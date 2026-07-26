Le Koweït dément toute participation à des frappes contre l’Iran

Le Koweït a démenti catégoriquement toute participation à des opérations militaires dirigées contre l’Iran, réaffirmant que son territoire ne servira pas de base arrière à une action offensive contre Téhéran. Le communiqué émane des autorités koweïtiennes après la circulation d’informations évoquant un usage éventuel des installations de l’émirat par des forces étrangères. La déclaration vise à couper court à toute interprétation qui exposerait le pays à des représailles régionales.

Koweït City verrouille sa neutralité stratégique

Le gouvernement koweïtien a rappelé que sa Constitution proscrit l’utilisation de son sol pour toute agression contre un État tiers. Cette clause, héritée de la doctrine adoptée après la guerre de 1990-1991, constitue la colonne vertébrale de la diplomatie de l’émirat vis-à-vis de ses voisins. En insistant publiquement sur ce principe, Koweït City cherche à préserver l’équilibre délicat qu’il maintient entre son partenariat sécuritaire avec les États-Unis et la nécessité de cohabiter avec l’Iran, situé à quelques encablures de ses côtes.

La mise au point koweïtienne s’inscrit dans une séquence régionale marquée par la multiplication des signaux d’alerte. Plusieurs capitales du Golfe redoutent qu’une confrontation directe entre Washington et Téhéran ne les entraîne dans une spirale dont elles seraient les premières victimes économiques. Les infrastructures pétrolières, les terminaux gaziers et les routes maritimes du détroit d’Ormuz constituent autant de cibles potentielles en cas d’embrasement.

Le Corps des gardiens hausse le ton

Parallèlement, le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a émis une mise en garde explicite à l’adresse des pays qui apporteraient un soutien logistique, aérien ou territorial aux États-Unis dans le cadre d’une opération contre la République islamique. L’avertissement, formulé par de hauts responsables militaires iraniens, laisse entendre que toute base utilisée pour frapper l’Iran deviendrait une cible légitime. Le message vise autant les monarchies du Golfe que les puissances occidentales déployées dans la région.

Cette rhétorique n’est pas nouvelle, mais son intensité récente traduit une inquiétude palpable à Téhéran. Le CGRI, chargé notamment de la défense idéologique et missilière du régime, met en avant ses capacités de frappe à longue portée, testées lors des échanges de tirs avec Israël en 2024. Les responsables iraniens rappellent que leur doctrine repose sur la dissuasion asymétrique et sur l’activation de relais régionaux, du Yémen à l’Irak en passant par le Liban.

Un équilibre régional sous forte pression

Pour les capitales arabes, l’exercice consiste désormais à éviter toute ambiguïté susceptible d’être exploitée par Téhéran. L’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn, Oman et le Qatar ont, chacun selon des modalités propres, entrepris ces derniers mois de désamorcer les tensions bilatérales avec l’Iran. La reprise des relations diplomatiques entre Riyad et Téhéran, obtenue en 2023 sous médiation chinoise, a ouvert un canal de dialogue que les monarchies veulent préserver à tout prix.

Le Koweït, membre du Conseil de coopération du Golfe (CCG), joue traditionnellement un rôle de médiateur discret. Sa position géographique, coincée entre l’Irak et l’Arabie saoudite et faisant face aux côtes iraniennes, lui impose une prudence extrême. Le pays héberge néanmoins d’importantes installations militaires américaines, dont le camp Arifjan et la base aérienne d’Ali Al Salem, ce qui rend d’autant plus cruciale sa communication publique sur l’usage de ces sites.

Reste que la ligne rouge tracée par le CGRI place l’ensemble des partenaires arabes de Washington devant un dilemme. Fournir des facilités logistiques aux forces américaines expose à des représailles ; les refuser fragiliserait le pacte sécuritaire noué depuis des décennies avec les États-Unis. Dans ce jeu d’équilibriste, la déclaration koweïtienne apparaît comme un signal envoyé simultanément à Téhéran, à Washington et aux opinions publiques régionales, soucieuses d’éviter un nouveau conflit ouvert. Selon Al Akhbar.

Pour aller plus loin

Trump temporise sur de nouvelles frappes majeures contre l’Iran · Riyad pousserait Washington à sanctionner Saad Hariri · Yémen : Riyad vise Hodeïda et Kamaran, Sanaa promet la riposte

J’aime ça : J’aime chargement…