Le Cap-Vert se qualifie pour la Coupe du monde 2026 face à l’Arabie saoudite

Le Cap-Vert poursuit son irrésistible ascension footballistique. La sélection insulaire a validé son ticket pour la Coupe du monde 2026, qui se tiendra conjointement aux États-Unis, au Canada et au Mexique, après avoir tenu en échec l’Arabie saoudite lors de la dernière journée de la phase qualificative. Dans le même temps, l’Espagne a verrouillé la première place de son groupe, confirmant son statut de nation favorite à l’approche du tournoi mondial.

Le Cap-Vert valide une qualification historique

Pour l’archipel atlantique de moins de 600 000 habitants, l’enjeu était colossal. Le match nul concédé face à l’Arabie saoudite suffit à propulser les Requins Bleus vers leur première participation à une Coupe du monde, un exploit que peu d’observateurs envisageaient au lancement des éliminatoires. Le pays rejoint ainsi le cercle restreint des nations africaines qualifiées pour le rendez-vous nord-américain de 2026.

Cette performance s’inscrit dans une dynamique sportive entamée depuis plusieurs années par la fédération cap-verdienne. Les progrès enregistrés lors des récentes Coupes d’Afrique des nations, où la sélection a régulièrement bousculé des adversaires plus huppés, trouvent ici leur prolongement le plus éclatant. La diaspora, particulièrement active au Portugal, aux Pays-Bas et en France, alimente un vivier de joueurs aguerris aux championnats européens.

Sur le plan diplomatique et économique, cette qualification représente un levier d’image considérable pour Praia. L’exposition médiatique liée à la phase finale du Mondial offrira au pays une vitrine inédite, susceptible de doper le tourisme et d’attirer de nouveaux investissements. Les autorités cap-verdiennes ne s’y trompent pas : le football devient un outil de soft power à part entière pour les petits États insulaires.

L’Espagne en patronne, l’Arabie saoudite condamnée aux barrages

Dans le même groupe, la sélection espagnole a terminé en tête, confirmant la solidité du collectif emmené par la nouvelle génération issue du sacre à l’Euro 2024. La Roja aborde la préparation du Mondial avec un effectif équilibré, mêlant cadres expérimentés et révélations récentes du championnat ibérique. Sa première place lui garantit un statut de tête de série favorable lors du tirage au sort.

Pour l’Arabie saoudite, en revanche, la déception est lourde. Le royaume, qui prépare activement l’organisation de la Coupe du monde 2034, espérait sécuriser sa qualification directe afin de capitaliser sur l’élan suscité par les investissements massifs consentis dans son championnat national. Le Public Investment Fund (PIF), bras armé financier de Riyad, a injecté plusieurs milliards de dollars pour attirer des vedettes mondiales dans la Saudi Pro League. La sélection devra désormais emprunter la voie des barrages pour espérer figurer parmi les 48 équipes attendues outre-Atlantique.

Une carte africaine en pleine recomposition

Le succès cap-verdien illustre la mutation profonde du football africain, où les hiérarchies traditionnelles vacillent. L’élargissement à 48 équipes pour l’édition 2026 ouvre des perspectives inédites aux nations émergentes du continent, qui disposent désormais de neuf places directes contre cinq lors des éditions précédentes. Cette réforme bénéficie particulièrement aux pays de taille modeste, longtemps écartés du grand rendez-vous planétaire.

Les retombées attendues dépassent largement le cadre sportif. Pour les économies africaines concernées, la participation à la Coupe du monde se traduit historiquement par un surcroît d’attractivité, des partenariats commerciaux renforcés avec les équipementiers internationaux et une mobilisation accrue des diasporas. Le Cap-Vert, dont la croissance repose en grande partie sur le tourisme et les transferts financiers de ses ressortissants à l’étranger, devrait en tirer un bénéfice tangible.

Reste à observer comment Praia structurera la préparation de ses joueurs au cours des prochains mois. La fédération devra composer avec un calendrier dense et négocier la disponibilité de ses internationaux évoluant dans les principaux championnats européens. À dix-huit mois du coup d’envoi, l’archipel entre dans une phase stratégique où chaque décision logistique pèsera sur la performance finale. Selon Abidjan.net, la qualification a été acquise dans la foulée du match nul concédé face à la sélection saoudienne.

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