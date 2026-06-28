Côte d’Ivoire : les futurs hauts fonctionnaires formés à la bonne gouvernance

La Côte d’Ivoire place la formation de ses élites administratives au cœur de sa stratégie de modernisation de l’État. Les futurs hauts fonctionnaires ivoiriens, en cours de formation dans les grandes écoles de la République, ont fait l’objet d’une session de sensibilisation dédiée à la bonne gouvernance. L’initiative s’inscrit dans une dynamique portée par les autorités d’Abidjan, qui entendent ancrer durablement la culture de l’éthique et de la redevabilité au sommet de l’appareil d’État.

Une sensibilisation ciblée sur les cadres en devenir

Les élèves administrateurs civils, magistrats, diplomates et autres profils destinés à occuper des postes de responsabilité dans la haute administration ivoirienne ont été invités à se familiariser avec les exigences contemporaines de la gouvernance publique. L’atelier a mis l’accent sur les principes de transparence, d’intégrité et de reddition des comptes, considérés comme les piliers d’une administration moderne. Les organisateurs ont insisté sur la nécessité d’inculquer ces valeurs en amont, dès la formation initiale, plutôt que d’attendre la prise de fonction.

La démarche vise à armer intellectuellement et déontologiquement les futurs cadres face aux dérives qui minent encore plusieurs administrations du continent. Concrètement, il s’agit de prévenir la corruption, les conflits d’intérêts et la mauvaise allocation des ressources publiques. Les intervenants ont rappelé que l’efficacité de l’action publique repose autant sur la compétence technique que sur la probité des serviteurs de l’État.

Une réponse aux exigences de redevabilité

La Côte d’Ivoire, première économie de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), affiche depuis plusieurs années une croissance soutenue qui appelle un renforcement parallèle de la qualité de sa gouvernance. Les bailleurs internationaux, les agences de notation et les investisseurs privés scrutent désormais avec attention les indicateurs liés à l’État de droit, à la lutte contre la corruption et à la gestion des finances publiques. Dans cette perspective, la formation d’un vivier d’administrateurs sensibles à ces enjeux constitue un actif stratégique pour Abidjan.

L’exercice répond également à une attente sociale croissante. La population ivoirienne, à l’image de celles d’autres pays de la sous-région, manifeste une demande accrue de transparence sur l’usage des deniers publics, la passation des marchés et la qualité des services rendus par l’administration. Reste que les changements de culture administrative s’inscrivent dans la durée et exigent une continuité dans l’effort pédagogique.

Un signal envoyé à la haute administration

Au-delà du contenu pédagogique, la session porte une dimension symbolique forte. Elle signifie que la bonne gouvernance n’est pas un thème accessoire réservé aux séminaires d’élus, mais une compétence professionnelle structurante pour quiconque aspire à servir l’État ivoirien au plus haut niveau. Les participants ont été appelés à devenir, une fois en poste, des relais actifs de cette exigence auprès de leurs équipes et de leurs administrés.

Par ailleurs, l’initiative s’aligne sur plusieurs engagements internationaux pris par la Côte d’Ivoire, notamment au titre de la Convention des Nations unies contre la corruption et des protocoles régionaux portés par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Ces cadres imposent aux États signataires des obligations en matière de prévention, de formation et de sanction, dont la déclinaison opérationnelle passe précisément par la sensibilisation des cadres en exercice ou en formation.

Dans le même temps, les autorités ivoiriennes ont multiplié ces dernières années les dispositifs institutionnels destinés à encadrer l’éthique publique, qu’il s’agisse de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance ou des mécanismes de déclaration de patrimoine. La cohérence entre ces structures et la formation initiale des hauts fonctionnaires constitue un enjeu clé pour transformer les principes affichés en pratiques administratives effectives. Concrètement, c’est la crédibilité de l’État ivoirien sur la scène régionale qui se joue, à l’heure où la compétition pour attirer capitaux et partenariats se durcit en Afrique de l’Ouest. Selon Abidjan.net, cette session de sensibilisation s’inscrit dans une démarche structurée d’accompagnement des futurs cadres dirigeants de la République.

Pour aller plus loin

Réforme foncière au Gabon : l’État se défausse de sa responsabilité · Avoirs de Fabrice Andjoua : la cartographie mondiale d’une fortune · Dubaï : 43 biens immobiliers attribués à Fabrice Andjoua Bongo

J’aime ça : J’aime chargement…