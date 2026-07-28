Minerais critiques : l’Afrique face au défi de sa souveraineté

Le continent africain concentre une part déterminante des réserves mondiales de minerais critiques, ces matières premières devenues indispensables à la transition énergétique et à la révolution numérique. La conférence organisée le 27 juillet 2026 sur le thème « L’Afrique à la croisée des chemins : naviguer dans la compétition géopolitique mondiale à l’ère des minéraux critiques » a mis en lumière l’ampleur du défi. Décideurs publics, analystes du secteur extractif et représentants de la société civile ont confronté leurs lectures d’un basculement stratégique qui redessine les équilibres économiques et sécuritaires du continent.

Une compétition géopolitique qui redéfinit l’économie politique africaine

La demande mondiale en cobalt, lithium, nickel, graphite et terres rares explose sous l’effet de l’électrification des transports et du déploiement des infrastructures numériques. L’Afrique, qui abrite près de 30% des réserves minérales stratégiques identifiées à ce jour, se retrouve au centre d’un jeu à plusieurs bandes. Washington, Pékin, Bruxelles, mais aussi Abou Dhabi, Riyad ou Ankara multiplient les partenariats bilatéraux, les prises de participation et les offres d’investissement dans les corridors miniers.

Les intervenants ont souligné que cette course modifie en profondeur l’économie politique du continent. Les États producteurs disposent désormais d’un pouvoir de négociation inédit, mais restent exposés à la volatilité des cours et aux tentations de la rente. La République démocratique du Congo pour le cobalt, la Guinée pour la bauxite, le Zimbabwe pour le lithium ou encore le Mozambique pour le graphite illustrent des trajectoires contrastées, où l’attractivité minière peut nourrir aussi bien l’industrialisation que l’instabilité.

Gouvernance minière et architecture sécuritaire sous tension

La question de la gouvernance a occupé une place centrale dans les débats. Les participants ont rappelé que la valeur ajoutée reste, pour l’essentiel, captée en dehors du continent. Les chaînes de raffinage, de traitement chimique et de fabrication des batteries se concentrent en Asie, laissant les pays producteurs cantonnés au maillon extractif. Reste que plusieurs initiatives récentes tentent de renverser la logique. L’accord signé entre la RDC et la Zambie pour bâtir une chaîne de valeur régionale des batteries électriques en constitue l’exemple le plus abouti.

Dans le même temps, l’exploitation des minerais critiques se déroule souvent dans des zones marquées par des conflits latents ou ouverts. L’est de la RDC, le Sahel, certaines régions du golfe de Guinée cumulent richesse du sous-sol et fragilité institutionnelle. Cette conjonction entretient une économie de guerre où les groupes armés tirent parti de circuits d’exportation opaques. Les orateurs ont plaidé pour un renforcement des mécanismes de traçabilité, à l’image de ceux mis en place par l’Initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE), et pour une coordination panafricaine plus affirmée.

Vers une seconde indépendance par la transformation locale

L’expression de « seconde indépendance » revient avec insistance dans les cercles miniers africains. Elle traduit l’ambition de sortir d’un modèle hérité de la période coloniale, où le continent exporte des matières brutes pour importer des produits manufacturés à forte valeur ajoutée. Concrètement, cela suppose des investissements massifs dans les infrastructures énergétiques, la formation d’ingénieurs, la mise en place de zones économiques spéciales dédiées à la transformation métallurgique et une fiscalité minière repensée.

Plusieurs pays avancent leurs pions. La Guinée a exigé la construction d’une raffinerie d’alumine sur son sol dans le cadre du méga-projet Simandou. Le Zimbabwe a interdit l’exportation de lithium brut dès 2022. La Namibie et le Botswana explorent des cadres réglementaires imposant une part minimale de transformation locale. Ces choix, qui suscitent parfois la réticence des investisseurs internationaux, marquent une rupture doctrinale avec le libéralisme minier des années 1990.

Les débats ont également porté sur le rôle des institutions financières africaines, appelées à structurer des véhicules de financement adaptés aux projets de transformation. La Banque africaine de développement (BAD) et Afreximbank travaillent à des instruments dédiés, tandis que les fonds souverains du Golfe manifestent un intérêt croissant pour les actifs miniers africains. La bataille pour la souveraineté minérale se jouera autant dans les mines que dans les salles de marché. Selon Financial Afrik, cette conférence a confirmé que la maîtrise des minerais critiques constitue désormais l’un des principaux marqueurs de la puissance africaine du XXIe siècle.

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