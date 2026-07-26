Sénégal : Diomaye Faye recadre publiquement Ousmane Sonko

La scène tranche avec la discrétion habituelle des relations entre les deux hommes forts du pouvoir sénégalais. Le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, a délivré une mise en garde publique à Ousmane Sonko, son Premier ministre et président du parti Pastef. La formule employée en wolof, « Fii, saa fitnë dotufi nanee ñeex » — que l’on peut traduire par « Ici, la discorde ne trouvera pas sa place » —, marque une rupture de ton dans un tandem jusqu’ici présenté comme soudé. Elle intervient alors que les frictions internes à la majorité présidentielle deviennent de plus en plus difficiles à masquer.

Un recadrage présidentiel qui rompt le pacte du silence

Depuis leur arrivée conjointe au sommet de l’État en avril 2024, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont cultivé l’image d’un duo indissociable, forgé dans l’épreuve des poursuites judiciaires puis dans la victoire électorale. Le premier incarne la fonction, le second la force politique du mouvement. Cet équilibre, souvent qualifié de bicéphalisme, a fonctionné tant que la ligne du parti demeurait unifiée derrière une même trajectoire réformatrice.

La sortie du chef de l’État bouleverse cette économie symbolique. En s’exprimant publiquement, et qui plus est en wolof — langue de proximité avec l’électorat populaire —, le président sénégalais signifie qu’il n’entend plus laisser les tensions internes déborder sur la conduite des affaires publiques. Le choix du registre proverbial renforce la solennité de l’avertissement. Il s’agit moins d’une remontrance personnelle que d’un rappel institutionnel adressé, au-delà de Sonko lui-même, à l’ensemble de l’appareil Pastef.

Pastef à l’épreuve du pouvoir

Le mouvement fondé par Ousmane Sonko traverse une phase délicate. Porté par une majorité écrasante à l’Assemblée nationale depuis les législatives anticipées de novembre 2024, Pastef doit désormais gérer les contradictions inhérentes à l’exercice du pouvoir. La reddition des comptes promise aux électeurs, les arbitrages budgétaires imposés par une situation financière tendue et les nominations administratives alimentent des rivalités internes que le parti peine à contenir.

Plusieurs cadres du mouvement se sont livrés ces dernières semaines à des sorties médiatiques mal coordonnées, laissant transparaître des divergences sur la stratégie économique, la politique judiciaire et le rythme des réformes institutionnelles. La question du positionnement respectif de la présidence et de la primature dans la définition de la doctrine gouvernementale s’invite désormais dans le débat public. C’est à ce climat de bruissements que Bassirou Diomaye Faye entend mettre un terme.

Un enjeu de gouvernance et de crédibilité

Au-delà de la dimension partisane, l’avertissement présidentiel comporte une dimension stratégique. Le Sénégal négocie actuellement avec le Fonds monétaire international (FMI) un nouveau cadre de coopération, dans un contexte marqué par la révision à la hausse de la dette publique et la mise en cause de certains chiffres hérités du régime précédent. Les investisseurs internationaux, comme les partenaires régionaux, observent avec attention la cohésion du binôme exécutif. Toute fissure visible au sommet de l’État nourrit la perception d’un risque politique accru.

La déclaration du chef de l’État vise également à repositionner l’autorité présidentielle. En rappelant qu’il incarne la continuité de l’État, Bassirou Diomaye Faye affirme un magistère qui n’accepte plus d’être relégué au rang d’attribut protocolaire. La formule « Fii » — « ici » — renvoie à un espace, celui du pouvoir républicain, où la logique partisane doit céder devant l’intérêt national. Ce déplacement sémantique n’a échappé à aucun observateur de la scène politique dakaroise.

Reste à mesurer l’effet concret de cet avertissement sur la dynamique interne de Pastef. Ousmane Sonko conserve un capital militant considérable et une popularité qui, dans certains segments de la jeunesse urbaine, dépasse encore celle du chef de l’État. La suite dépendra de la capacité des deux hommes à traduire ce recadrage en clarification durable des rôles, ou au contraire à laisser prospérer une cohabitation au sein même du camp présidentiel. Selon Dakaractu.

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