Budget sénégalais : 414,7 milliards FCFA d’impôts en plus pour 2026

Les régies financières sénégalaises revendiquent une collecte en nette hausse dans l’exécution budgétaire 2026, avec un supplément de recettes fiscales chiffré à 414,7 milliards de francs CFA, soit environ 630 millions d’euros. Ce surcroît, mesuré sur la première partie de l’exercice, intervient alors que le gouvernement cherche à démontrer sa capacité à mobiliser l’impôt sans recourir massivement à de nouveaux emprunts. La séquence est politiquement sensible : depuis l’arrivée au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko en avril 2024, chaque indicateur budgétaire est scruté comme un test de gouvernance.

Un signal budgétaire adressé au FMI

Le contexte macro-financier donne à ce chiffre une portée qui dépasse la seule technique fiscale. Depuis l’automne 2024, les relations entre Dakar et le Fonds monétaire international ont été bousculées par la révélation d’une dette publique sous-évaluée sous la précédente administration, obligeant les autorités à rouvrir les discussions sur un nouveau programme financier. L’institution de Bretton Woods, qui chiffrait fin 2024 la dette du Sénégal à près de 100 % du produit intérieur brut après retraitement, conditionne tout nouvel accord à une trajectoire crédible de consolidation. Dans ce cadre, afficher un rendement supplémentaire de la Direction générale des impôts et des domaines (DGID) et de la Direction générale des douanes constitue un argument de négociation.

La performance affichée se lit également à l’aune des engagements pris par Dakar dans sa stratégie de redressement budgétaire présentée à l’été 2025. Celle-ci reposait sur deux leviers : l’élargissement de l’assiette fiscale, notamment via la numérisation des procédures et la lutte contre la fraude à la TVA, et la rationalisation des exonérations, dont le coût est régulièrement estimé par la DGID à plusieurs centaines de milliards de francs CFA par an. Un gain de 414,7 milliards de francs CFA sur une seule tranche d’exécution budgétaire, s’il est confirmé par la note de conjoncture de la Direction de la prévision et des études économiques, validerait partiellement cette approche.

Hydrocarbures et pression sur la dépense publique

Reste à mesurer la part des hydrocarbures dans cette dynamique. Le champ pétrolier de Sangomar, exploité par Woodside, produit depuis juin 2024, tandis que le projet gazier Grand Tortue Ahmeyim, mené avec la Mauritanie et opéré par BP, a livré ses premières cargaisons fin 2024. Les retombées fiscales directes de ces projets restent modestes au regard des recettes totales, du fait des mécanismes de récupération des coûts prévus dans les contrats de partage de production. L’essentiel du supplément enregistré en 2026 proviendrait donc davantage de la fiscalité intérieure classique que de la rente extractive, ce qui, du point de vue de la soutenabilité, est plutôt une bonne nouvelle pour Dakar.

Par ailleurs, l’évaluation complète de la performance budgétaire sénégalaise supposera de confronter cette hausse de recettes à l’évolution de la dépense publique. Le gouvernement s’était engagé, dans la loi de finances initiale pour 2026, à contenir le déficit sous la barre des 5 % du PIB, après un dérapage observé en 2023 et 2024. Or la pression sociale demeure forte, qu’il s’agisse du soutien aux ménages face à l’inflation, de la relance de l’investissement public ou du financement des programmes du référentiel « Sénégal 2050 ». Un supplément de recettes absorbé par de nouvelles dépenses n’aurait pas le même effet sur les notations souveraines qu’une affectation ciblée au remboursement de la dette.

Un enjeu de crédibilité pour la zone UEMOA

Au-delà du cas sénégalais, cette séquence intéresse l’ensemble de l’Union économique et monétaire ouest-africaine. Dakar est l’un des principaux émetteurs souverains de la zone sur le marché régional des titres publics géré par l’Agence UMOA-Titres, aux côtés de la Côte d’Ivoire. Toute dégradation durable de son profil pèserait sur les conditions de financement de ses voisins, dans un contexte où les spreads des eurobonds africains se sont tendus en 2023-2024 avant un reflux partiel. Concrètement, la capacité du Trésor sénégalais à démontrer une mobilisation fiscale solide conditionne non seulement son propre accès aux marchés, mais aussi l’appétit des investisseurs pour les signatures d’Afrique francophone.

La prochaine étape attendue par les analystes sera la publication, par le ministère des Finances et du Budget, d’un bilan détaillé ventilant la hausse par type d’impôt et précisant le taux d’exécution par rapport aux objectifs de la loi de finances. C’est à cette échelle, et non à celle du seul agrégat, que se jugera la portée réelle du redressement revendiqué.

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