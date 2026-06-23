Burkina Faso : Ouagadougou convoque l’ambassadeur de l’UE après une résolution

Le Burkina Faso a haussé le ton face à Bruxelles. Philippe Bronchain, ambassadeur de l’Union européenne (UE) à Ouagadougou, a été convoqué par les autorités burkinabè à la suite de l’adoption d’une résolution du Parlement européen consacrée à la situation dans le pays. Les responsables de la transition ont exprimé leur « dégoût » devant le texte voté à Strasbourg, qu’ils jugent attentatoire à la souveraineté nationale et déconnecté des réalités sécuritaires du Sahel central.

Une convocation aux accents de rupture diplomatique

La démarche officielle, hautement symbolique dans le langage des chancelleries, marque un nouveau palier dans les frictions entre Ouagadougou et les institutions européennes. En convoquant le représentant de l’UE, le ministère burkinabè en charge des Affaires étrangères a choisi de personnaliser la protestation et de l’inscrire dans la durée, plutôt que de se limiter à un communiqué. Le terme « dégoût », rarement employé dans la diplomatie écrite, traduit une volonté assumée d’exprimer un mécontentement maximal.

Les autorités de transition reprochent à l’eurodéputation d’avoir adopté un texte perçu comme partial, qui ignorerait selon elles les efforts engagés sur le terrain contre les groupes armés terroristes. Cette ligne de défense est devenue récurrente depuis l’arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré en septembre 2022. Ouagadougou estime que les capitales occidentales, et particulièrement Bruxelles, n’apprécient pas à leur juste mesure le coût humain et budgétaire supporté par le Burkina dans sa guerre contre l’insurrection djihadiste.

Une résolution européenne au cœur des tensions

Adoptée par les eurodéputés, la résolution évoque notamment la situation politique, sécuritaire et humanitaire au Burkina Faso. Elle s’inscrit dans une série de textes que le Parlement européen consacre régulièrement aux pays sahéliens en transition, dont le Mali et le Niger. Sans portée contraignante directe, ces résolutions pèsent toutefois dans l’orientation des programmes de coopération et des dispositifs de sanctions ciblées que la Commission et le Conseil peuvent ensuite mobiliser.

Pour Ouagadougou, le calendrier de ce vote intervient à un moment particulièrement sensible. Le pouvoir actuel cherche à diversifier ses appuis extérieurs, en renforçant ses liens avec Moscou et certains partenaires non occidentaux, tout en consolidant la Confédération des États du Sahel (AES) bâtie avec Bamako et Niamey. Toute intervention européenne perçue comme critique est immédiatement interprétée comme une tentative de freiner cette recomposition géopolitique.

Une relation Ouagadougou-Bruxelles à recalibrer

La crise actuelle s’ajoute à plusieurs précédents. L’Union européenne demeure pourtant l’un des principaux bailleurs historiques du Burkina Faso, à travers le Fonds européen de développement, l’aide humanitaire et les programmes de soutien à la gouvernance. Plusieurs de ces enveloppes ont été suspendues, redéployées ou réorientées ces deux dernières années, à mesure que le contentieux politique s’amplifiait. La convocation de Philippe Bronchain pourrait précipiter une nouvelle révision du cadre de coopération, voire un gel partiel de certains volets.

Sur le plan régional, la séquence renforce un alignement déjà observé entre les trois États sahéliens de l’AES. Bamako et Niamey avaient eux aussi réagi vivement à des prises de position européennes les concernant. La coordination diplomatique entre les trois capitales, désormais structurée par un traité confédéral, donne à chaque incident une caisse de résonance élargie. Les chancelleries européennes en tiennent compte, conscientes que la marge de manœuvre diplomatique se restreint à mesure que les partenariats alternatifs prennent forme.

Reste à savoir si la convocation de l’ambassadeur sera suivie de mesures plus tangibles, telles qu’une réduction du personnel diplomatique européen ou une suspension de programmes en cours. Pour l’heure, Ouagadougou semble vouloir maintenir le canal de communication ouvert tout en imposant un rapport de force narratif. Bruxelles, de son côté, devra arbitrer entre fermeté sur les principes et préservation d’un dialogue jugé indispensable pour la stabilité du Sahel central. Selon PressAfrik, la convocation de Philippe Bronchain a été formalisée à la suite directe du vote européen.

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