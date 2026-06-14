Nigeria et Éthiopie scellent un accord de transfèrement de 100 détenus

Le Nigeria et l’Éthiopie ont officialisé cette semaine à Addis-Abeba un accord de transfèrement portant sur cent détenus nigérians condamnés ou en attente de jugement en territoire éthiopien. L’instrument bilatéral prévoit leur rapatriement progressif vers les établissements pénitentiaires nigérians, où ils achèveront l’exécution de leur peine sous la juridiction d’Abuja. Cette signature ouvre un canal juridique formel entre les deux capitales, jusqu’ici dépourvues d’un cadre structuré en matière d’entraide pénale.

Le dossier des Nigérians détenus à l’étranger constitue un sujet récurrent pour la diplomatie consulaire d’Abuja. Le ministère nigérian des Affaires étrangères assure depuis plusieurs années un suivi des ressortissants incarcérés en Afrique de l’Est, dans le Golfe et en Asie du Sud-Est, dans un contexte marqué par la multiplication des affaires liées au trafic de stupéfiants et à la fraude documentaire. L’Éthiopie, hub aérien continental grâce à Ethiopian Airlines, est devenue un point de passage et parfois d’interception privilégié pour ces réseaux transnationaux.

Un cadre juridique inédit entre deux géants africains

L’accord signé entre Abuja et Addis-Abeba s’inscrit dans la logique des conventions internationales relatives au transfèrement des personnes condamnées, qui permettent à un détenu de purger sa peine dans son pays d’origine. Le dispositif répond à un double impératif : alléger la pression carcérale sur l’État d’accueil et faciliter la réinsertion sociale du condamné, en le rapprochant de sa famille et de son environnement linguistique. Pour l’Éthiopie, dont les capacités pénitentiaires sont soumises à de fortes tensions, le texte représente aussi un instrument de gestion administrative.

Concrètement, les autorités des deux États devront désormais établir, dossier par dossier, la conformité des conditions de transfèrement : nature de la condamnation, consentement éventuel du détenu, équivalence des peines au regard du droit nigérian. Le Nigerian Correctional Service, héritier de l’ancienne administration pénitentiaire, sera chargé d’accueillir les rapatriés et d’organiser la suite de leur incarcération. La mise en œuvre opérationnelle pourrait s’étaler sur plusieurs mois, voire au-delà, selon le rythme des procédures judiciaires en cours.

Un signal diplomatique au-delà du dossier carcéral

Au-delà de sa dimension humanitaire, l’accord traduit un rapprochement bilatéral entre les deux pays les plus peuplés du continent. Le Nigeria, première économie d’Afrique de l’Ouest, et l’Éthiopie, locomotive démographique et industrielle de la Corne, multiplient depuis 2023 les gestes de coopération, dans un environnement régional remodelé par l’élargissement des BRICS, dont Addis-Abeba est devenue membre en janvier 2024. Abuja, qui revendique également une place dans cette architecture émergente, observe avec attention la stratégie éthiopienne.

La signature intervient par ailleurs alors que les deux capitales partagent des préoccupations sécuritaires convergentes : lutte contre les filières de migration irrégulière, démantèlement des réseaux de blanchiment, surveillance des flux liés au terrorisme. Un accord de transfèrement, même limité à cent dossiers, fournit un précédent procédural utile pour étendre, à terme, l’entraide judiciaire à d’autres matières. Les chancelleries des deux pays évoquent déjà la perspective de protocoles complémentaires en matière d’extradition.

Une diplomatie consulaire de plus en plus active

Pour Abuja, ce texte s’ajoute à une série d’initiatives visant à mieux encadrer la situation des ressortissants nigérians détenus à l’étranger, dont le nombre cumulé dépasserait plusieurs milliers à travers le monde selon les estimations officielles communiquées ces dernières années. Les autorités fédérales subissent une pression croissante de la société civile et des familles, qui réclament une protection consulaire plus effective et des conditions de détention compatibles avec les standards internationaux.

Reste à mesurer la portée pratique de l’accord. Les transfèrements internationaux se heurtent régulièrement à des obstacles administratifs, financiers et politiques, en particulier lorsqu’ils concernent des condamnations lourdes. Les premières opérations, attendues dans les prochains mois, fourniront un test grandeur nature de la capacité des deux administrations à coordonner leurs services pénitentiaires et leurs ministères de la Justice. L’enjeu dépasse le seul cas nigérian : il pourrait inspirer d’autres États africains confrontés à une diaspora carcérale dispersée.

Selon PressAfrik, l’accord a été paraphé cette semaine et concerne précisément cent détenus nigérians actuellement incarcérés en Éthiopie.

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