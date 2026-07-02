Assurances en Algérie : un marché quasi stable au T1 2026

Le marché algérien des assurances a maintenu son niveau d’activité au premier trimestre 2026, dans un environnement économique marqué par la prudence des ménages et des entreprises. La quasi-stabilité observée sur les trois premiers mois de l’année recouvre en réalité des dynamiques contrastées entre branches, avec un rôle croissant du Takaful et une dépendance renforcée à la réassurance internationale. Cette évolution intervient alors que le régulateur algérien s’efforce depuis plusieurs années d’élargir la base des assurés dans un pays où le taux de pénétration demeure structurellement faible.

Le Takaful, moteur d’une croissance discrète en Algérie

L’assurance conforme aux principes de la finance islamique s’impose progressivement comme l’un des rares segments véritablement dynamiques du marché algérien. Introduit officiellement en 2021 après la publication du décret exécutif encadrant la branche, le Takaful attire une clientèle jusque-là réticente aux produits d’assurance classiques, notamment dans les régions intérieures et auprès des professions libérales. Les compagnies actives sur ce créneau, qu’il s’agisse de filiales dédiées ou de fenêtres Takaful adossées à des assureurs conventionnels, enregistrent une progression sensible de leurs souscriptions.

Cette percée s’explique par une conjonction de facteurs. Le développement en parallèle de la finance islamique dans le secteur bancaire, avec la multiplication des guichets dédiés au sein des établissements publics, alimente naturellement la demande de couverture assurantielle compatible. Les autorités algériennes voient dans ce segment un levier d’inclusion financière et un moyen de mobiliser une épargne encore largement thésaurisée hors du circuit bancaire. À terme, le Takaful pourrait devenir un canal privilégié de bancarisation indirecte.

Une réassurance internationale devenue incontournable

Le second facteur de soutien du marché tient à la place croissante de la réassurance internationale dans le bilan des compagnies algériennes. Confrontés à des risques industriels lourds, notamment dans les hydrocarbures, les infrastructures et le transport maritime, les assureurs locaux cèdent une part significative de leurs engagements à des réassureurs étrangers. La Compagnie centrale de réassurance (CCR), acteur public historique, conserve une position dominante, mais les cessions vers l’international se sont accrues pour couvrir les pointes de sinistralité et les catastrophes naturelles.

Cette dépendance présente toutefois un double visage. D’un côté, elle offre aux compagnies algériennes une capacité financière élargie et une expertise technique pointue, indispensables sur les grands risques pétroliers et gaziers portés par le groupe Sonatrach et ses partenaires. De l’autre, elle expose le secteur aux fluctuations des taux de réassurance mondiaux, tendus depuis plusieurs exercices sous l’effet des catastrophes climatiques et de la remontée des taux d’intérêt. Le renchérissement des primes de cession pèse mécaniquement sur les marges nettes des assureurs primaires.

Automobile en berne, dommages aux biens sous pression

La branche automobile, qui représente traditionnellement la première ligne de production du marché algérien, marque le pas. Le ralentissement des importations de véhicules neufs et le vieillissement du parc automobile national se répercutent directement sur les souscriptions nouvelles. Les campagnes de contrôle sur la fraude documentaire et le durcissement des barèmes de responsabilité civile n’ont pas encore produit tous leurs effets sur les volumes de primes.

Du côté des dommages aux biens, la sinistralité reste contenue mais les acteurs du secteur anticipent une hausse des indemnisations liées aux événements climatiques, notamment aux feux de forêt et aux inondations qui frappent régulièrement le nord du pays. Les assureurs plaident pour une accélération de la couverture obligatoire contre les catastrophes naturelles, dispositif encore imparfaitement appliqué dans les faits.

Un secteur en quête d’un nouveau souffle

Au-delà des chiffres trimestriels, le marché algérien de l’assurance demeure confronté à un défi structurel : élargir sa base d’assurés au-delà des risques obligatoires. Avec un taux de pénétration qui plafonne autour de 0,7 % du PIB, l’Algérie reste très en retrait par rapport aux moyennes régionales du Maghreb, où le Maroc et la Tunisie affichent des ratios nettement supérieurs. Les autorités misent sur la digitalisation des souscriptions, l’essor de la bancassurance et la montée en puissance du Takaful pour combler ce retard.

La consolidation du secteur pourrait également revenir à l’ordre du jour, plusieurs compagnies publiques restant sous-capitalisées au regard des exigences prudentielles renforcées. Reste que sans une reprise durable de la consommation et de l’investissement privé, le marché algérien de l’assurance risque de continuer à évoluer sur un rythme atone, porté à la marge par ses segments les plus innovants. Selon Financial Afrik, cette quasi-stabilité du premier trimestre 2026 illustre à la fois la résilience du marché et l’urgence d’un changement d’échelle.

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