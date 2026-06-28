Abdourahmane Diouf prépare ses troupes à une bataille politique au Sénégal

Le climat politique sénégalais entre dans une phase de tension assumée. Abdourahmane Diouf, président du parti Awalé et ancien membre du gouvernement issu de la coalition Diomaye Président, a prévenu ses militants qu’une « rude bataille politique » s’annonce dans les prochains mois au Sénégal. Selon lui, cette séquence exigera un engagement sans concession, à rebours des postures attentistes qui ont longtemps caractérisé une partie de la classe politique dakaroise.

Le message, formulé devant les cadres de sa formation, sonne comme un appel à la mobilisation. « Les peureux n’y auront pas leur place », a martelé le leader d’Awalé, en référence aux militants tentés par la prudence à mesure que la confrontation avec le pouvoir Pastef se durcit. Cette sortie marque une rupture nette avec la période, brève, durant laquelle Abdourahmane Diouf avait participé à l’attelage gouvernemental aux côtés du président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko.

Une opposition sénégalaise en recomposition

La déclaration d’Abdourahmane Diouf intervient dans un paysage politique sénégalais profondément remodelé depuis la présidentielle de mars 2024. La victoire du tandem Diomaye-Sonko, suivie de la dissolution de l’Assemblée nationale et des législatives anticipées remportées par Pastef en novembre 2024, a relégué les forces traditionnelles dans l’opposition. Awalé, qui s’était initialement positionné dans la mouvance présidentielle, opère désormais un repositionnement stratégique.

Ce glissement traduit une réalité plus large. Plusieurs personnalités ayant soutenu la coalition victorieuse en 2024 prennent leurs distances avec l’exécutif, invoquant des divergences sur la conduite des affaires publiques, la gestion des libertés ou encore l’orientation des réformes économiques. Dans ce contexte, le discours offensif d’Abdourahmane Diouf vise autant à fédérer son propre camp qu’à occuper un espace politique laissé vacant par une opposition encore atomisée.

Un signal envoyé au pouvoir Pastef

L’avertissement adressé aux « peureux » dépasse la rhétorique militante. Il s’inscrit dans une séquence où plusieurs figures critiques du régime ont été interpellées ou inquiétées par la justice, alimentant le débat sur l’état des libertés publiques au Sénégal. En appelant ses partisans au courage politique, le président d’Awalé entend signifier qu’il n’entend pas céder à ce qu’une partie de l’opposition décrit comme un climat d’intimidation.

Le calendrier joue également un rôle. Le pouvoir doit présenter dans les prochains mois ses arbitrages budgétaires, sa stratégie de renégociation avec le Fonds monétaire international (FMI) et ses choix structurants en matière d’hydrocarbures, alors que la production de gaz du champ Grand Tortue Ahmeyim et celle du pétrole de Sangomar montent en puissance. Autant de dossiers sur lesquels l’opposition compte construire un récit alternatif.

Vers un cycle électoral sous tension

À moyen terme, les élections locales constitueront le prochain test grandeur nature pour l’ensemble des forces politiques sénégalaises. Pour Awalé, encore jeune sur la scène nationale, l’enjeu sera de transformer la visibilité médiatique de son président en implantation territoriale réelle. La formation cherche à s’ancrer dans les grandes villes du pays, où la concurrence avec Pastef et les héritiers de l’Alliance pour la République (APR) de Macky Sall promet d’être intense.

Reste la question de la stratégie d’alliances. Plusieurs observateurs à Dakar évoquent la possibilité d’un front commun rassemblant les déçus du tandem présidentiel, des cadres de l’ancien régime et des acteurs de la société civile. Abdourahmane Diouf, juriste de formation et ancien porte-parole de Rewmi, dispose d’un profil techniquement crédible pour incarner une telle convergence. Encore faudra-t-il surmonter les rivalités personnelles qui ont, par le passé, fragilisé les coalitions d’opposition au Sénégal.

En durcissant sa ligne, le président d’Awalé prend acte d’un rapport de force qui se cristallise. La séquence politique qui s’ouvre, à Dakar comme dans les régions, dira si cette posture combative trouve un écho auprès de l’électorat ou si elle reste cantonnée à l’arène militante. Selon Seneweb, Abdourahmane Diouf a réitéré sa détermination à porter cette confrontation jusqu’à son terme.

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