausse pour cette édition. Les sponsors locaux, les diffuseurs et les opérateurs touristiques scrutent déjà le calendrier des Lions, conscients que chaque match supplémentaire élargit la visibilité du pays sur des marchés stratégiques en Amérique du Nord et en Europe.

Reste désormais à concrétiser sur le terrain. La Belgique partira favorite sur le papier, mais le Sénégal possède les arguments pour bousculer la hiérarchie. Les prochains mois seront consacrés à la préparation physique, à la cohésion du groupe et aux derniers ajustements tactiques. Selon Dakaractu, le calendrier précis et le lieu de la rencontre seront confirmés à l’approche du tournoi.

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