Niamey met en cause N’Djamena et Paris après une frappe de drone

Les autorités nigériennes ont mis en cause le Tchad dans une opération de drone conduite sur le territoire national, en lui attribuant un rôle direct et en évoquant un « appui » de la France. Pour matérialiser sa protestation, Niamey a convoqué l’ambassadeur tchadien et porté l’affaire sur le terrain diplomatique, à un niveau qu’aucun contentieux bilatéral n’avait atteint entre les deux capitales ces dernières années. L’épisode intervient alors que la junte issue du coup d’État du 26 juillet 2023 continue de redessiner ses alliances régionales.

Une accusation qui vise simultanément N’Djamena et Paris

La formulation retenue par les autorités nigériennes est doublement explosive. En désignant le Tchad comme auteur de l’opération, Niamey rompt avec la discrétion qui prévalait jusqu’ici entre les deux États, pourtant partenaires historiques au sein de plusieurs cadres sahéliens, dont la défunte Force conjointe du G5 Sahel créée en 2017 et à laquelle le Niger avait annoncé son retrait fin 2023. En y associant un « appui » français, elle réactive un récit politique devenu central depuis la rupture militaire avec Paris : celui d’une présence française résiduelle dans la région, qui agirait désormais par procuration via des États riverains.

Ce procédé rhétorique n’est pas inédit. Depuis 2022, Bamako avait, à plusieurs reprises, accusé la France de soutenir des groupes armés dans le nord du Mali, allégations rejetées par Paris. Le gouvernement burkinabè a tenu un discours comparable, notamment après l’expulsion des forces françaises en 2023. Le Niger s’inscrit dans cette continuité narrative, mais y ajoute un élément nouveau : la désignation nominative d’un voisin africain comme exécutant présumé.

Le Tchad, dernier pivot occidental dans un Sahel recomposé

La mise en cause de N’Djamena prend un relief particulier au regard de la géographie politique régionale. Depuis la fin de l’opération Barkhane en 2022 et le retrait des forces françaises du Mali, du Burkina Faso et du Niger entre 2022 et 2024, le Tchad est resté le principal point d’ancrage militaire français au Sahel, avec une présence maintenue à N’Djamena et à Abéché jusqu’à l’annonce, fin 2024, par les autorités tchadiennes, de la fin de la coopération militaire avec Paris. Ce basculement n’a pas effacé la proximité institutionnelle entre les deux capitales, perçue avec une méfiance croissante par les régimes de l’Alliance des États du Sahel (AES), formée en septembre 2023 par le Niger, le Mali et le Burkina Faso.

Pour Niamey, désigner le Tchad revient à placer son voisin de l’est dans la catégorie des États « alignés », après avoir déjà consommé la rupture avec les partenaires occidentaux et pris ses distances avec la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), quittée officiellement en janvier 2025 avec le Mali et le Burkina Faso. La frontière commune, longue de plus de 1 000 kilomètres et traversée par les flux liés au bassin du lac Tchad, devient un paramètre stratégique de premier plan.

Un second front après la crise avec Alger

L’épisode s’ajoute à une séquence déjà tendue pour la diplomatie nigérienne. Au printemps 2025, un contentieux aigu avait opposé Niamey à Alger, après la destruction par la défense aérienne algérienne d’un drone en provenance du Niger, suivie d’une guerre de communiqués et du rappel réciproque des ambassadeurs. L’ouverture d’un contentieux avec le Tchad signifie que l’AES fait désormais face, simultanément, à deux voisins non membres de l’alliance, l’un au nord, l’autre à l’est.

Reste la question du matériel. L’usage opérationnel de drones armés s’est généralisé au Sahel depuis 2022, qu’il s’agisse de Bayraktar TB2 turcs acquis par plusieurs armées de la région, de drones chinois Wing Loong ou d’appareils de reconnaissance plus légers. L’identification de l’engin impliqué et la nature exacte de l’« appui » allégué conditionneront la portée réelle de l’accusation. En l’état, Paris et N’Djamena n’ont pas publiquement détaillé leur position, et aucune évaluation indépendante du bilan humain ou matériel de la frappe n’a été rendue publique.

Au-delà de ses suites judiciaires ou militaires, l’affaire acte un déplacement de la ligne de faille sahélienne. Elle ne sépare plus seulement les régimes de l’AES de leurs anciens partenaires occidentaux, mais les oppose désormais, de manière frontale, à des voisins immédiats qui refusent de rompre avec Paris. Le dossier sécuritaire du bassin du lac Tchad, où opèrent encore des factions issues de Boko Haram et de l’État islamique en Afrique de l’Ouest, pourrait en être l’une des premières victimes collatérales.

Pour aller plus loin

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