La CPI révoque son procureur Karim Khan sur fond d’offensive américaine

La Cour pénale internationale (CPI) traverse l’une des crises institutionnelles les plus sévères de son histoire. Les États membres réunis en Assemblée ont décidé de révoquer le procureur général Karim Khan, dont le mandat était contesté depuis plusieurs mois par une partie des chancelleries. Cette décision intervient dans un contexte où les États-Unis ont engagé une politique frontale de sape contre la juridiction basée à La Haye, désormais visée par un arsenal de sanctions et de restrictions administratives.

La révocation du magistrat britannique met un terme à un mandat marqué par des dossiers explosifs, notamment les enquêtes sur la situation en Ukraine et sur les opérations militaires israéliennes à Gaza. Karim Khan avait notamment sollicité des mandats d’arrêt visant de hauts responsables israéliens, une démarche qui avait déclenché une riposte immédiate de Washington. Son éviction ouvre une période d’incertitude sur la continuité des procédures en cours et sur la ligne pénale que suivra son successeur.

Une éviction aux répercussions procédurales lourdes

Le départ du procureur affecte directement le rythme de travail du Bureau du procureur, colonne vertébrale de la Cour. Plusieurs enquêtes ouvertes sur des théâtres africains, notamment dans la région des Grands Lacs et au Sahel, dépendent des orientations fixées par ce poste. La transition risque de retarder la finalisation d’actes d’accusation attendus, tandis que les équipes d’enquêteurs déployés sur le terrain doivent composer avec un flottement hiérarchique. Pour les États africains parties au Statut de Rome, qui représentent la première circonscription régionale de la Cour, l’enjeu est double : préserver l’outil juridictionnel tout en évitant qu’il ne devienne le jouet des rapports de force entre grandes puissances.

La procédure de sélection d’un nouveau procureur, généralement longue et politiquement disputée, s’annonce particulièrement âpre. Les critères de neutralité, d’expérience et d’équilibre géographique seront scrutés, alors que la crédibilité de l’institution dépend largement de la stature de son ministère public. Plusieurs délégations africaines plaident depuis longtemps pour un rééquilibrage en faveur de magistrats issus du Sud, argument qui pourrait peser dans les débats à venir.

L’offensive américaine change la donne

Parallèlement à cette crise interne, l’administration Trump a intensifié une campagne visant à paralyser la Cour. Décret présidentiel autorisant des sanctions financières contre les magistrats, restrictions de visas, gel d’avoirs et pressions sur les partenaires bancaires de l’institution : l’arsenal déployé par Washington vise à couper la CPI de ses circuits opérationnels. Plusieurs prestataires techniques, notamment américains, se sont retirés ou ont suspendu leurs services, affectant les infrastructures numériques de la juridiction.

Cette stratégie de démantèlement par étranglement logistique constitue une première dans l’histoire des relations entre une grande puissance et une juridiction internationale permanente. Les États-Unis, qui n’ont jamais ratifié le Statut de Rome, contestent la compétence de la Cour sur les ressortissants des pays non parties, en particulier lorsque les enquêtes concernent des alliés stratégiques. La ligne défendue par Washington vise ouvertement à protéger Israël et à dissuader toute juridiction future concernant les opérations menées par ses propres forces armées.

Un test pour la diplomatie africaine

Pour les capitales africaines francophones, la situation impose un arbitrage délicat. Plusieurs pays du continent entretiennent des relations complexes avec la CPI, oscillant entre soutien de principe et critiques sur une focalisation historique jugée déséquilibrée. Reste que l’affaiblissement brutal de la Cour par une puissance extérieure change la nature du débat : il ne s’agit plus de réformer l’institution de l’intérieur, mais d’empêcher sa disparition sous la pression d’un État tiers.

La Francophonie institutionnelle, l’Union africaine et plusieurs blocs régionaux devront se positionner dans les prochaines semaines. Les décisions prises par l’Assemblée des États parties dans les mois à venir, tant sur la succession de Karim Khan que sur les mesures de résilience financière et technique, détermineront la capacité de la Cour à survivre à cette double offensive. Selon PressAfrik, la conjonction de ces deux événements marque un point de rupture pour la justice pénale internationale.

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