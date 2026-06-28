La RDC bat l’Ouzbékistan et file en seizièmes du Mondial 2026

La République démocratique du Congo a validé son billet pour les seizièmes de finale du Mondial 2026 en s’imposant face à l’Ouzbékistan dans une rencontre du Groupe K riche en rebondissements. Le succès des Léopards confirme la trajectoire ascendante de la sélection congolaise, déjà demi-finaliste de la dernière Coupe d’Afrique des nations, et inscrit Kinshasa parmi les places fortes du football africain sur la scène mondiale.

Un scénario renversant face à l’Ouzbékistan dans le Groupe K

Menée au tableau d’affichage, la sélection congolaise a su renverser la dynamique du match pour faire plier l’Ouzbékistan, adversaire réputé pour sa rigueur défensive et son émergence rapide à l’échelle asiatique. Les hommes en lice ont puisé dans leurs ressources pour inverser la tendance et arracher un succès aux conséquences décisives pour la suite du tournoi.

Le scénario illustre la résilience devenue marque de fabrique des Léopards depuis plusieurs cycles. À chaque rendez-vous majeur, l’équipe nationale cultive cette aptitude à recoller au score puis à dérouler son jeu offensif dans les phases finales de match. Ce trait psychologique pèse désormais dans la lecture que font les sélectionneurs adverses lors de la préparation tactique.

Dans la configuration du Groupe K, la victoire ouvre la voie à un parcours plus dégagé. La qualification pour les seizièmes de finale, étape intermédiaire du nouveau format élargi à 48 équipes, consacre le travail de fond mené par le staff technique et par la Fédération congolaise de football association (FECOFA) ces dernières saisons.

Une qualification qui consacre la nouvelle génération congolaise

Au-delà du résultat comptable, la performance traduit la maturation d’une génération qui s’affirme dans les championnats européens et nord-africains. Les cadres de la sélection évoluent dans des clubs de premier plan, ce qui irrigue le collectif national en intensité athlétique et en lecture tactique de haut niveau. Cette professionnalisation accrue se ressent jusque dans la gestion des temps faibles, longtemps point de fragilité des équipes africaines en compétition intercontinentale.

La RDC s’inscrit ainsi dans la lignée des sélections africaines qui ont franchi le cap des phases à élimination directe lors des derniers Mondiaux. Le précédent du Maroc, demi-finaliste en 2022, a ouvert un horizon mental nouveau pour le continent. Kinshasa entend désormais s’inviter dans cette catégorie de nations capables de bousculer la hiérarchie mondiale.

Sur le plan symbolique, l’élan sportif rejoint un moment particulier pour le pays. La RDC, traversée par des tensions sécuritaires dans ses provinces orientales, trouve dans le football un vecteur d’unité nationale et de visibilité internationale positive. Les autorités congolaises ne manqueront pas de capitaliser sur cette dynamique pour soutenir leur diplomatie sportive auprès de la Confédération africaine de football (CAF) et de la Fédération internationale de football association (FIFA).

Enjeux économiques et diplomatiques d’un parcours mondialiste

La qualification ouvre des perspectives financières significatives pour la fédération congolaise. Chaque tour franchi se traduit par des dotations supplémentaires versées par la FIFA, des recettes commerciales accrues et une exposition médiatique propice à l’attractivité des partenariats. Pour un pays dont le tissu sportif demeure sous-capitalisé, ces ressources représentent un levier réel de structuration des infrastructures et des académies de formation.

La dimension diplomatique n’est pas en reste. Un parcours abouti en Coupe du monde donne à un État un capital d’image difficilement quantifiable mais réel sur la scène internationale. Pour Kinshasa, qui cherche à diversifier ses alliances et à attirer les investisseurs dans les secteurs miniers et énergétiques, l’effet de halo sportif peut conforter une stratégie d’influence plus large à l’échelle du continent et au-delà.

Reste à confirmer l’élan en seizièmes de finale, où le tirage déterminera l’ampleur du défi à venir. Les Léopards aborderont cette étape avec le statut nouveau de sélection africaine attendue, non plus seulement espérée. Selon Seneweb.

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