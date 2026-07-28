Liban : Beyrouth face au dilemme d’une nouvelle méthode de négociation

La question taraude Beyrouth depuis plusieurs semaines : les autorités libanaises sont-elles prêtes à reconsidérer leur approche des négociations engagées avec leurs interlocuteurs régionaux et internationaux ? Le débat, relancé par le quotidien Al Akhbar, dépasse la simple tactique diplomatique. Il touche à la conception même de la souveraineté nationale, à l’articulation entre pressions extérieures et équilibres internes, et à la capacité du pouvoir exécutif à imposer une ligne cohérente dans un paysage institutionnel morcelé. Les partenaires du Liban, qu’ils soient occidentaux, arabes ou israéliens par mandataire, semblent avoir durci leurs exigences depuis la fin des hostilités frontalières.

Une méthode de négociation contestée à Beyrouth

Le reproche adressé à la présidence et au gouvernement porte sur la nature réactive, voire subie, de la posture libanaise. Selon la lecture d’Al Akhbar, les responsables du pays reçoivent les émissaires étrangers sans agenda propre, se contentant de répondre point par point aux feuilles de route qui leur sont remises. Cette absence de contre-proposition structurée fragilise la position de Beyrouth sur les dossiers cardinaux : démarcation des frontières terrestres avec Israël, sort des cinq points d’occupation encore contestés dans le sud, calendrier de retrait, et modalités d’application de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l’ONU.

À cette faiblesse méthodologique s’ajoute un défaut de coordination entre les trois présidences. Le chef de l’État, le président du Conseil et le président de la Chambre ne partagent pas toujours la même lecture des priorités, ce qui offre aux médiateurs américains et français une marge de manœuvre inhabituelle. Concrètement, chaque interlocuteur étranger peut jouer d’un canal préférentiel, sans qu’une doctrine unifiée ne vienne verrouiller la parole libanaise. Le résultat se lit dans la lenteur des avancées et dans le sentiment, largement partagé au sein de la classe politique, que le pays négocie sans marges.

La pression américaine et le calendrier régional

L’envoyé spécial de Washington multiplie depuis l’été les visites à Beyrouth, avec pour objectif affiché de faire avancer le désarmement des groupes armés non étatiques et la consolidation du cessez-le-feu conclu fin 2024 avec Israël. Cette pression s’inscrit dans une séquence régionale plus large, où l’administration américaine cherche à sécuriser un ensemble d’accords couvrant Gaza, la Syrie et le sud-Liban. Pour les capitales du Golfe, dont les investissements dans la reconstruction libanaise sont conditionnés à la stabilité politique, l’absence d’une stratégie claire à Beyrouth constitue un frein.

Reste que la marge de manœuvre du pouvoir libanais demeure étroite. Toute inflexion perçue comme une concession excessive à Israël exposerait le gouvernement à une rupture avec le Hezbollah et son électorat, alors même que les équilibres parlementaires imposent la recherche du consensus. À l’inverse, un raidissement compromettrait les décaissements attendus des bailleurs internationaux, en particulier le programme de facilité élargie discuté avec le Fonds monétaire international. Le Liban se trouve ainsi pris dans un étau où chaque option comporte un coût politique immédiat.

Repenser la doctrine sans rompre les équilibres

Plusieurs voix, au sein de l’appareil d’État comme dans la société civile, plaident désormais pour une refonte de la méthode. L’idée consisterait à constituer une cellule de négociation restreinte, dotée d’un mandat clair, capable de préparer des positions écrites en amont et de porter une voix unique lors des rencontres avec les émissaires étrangers. Cette approche, inspirée de pratiques éprouvées dans d’autres capitales de la région, permettrait d’objectiver les dossiers techniques et de retirer aux médiateurs la fonction d’arbitre entre factions libanaises.

Une telle réforme suppose toutefois un accord préalable entre les principales composantes du pouvoir, condition dont la faisabilité reste incertaine. Les précédentes tentatives de rationalisation, notamment sur le dossier de la démarcation maritime avec Israël conclu en octobre 2022, avaient bénéficié d’un contexte plus favorable et d’un médiateur unique. Aujourd’hui, la multiplication des canaux et l’imbrication des dossiers rendent l’exercice bien plus complexe. Le débat ouvert par la presse beyrouthine témoigne néanmoins d’une prise de conscience croissante : sans révision de sa méthode, le Liban risque de voir son autonomie décisionnelle se réduire encore.

Selon Al Akhbar, la question d’un changement de doctrine négociatrice s’impose désormais comme l’un des tests décisifs pour la crédibilité du nouveau pouvoir libanais.

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