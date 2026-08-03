La Côte d’Ivoire relève ses prix à la pompe après la crise d’Ormuz

La Côte d’Ivoire vient de relever ses prix à la pompe, sous la pression d’un choc pétrolier mondial déclenché par la crise du détroit d’Ormuz. Abidjan, longtemps parvenue à contenir la volatilité des carburants grâce à un mécanisme d’ajustement encadré, a fini par céder à la réalité des marchés. La décision, formalisée par les autorités ivoiriennes début août, traduit l’ampleur de la tension géopolitique qui secoue l’approvisionnement énergétique mondial et rappelle la vulnérabilité des économies africaines aux ondes de choc extérieures.

Un ajustement dicté par la flambée du brut

Le détroit d’Ormuz, par lequel transite près d’un cinquième du pétrole mondial, concentre depuis plusieurs semaines l’attention des marchés. Les tensions qui s’y jouent ont propulsé les cours du Brent à des niveaux qui rendent intenable la stabilité tarifaire promise aux consommateurs ivoiriens. Concrètement, la structure des prix des produits pétroliers en Côte d’Ivoire, révisée périodiquement par les autorités compétentes, intègre désormais cette nouvelle donne. Le super sans plomb, le gasoil et le pétrole lampant voient leurs tarifs corrigés à la hausse, avec des répercussions immédiates sur les transporteurs, les industriels et le pouvoir d’achat des ménages.

Le gouvernement ivoirien s’était pourtant employé, ces derniers trimestres, à absorber une partie de la hausse via des mécanismes de compensation. Cette stratégie, financièrement coûteuse, atteint aujourd’hui ses limites. Maintenir des prix administrés déconnectés des fondamentaux internationaux revient à creuser un déficit qui pèse sur les finances publiques et sur la trésorerie des sociétés de distribution. Le choix opéré par Abidjan traduit un arbitrage classique entre soutien au pouvoir d’achat et discipline budgétaire.

La dépendance ivoirienne aux importations en question

Bien que producteur de brut, la Côte d’Ivoire demeure structurellement dépendante des importations de produits raffinés pour couvrir sa consommation intérieure. La Société ivoirienne de raffinage (SIR), pièce maîtresse du dispositif, ne suffit pas à absorber la demande domestique et sous-régionale. Cette configuration expose l’économie ivoirienne aux fluctuations des marchés internationaux, d’autant que le fret maritime et les primes d’assurance grimpent lorsque les routes du Golfe sont menacées.

Les décisions annoncées par les autorités interviennent dans un contexte où plusieurs pays africains se trouvent contraints à des ajustements similaires. Le Sénégal, le Cameroun ou encore le Gabon ont, à des degrés divers, revu leurs mécanismes de subvention ces derniers mois. Reste que la Côte d’Ivoire dispose d’une marge de manœuvre relative, portée par une croissance soutenue et une notation souveraine qui demeure parmi les plus solides de la zone UEMOA. Cette résilience macroéconomique ne dispense toutefois pas Abidjan de repenser sa sécurité d’approvisionnement.

Un test pour la politique énergétique d’Abidjan

Au-delà du réajustement tarifaire immédiat, l’épisode d’Ormuz agit comme un révélateur. Il met en lumière la nécessité d’accélérer la diversification des sources d’approvisionnement, de renforcer les capacités de stockage stratégique et d’accompagner l’électrification des transports urbains. Le développement du champ pétrolier Baleine, exploité par Eni, ainsi que les découvertes gazières récentes offrent à Abidjan un levier pour réduire, à moyen terme, son exposition aux importations. Mais entre les annonces de production et l’impact concret sur les prix à la pompe, le décalage temporel demeure important.

Par ailleurs, la question sociale s’invite dans le débat. Toute hausse des carburants se répercute sur les tarifs des transports en commun, sur le coût de la logistique et, in fine, sur les prix alimentaires. Les syndicats de transporteurs, historiquement mobilisés lors des précédents ajustements, surveillent la situation. Le gouvernement devra composer avec cette sensibilité, à un moment où l’inflation reste un point de vigilance pour la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).

Dans le même temps, les acteurs privés du secteur — distributeurs, transporteurs, industriels — recalibrent leurs modèles. Certains groupes envisagent d’accélérer la conversion de leurs flottes au gaz naturel, une ressource dont la Côte d’Ivoire dispose en quantité croissante. L’épisode actuel pourrait ainsi précipiter des mutations structurelles que la stabilité relative des dernières années avait différées. Selon Financial Afrik, l’ajustement décidé par Abidjan illustre la difficulté croissante des économies africaines à isoler leurs marchés intérieurs des soubresauts géopolitiques mondiaux.

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