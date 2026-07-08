Côte d’Ivoire : l’État prépare le déplacement des zones à risque

La Côte d’Ivoire anticipe déjà la saison des pluies 2026 en promettant un cadre plus protecteur pour les populations déplacées des zones à risque. Les autorités d’Abidjan, échaudées par les tragédies répétées des dernières années, veulent éviter que les opérations de déguerpissement ne se transforment en crises humanitaires. Le gouvernement a réaffirmé que l’accompagnement des ménages concernés respecterait leurs droits, dans un contexte où l’urbanisation anarchique et la vulnérabilité climatique se conjuguent pour aggraver les risques.

Une doctrine gouvernementale sous pression climatique

Chaque année, la capitale économique ivoirienne paie un lourd tribut aux pluies torrentielles. Glissements de terrain à Attécoubé, effondrements de logements précaires à Cocody ou Yopougon, victimes emportées par les eaux à Abobo : la liste des drames s’allonge à mesure que les épisodes pluvieux gagnent en intensité. Face à cette récurrence, l’exécutif a durci son discours sur l’occupation des flancs de collines et des zones inondables, ces espaces où des dizaines de milliers de ménages se sont installés faute d’alternatives foncières abordables.

La promesse d’un accompagnement respectueux des droits marque une inflexion, du moins dans le langage officiel. Les précédentes opérations de démolition, notamment celles menées en 2024 dans plusieurs quartiers d’Abidjan, avaient suscité un tollé chez les organisations de défense des droits humains et jusque dans les rangs de la société civile internationale. Le pouvoir cherche désormais à se prémunir contre ces critiques en formalisant un cadre d’intervention plus lisible.

Reloger, indemniser, prévenir : un triptyque à concrétiser

Concrètement, l’enjeu se joue sur trois fronts. Le premier concerne l’identification préalable des ménages exposés, avec une cartographie fine des zones classées à haut risque par les services techniques du ministère de la Construction et de l’Urbanisme. Le deuxième porte sur les modalités d’indemnisation ou de relogement, historiquement point de friction majeur entre les autorités et les populations concernées. Le troisième touche à la prévention en amont, c’est-à-dire à la capacité de l’État à contenir l’expansion des installations irrégulières sur les terrains dangereux.

Reste que le passage du discours aux actes demeure l’épreuve décisive. Les organisations locales rappellent que l’absence de solutions de relogement dignes pousse souvent les ménages déguerpis à se réinstaller dans des zones tout aussi vulnérables, quelques kilomètres plus loin. Sans politique du logement social à la hauteur des besoins, la boucle du risque ne se referme jamais. Abidjan, dont la population dépasse désormais six millions d’habitants, absorbe chaque année des flux migratoires internes considérables qui alimentent mécaniquement l’habitat informel.

Un test de crédibilité pour l’action publique

La question dépasse la seule dimension humanitaire. Elle engage la crédibilité de l’action publique à un moment où la Côte d’Ivoire consolide son statut de locomotive économique de l’Afrique de l’Ouest francophone. Les partenaires techniques et financiers, Banque mondiale et Agence française de développement en tête, suivent avec attention la gestion sociale de l’urbanisation abidjanaise. La qualité du dispositif retenu pour 2026 conditionnera en partie leurs futurs engagements sur les projets d’assainissement urbain et de résilience climatique.

Sur le plan politique, l’exécutif joue également gros. Les quartiers concernés par les opérations de déguerpissement figurent souvent parmi les bassins électoraux les plus denses de la capitale. Une gestion perçue comme brutale peut se retourner rapidement contre les autorités, comme l’ont montré les tensions sociales qui ont accompagné plusieurs vagues d’évacuations passées. À l’inverse, un dispositif crédible d’accompagnement pourrait renforcer la légitimité gouvernementale sur un dossier particulièrement inflammable.

Le calendrier presse. La saison des pluies débutera dans les prochains mois, laissant à l’administration une fenêtre étroite pour finaliser sa méthodologie, mobiliser les ressources budgétaires et coordonner l’action des collectivités territoriales concernées. La dimension logistique, souvent sous-estimée dans ce type d’opérations, exigera une coordination fine entre le district autonome d’Abidjan, les mairies communales et les services de sécurité civile. Selon Abidjan.net, le gouvernement s’engage à ce que les droits des populations déplacées soient pleinement respectés dans le cadre de ces opérations préventives.

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