Réforme foncière au Gabon : l’État se défausse de sa responsabilité

La réforme du régime foncier engagée au Gabon répond à une nécessité que peu d’acteurs contestent. Le pays traîne depuis des décennies un héritage administratif lourd, marqué par des chevauchements de titres, des litiges à répétition et une insécurité juridique qui freine autant les investisseurs étrangers que les ménages désireux d’accéder à la propriété à Libreville, Port-Gentil ou Franceville. L’ambition affichée par les autorités de la transition consiste à clarifier les procédures, à fluidifier la délivrance des titres et à rétablir la confiance dans un secteur miné par la suspicion.

Sur le papier, la démarche apparaît vertueuse. Elle s’inscrit dans la continuité d’une volonté politique de remise à plat des institutions, portée depuis l’arrivée au pouvoir des nouvelles autorités. Reste que la lecture attentive du dispositif laisse poindre une interrogation centrale : l’État entend-il assumer pleinement la garantie qu’il promet, ou se contente-t-il de signer des actes dont il refuserait par avance d’endosser les éventuels effets contentieux ?

Une réforme foncière nécessaire mais déséquilibrée

Le constat est partagé jusque dans les cercles administratifs gabonais. L’attribution des terrains a longtemps souffert d’une opacité organisée, où des parcelles uniques pouvaient se retrouver enregistrées au nom de plusieurs propriétaires successifs, sans qu’aucun mécanisme de contrôle n’enraye la mécanique. Les conséquences se mesurent au quotidien : démolitions tardives, expropriations contestées, blocage de projets immobiliers et fuite de capitaux.

Le texte en discussion vise à instaurer des procédures plus lisibles, à informatiser le cadastre et à raccourcir les délais. Concrètement, il s’agit de transformer le titre foncier en un document opposable, sécurisé, sur lequel un acquéreur ou un banquier prêteur puisse réellement s’appuyer. L’enjeu économique est de taille pour un pays qui cherche à diversifier son économie au-delà du pétrole et du manganèse, et à attirer des capitaux dans l’agro-industrie, le tourisme ou la promotion immobilière.

La responsabilité de l’État au cœur du débat juridique

C’est précisément sur le terrain de la responsabilité publique que se cristallisent les critiques. Délivrer un titre de propriété revient, pour une administration, à certifier qu’une parcelle appartient bien à son détenteur et que l’État se porte garant de cette affirmation. Or, plusieurs observateurs estiment que la réforme cherche à transférer la charge du contentieux vers les acquéreurs eux-mêmes, en cas de vice ou de fraude antérieurs.

Un tel choix reviendrait à inverser la logique classique du droit foncier. Dans la plupart des pays comparables, lorsque l’autorité publique a validé une mutation, elle en répond. À défaut, le titre perd sa valeur de garantie et redevient un simple document administratif susceptible d’être contesté indéfiniment. Pour les bailleurs internationaux et les banques locales, cette nuance n’est pas anodine : elle conditionne la capacité à utiliser le foncier comme collatéral dans les opérations de crédit.

Un signal contradictoire pour les investisseurs

L’attractivité du Gabon en matière d’investissements directs étrangers dépend pour partie de la lisibilité de son cadre juridique. La Banque mondiale, dans ses évaluations successives du climat des affaires, a régulièrement pointé le foncier comme l’un des principaux points de friction en Afrique centrale. Une réforme qui clarifierait les procédures sans renforcer la garantie publique enverrait donc un signal ambigu aux acteurs économiques.

La situation invite à un parallèle avec d’autres expériences africaines. Le Rwanda, en menant à terme la numérisation intégrale de son cadastre et en assumant la responsabilité administrative des titres délivrés, a vu grimper la valeur des terrains urbains et faciliter l’accès au crédit hypothécaire. La Côte d’Ivoire, à l’inverse, peine encore à stabiliser un dispositif foncier rural cohérent, faute d’avoir tranché clairement la question de la responsabilité étatique.

Pour le Gabon, la fenêtre politique ouverte par la transition représente une occasion rare de bâtir un édifice juridique solide. Encore faut-il que l’État accepte d’en payer le prix institutionnel, en assumant les conséquences des décisions prises en son nom. À défaut, le risque est grand de voir cette réforme rejoindre la longue liste des textes ambitieux dont l’application a buté sur les non-dits initiaux. Selon Gabon Review, le projet en l’état laisse précisément planer cette ambiguïté, comparée par certains à une posture de Ponce Pilate administratif.

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