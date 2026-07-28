Belinga : Immongault et Fortescue misent sur l’emploi local au Gabon

La question du fer de Belinga refait surface comme un test grandeur nature pour la doctrine minière du Gabon. Le ministre des Mines, Gilles Nembe Immongault, et les représentants du groupe australien Fortescue Metals Group ont réaffirmé leur volonté de placer l’emploi des Gabonais et le contenu local au centre du développement de ce gisement classé parmi les plus importants d’Afrique. La rencontre, tenue à Libreville, s’inscrit dans la trajectoire fixée par les autorités de transition, qui entendent rompre avec les schémas d’extraction sans retombées locales structurantes.

Situé dans la province de l’Ogooué-Ivindo, dans le nord-est du pays, Belinga est un gisement de fer à haute teneur dont l’exploitation est débattue depuis plus de quinze ans. Après le retrait des opérateurs chinois, puis un premier partenariat esquissé avec Fortescue, le dossier avait longtemps stagné faute d’infrastructures logistiques et d’un cadre contractuel satisfaisant pour Libreville. Le retour du sujet à l’agenda ministériel confirme la priorité accordée par le président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema à la valorisation des ressources stratégiques.

Un ancrage local érigé en condition politique

Pour le ministère des Mines, aucune convention d’exploitation ne saurait désormais se concevoir sans engagements chiffrés en matière d’embauche nationale, de sous-traitance locale et de transfert de compétences. Cette exigence traduit une inflexion nette par rapport aux pratiques antérieures, souvent critiquées pour leur faible impact sur le tissu économique gabonais. Les autorités souhaitent voir émerger des chaînes de valeur autour du projet, depuis les services aux mines jusqu’à la maintenance industrielle, en passant par la logistique et la restauration collective.

Concrètement, Fortescue s’est engagé à privilégier le recrutement de cadres et techniciens gabonais, à structurer des partenariats avec des entreprises locales et à contribuer à la formation professionnelle dans les métiers de l’extraction. Le groupe australien, coté à la Bourse de Sydney et figurant parmi les premiers producteurs mondiaux de minerai de fer, dispose d’une expérience éprouvée en Australie-Occidentale qui pourrait servir de matrice au futur dispositif gabonais. Reste à traduire ces intentions en clauses contraignantes dans les documents contractuels.

Belinga, épreuve de vérité pour la souveraineté minière

Le dossier revêt une dimension stratégique qui dépasse la seule équation économique. Dans un contexte de reconfiguration des chaînes d’approvisionnement mondiales en minerais critiques, le fer à haute teneur de Belinga suscite l’intérêt de sidérurgistes asiatiques et européens en quête d’alternatives aux approvisionnements traditionnels. Libreville entend capitaliser sur cette rareté relative pour négocier des conditions plus avantageuses, tant sur le plan fiscal que sur celui des infrastructures adossées au projet.

La viabilité de l’exploitation dépendra en effet de la construction d’un corridor logistique reliant l’Ogooué-Ivindo au littoral. Ferroviaire, portuaire, énergétique : l’ensemble représente des investissements de plusieurs milliards de dollars, dont le financement conditionne le calendrier opérationnel. Fortescue a évoqué une approche intégrée, associant infrastructures et exploitation, mais les autorités gabonaises souhaitent préserver la propriété publique des actifs stratégiques, notamment ferroviaires.

Un signal adressé aux investisseurs miniers

Au-delà de Belinga, l’exécutif gabonais entend faire de ce dossier un cas d’école pour redéfinir sa relation avec les majors du secteur extractif. Le Gabon, deuxième producteur mondial de manganèse, cherche à diversifier son offre minière et à consolider sa rente sans céder aux logiques d’enclavement des projets. Le contenu local devient l’instrument privilégié de cette repolitisation du secteur, en cohérence avec les orientations défendues au sein de la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique.

Pour Fortescue, dont la stratégie africaine s’étend du Gabon à l’Afrique australe, l’enjeu est de démontrer sa capacité à conjuguer performance industrielle et acceptabilité sociale. La signature d’une convention définitive, encore attendue, dira si l’équilibre trouvé à Libreville tient la distance. Selon Info 241, les deux parties se sont accordées pour maintenir un dialogue continu autour de ces engagements structurants.

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