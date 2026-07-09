Sonatrach lance ses exportations de GNL vers l’Allemagne depuis Bethioua

C’est depuis le complexe de liquéfaction de Bethioua, à l’ouest d’Oran, que Sonatrach a acheminé sa première cargaison de gaz naturel liquéfié (GNL) vers l’Allemagne. L’opération marque un tournant commercial pour la compagnie nationale algérienne, jusqu’ici absente du marché gazier allemand en dépit de sa présence historique en Italie, en Espagne, en France et au Portugal. L’inauguration de ce corridor confirme la volonté d’Alger de diversifier ses débouchés européens à la faveur du reflux des livraisons russes sur le continent.

Bethioua, plateforme centrale du GNL algérien

Le complexe de Bethioua, adossé au port méthanier d’Arzew, constitue depuis plusieurs décennies l’un des piliers de l’appareil exportateur algérien. Son adaptation aux standards contractuels européens permet à Sonatrach de multiplier les destinations sans passer par les gazoducs sous-marins qui la relient traditionnellement au sud de l’Europe. Le recours à la voie maritime offre une flexibilité stratégique précieuse, notamment pour desservir des marchés septentrionaux dépourvus de connexion pipelinière directe avec le Maghreb.

Cette souplesse logistique constitue un atout majeur dans la recomposition en cours du marché gazier continental. L’Allemagne, longtemps arrimée aux tubes russes via Nord Stream, a été contrainte depuis 2022 d’accélérer la mise en service de terminaux méthaniers flottants sur ses côtes de la mer du Nord et de la Baltique. Ces infrastructures nouvelles rendent désormais possible la réception de cargaisons en provenance d’Arzew, ce qui n’était pas envisageable auparavant à l’échelle industrielle.

Un partenariat énergétique germano-algérien en construction

La séquence s’inscrit dans un rapprochement bilatéral engagé depuis plusieurs mois entre Alger et Berlin. Le gouvernement fédéral allemand cherche à sécuriser des approvisionnements de long terme auprès de fournisseurs jugés fiables, tandis que l’Algérie ambitionne d’élargir son portefeuille de clients pour valoriser ses capacités de liquéfaction sous-employées. La convergence d’intérêts est manifeste : la première économie européenne a besoin de molécules, la première puissance gazière africaine dispose de volumes disponibles.

Au-delà du GNL, la coopération pourrait s’étendre à l’hydrogène et aux énergies renouvelables. Plusieurs groupes industriels allemands se sont positionnés ces derniers trimestres sur des projets d’ammoniac vert et d’hydrogène décarboné en Algérie, dans la perspective d’un corridor sud-européen reliant l’Afrique du Nord à l’Europe centrale. La cargaison inaugurale de Bethioua peut ainsi être lue comme la première pierre d’une architecture énergétique plus vaste, articulant hydrocarbures conventionnels et molécules bas carbone.

Repositionnement stratégique face à la concurrence

Sur le marché européen du GNL, la concurrence est vive. Les États-Unis se sont imposés comme premier fournisseur du continent, suivis par le Qatar et, malgré les sanctions, par certains volumes russes acheminés par méthaniers. L’Algérie doit défendre ses parts en misant sur la proximité géographique, des coûts logistiques réduits et une empreinte carbone moindre à la livraison. La courte distance entre Arzew et les terminaux allemands offre à ce titre un avantage compétitif tangible.

Sonatrach avait annoncé viser une hausse significative de ses exportations gazières globales à moyen terme, en s’appuyant sur la remontée en cadence de ses champs matures et la mise en production de nouveaux gisements. La compagnie table également sur la modernisation de ses trains de liquéfaction pour améliorer ses rendements. L’entrée sur le marché allemand renforce sa capacité à négocier des contrats de long terme, prisés par les acheteurs européens soucieux de visibilité sur les prix.

Reste que la trajectoire dépendra du rythme de la demande européenne, dont la baisse structurelle liée à la transition énergétique pourrait rebattre les cartes d’ici la fin de la décennie. Pour Alger, l’enjeu consiste à sécuriser dès aujourd’hui des débouchés durables tout en préparant la bascule progressive vers les vecteurs énergétiques décarbonés. Selon El Watan, cette première livraison depuis Bethioua ouvre une nouvelle phase des relations énergétiques entre l’Algérie et l’Allemagne.

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