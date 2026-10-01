AGL Cameroun ramène son capital à 10,6 milliards de FCFA

AGL Cameroun, filiale locale du groupe Africa Global Logistics, a bouclé la seconde étape d’une opération financière singulière portant sur son capital social. L’avis légal publié dans le quotidien gouvernemental acte la réalisation définitive d’une augmentation de capital de 7,215 milliards de FCFA, par l’émission de 214 499 actions ordinaires nouvelles d’une valeur nominale unitaire de 33 639 FCFA. Au terme de la séquence, le logisticien retrouve son niveau initial, soit 315 750 titres représentant 10 621 514 250 FCFA.

Une opération en deux temps au solde net neutre

L’assemblée générale extraordinaire du 6 mars 2026 avait validé un montage en deux volets. Première étape : une réduction du capital social de 10,621 milliards à 3,406 milliards de FCFA, obtenue par l’annulation de 214 499 des 315 750 actions existantes. Seconde étape, désormais achevée : une augmentation d’un montant strictement identique, par émission d’un nombre équivalent de titres nouveaux.

Le résultat comptable est donc une opération blanche. Le capital social d’AGL Cameroun revient à son point de départ, sans accroissement net des fonds propres statutaires. Ce type de séquence, courant dans la pratique des sociétés commerciales, répond en général à un objectif d’apurement de pertes antérieures ou de restructuration de l’actionnariat, mais l’annonce légale reste muette sur la motivation réelle de la réduction préalable.

Zone d’ombre sur l’identité des souscripteurs

L’avis publié ne révèle ni l’identité des souscripteurs aux 214 499 actions nouvelles, ni leur répartition entre les actionnaires existants ou de potentiels nouveaux entrants. Cette information conditionne pourtant la lecture stratégique de l’opération. Elle permettrait de déterminer si les équilibres capitalistiques antérieurs ont été reconduits à l’identique, ou si la recomposition a profité à certains actionnaires au détriment d’autres.

La question prend un relief particulier au regard d’un mouvement intervenu fin 2024. Cameroon Continental Merchants Limited (CCML) avait alors acquis 31 575 titres, soit 10 % du capital de la filiale camerounaise. Cette cession, agréée par le conseil d’administration d’AGL Cameroun le 23 décembre 2024, s’était faite à un prix non divulgué. L’annonce légale récente ne permet pas d’établir si CCML a conservé sa quote-part de 10 % à l’issue du jeu réduction-augmentation, ni si d’autres partenaires locaux ont profité de la fenêtre pour renforcer leur présence au tour de table.

Un acteur stratégique de la chaîne logistique camerounaise

Au-delà de la mécanique financière, l’opération concerne un maillon central de l’écosystème portuaire et logistique du Cameroun. AGL, née de la cession des activités africaines de Bolloré Transport & Logistics au groupe italo-suisse MSC en 2022, pilote dans le pays plusieurs concessions sensibles, notamment dans la manutention et la logistique terrestre. La stabilité de son capital et la lisibilité de sa gouvernance constituent, à ce titre, un enjeu de politique économique autant que de droit des sociétés.

La recapitalisation intervient par ailleurs dans un environnement de pression sur les concessionnaires portuaires de la sous-région, où l’État camerounais a multiplié les initiatives pour réaffirmer sa souveraineté sur les infrastructures stratégiques. La montée au capital de CCML en décembre 2024 avait, à cet égard, été interprétée comme un signal d’ancrage local accru de la filiale, le véhicule étant identifié à des intérêts privés camerounais. La reconduction, ou non, de cette participation à l’issue de l’opération en cours constituera un indicateur suivi par les milieux d’affaires de Douala et de Yaoundé.

En l’état, l’information nouvelle apportée par l’annonce légale reste limitée à la finalisation technique de l’augmentation. Le montant, déjà connu depuis l’assemblée de mars, n’évolue pas. Mais l’absence de précisions sur les souscripteurs laisse ouverte la principale inconnue : celle de la cartographie actualisée du capital d’un opérateur de premier plan de la logistique camerounaise. Selon Investir au Cameroun, l’avis publié dans Cameroon Tribune ne lève pas cette ambiguïté.

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