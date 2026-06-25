Inflation UEMOA : Mali, Niger et Sénégal en première ligne

La décrue de l’inflation dans l’UEMOA masque des vulnérabilités tenaces. Dans son rapport annuel sur l’évolution des prix à la consommation publié le 24 juin, la Banque centrale des États d’Afrique de l’Ouest (BCEAO) chiffre à 0,0 % la hausse moyenne des prix en 2025 sur l’ensemble de la zone. Un atterrissage spectaculaire après les pics consécutifs à la guerre en Ukraine et aux ruptures logistiques mondiales. Mais l’institution basée à Dakar prévient : trois économies de l’union, le Mali, le Niger et le Sénégal, restent particulièrement exposées à un redémarrage des tensions inflationnistes dès l’an prochain.

Une désinflation régionale en trompe-l’œil

Le retour à la stabilité des prix s’explique par la conjonction de plusieurs facteurs favorables : reflux des cours mondiaux des matières premières alimentaires, bonnes campagnes céréalières dans plusieurs États membres et resserrement monétaire mené par la BCEAO depuis 2022. La cible de 1 % à 3 % retenue par le cadre de convergence régional est ainsi nettement respectée, après deux années passées au-dessus du plafond. Pour le gouverneur Jean-Claude Kassi Brou et ses équipes, ce résultat valide la posture prudente de l’institut d’émission, qui a relevé son taux directeur à plusieurs reprises avant d’amorcer une pause.

Reste que la moyenne régionale gomme des trajectoires nationales contrastées. Plusieurs économies de l’union affichent encore des niveaux de prix supérieurs à la moyenne zone, en particulier sur les produits alimentaires de base. Les ménages urbains des capitales sahéliennes continuent de subir des écarts marqués entre l’inflation officielle et l’inflation ressentie, en raison du poids des denrées importées et de la fragmentation des circuits de distribution.

Mali, Niger, Sénégal : trois profils de risque distincts

Le diagnostic de la BCEAO distingue trois mécanismes de vulnérabilité. Au Mali et au Niger, l’insécurité dans les bassins agricoles compromet les semis, la collecte et l’acheminement des récoltes vers les marchés de consommation. Les attaques contre les axes routiers et la fermeture intermittente des corridors d’importation renchérissent les coûts logistiques. Bamako et Niamey ont par ailleurs traversé en 2023 et 2024 une séquence de sanctions et de réorientations douanières dont les effets se font encore sentir sur les chaînes d’approvisionnement, malgré la levée d’une partie des mesures par la Cedeao.

Le cas du Sénégal relève d’une logique différente. Première économie de l’union avec la Côte d’Ivoire, le pays affiche une exposition particulière aux importations alimentaires et énergétiques. Le démarrage de la production d’hydrocarbures sur les champs de Sangomar et de Grand Tortue Ahmeyim modifie progressivement l’équation budgétaire, mais ne protège pas immédiatement le consommateur d’un retournement des cours mondiaux. La réforme des subventions énergétiques engagée par le gouvernement de Bassirou Diomaye Faye constitue un autre vecteur potentiel de tensions sur les prix administrés.

Les leviers de la BCEAO pour 2026 et 2027

L’institution régionale anticipe que l’inflation pourrait remonter dans une fourchette compatible avec la cible de convergence, sans exclure des dépassements localisés. Trois canaux de transmission sont surveillés de près : les chocs climatiques sur la production céréalière sahélienne, la volatilité du marché mondial du blé et du riz, et l’évolution du dollar face au franc CFA, dont l’arrimage à l’euro lisse une partie des secousses sans les annuler.

La banque centrale dispose d’une marge de manœuvre limitée face à des chocs essentiellement exogènes. Sa stratégie consistera vraisemblablement à maintenir une politique monétaire prudente, tout en relayant auprès des États la nécessité de renforcer les stocks de sécurité alimentaire et de fluidifier les corridors d’importation. Les pouvoirs publics maliens, nigériens et sénégalais sont, eux, appelés à conjuguer politique budgétaire et soutien ciblé aux ménages les plus exposés, sans réactiver la spirale des déficits.

Pour les investisseurs et les bailleurs présents dans la zone, le signal est double : la crédibilité du cadre monétaire régional est confortée, mais les primes de risque pays continueront de refléter les fragilités sécuritaires et climatiques propres à chaque économie. Selon Financial Afrik, le rapport de la BCEAO constitue à ce titre une grille de lecture indispensable pour calibrer les expositions sur la dette souveraine et les financements de projets dans l’union.

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