Raffinerie de Haïfa : les dégâts dépassent les annonces officielles

La raffinerie de Haïfa, principal complexe pétrochimique d’Israël, se trouve dans un état bien plus dégradé que ce qu’ont laissé entendre les communications officielles. Selon un document interne cité par la presse arabophone, les infrastructures endommagées lors des échanges de tirs avec l’Iran en juin 2025 n’ont fait l’objet que de réparations partielles, et le retour à pleine capacité ne surviendra pas avant 2028. Cette échéance reporte de plusieurs années les ambitions de reprise industrielle du groupe exploitant, Bazan, contrôlé indirectement par l’État hébreu.

Un document interne qui contredit la version officielle

Le texte, dont des extraits ont été rendus publics, décrit des dégâts structurels étendus sur les unités de distillation, les circuits de refroidissement et plusieurs installations annexes du site industriel de la baie de Haïfa. Les responsables israéliens avaient jusqu’ici présenté les dommages comme circonscrits, évoquant un arrêt technique de quelques mois. La note interne évoque au contraire un chantier lourd, impliquant le remplacement d’équipements critiques dont les délais de fabrication et de livraison s’étalent sur plusieurs exercices.

Le document souligne que la raffinerie fonctionne actuellement à capacité réduite, et que certaines unités demeurent totalement à l’arrêt. Les opérations de nettoyage des zones contaminées, l’expertise des structures métalliques exposées aux ondes de choc et le remplacement des colonnes de fractionnement constituent autant de goulots d’étranglement. La perspective d’un retour à un régime nominal avant la fin de 2027 est jugée irréaliste par les auteurs de la note.

Un enjeu stratégique pour l’approvisionnement énergétique d’Israël

La raffinerie de Haïfa traite historiquement une part substantielle des besoins israéliens en produits raffinés, du gazole à l’essence en passant par le kérosène. Sa mise à l’arrêt prolongée oblige les autorités à recourir davantage aux importations, dans un marché régional tendu depuis les hostilités du printemps 2025. Le complexe alimente également plusieurs filières pétrochimiques dérivées, dont l’interruption pèse sur l’industrie plastique et l’agrochimie locales.

Au-delà de la dimension économique, le site revêt une valeur symbolique. Situé dans une zone densément peuplée, il fait depuis longtemps l’objet de débats sur son maintien en activité, plusieurs municipalités du nord ayant plaidé pour son démantèlement en raison des risques industriels et environnementaux. La vulnérabilité démontrée par les frappes iraniennes de juin 2025 pourrait relancer ce dossier, alors que les autorités doivent arbitrer entre la reconstruction à l’identique et une relocalisation partielle des activités les plus sensibles.

Répercussions régionales et lecture géopolitique

La révélation intervient dans un contexte de reconfiguration des équilibres énergétiques au Levant. L’incapacité prolongée de Haïfa à fonctionner à plein régime accroît la dépendance israélienne aux flux d’hydrocarbures importés, notamment via la Méditerranée orientale, et modifie la structure des échanges pétroliers régionaux. Pour les analystes, cette situation illustre la fragilité d’infrastructures énergétiques concentrées, exposées à des frappes de précision menées à longue distance.

Côté iranien, la publication du document est présentée comme une confirmation implicite de l’efficacité des tirs menés durant la séquence de confrontation directe entre Téhéran et Tel-Aviv. La divulgation nourrit également le débat interne israélien sur la transparence gouvernementale et la communication de crise, plusieurs voix reprochant à l’exécutif d’avoir minimisé l’ampleur des pertes industrielles pour préserver le moral économique et rassurer les marchés financiers.

Reste que le calendrier de 2028 avancé par le document interne n’engage que ses rédacteurs. La direction du complexe n’a pas confirmé publiquement cette échéance, et les autorités israéliennes n’ont pas commenté à ce stade les fuites documentaires. Concrètement, les prochains mois seront décisifs pour évaluer la capacité du groupe exploitant à sécuriser les commandes d’équipements longs et à mobiliser les financements nécessaires à une reconstruction estimée à plusieurs centaines de millions de dollars. Selon Al Akhbar.

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