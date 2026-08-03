Cameroun : le retour annoncé de Paul Biya alimente les spéculations

Le message est bref mais lourd de sens : le président du Cameroun, Paul Biya, rentrera bientôt à Yaoundé. Cette annonce, relayée par son cabinet, intervient après une nouvelle séquence d’absence du chef de l’État hors des frontières nationales. À 91 ans, le doyen des dirigeants africains en exercice suscite, à chacun de ses séjours prolongés à l’étranger, une même vague d’interrogations sur son état de santé et sur la continuité de l’exécutif camerounais.

La communication présidentielle se veut rassurante. Elle vise à couper court aux rumeurs persistantes qui circulent sur les réseaux sociaux et dans certains cercles diplomatiques, où l’hypothèse d’une vacance du pouvoir revient périodiquement. Le palais d’Etoudi entend ainsi réaffirmer que le président demeure aux commandes, malgré la distance géographique et le silence prolongé qui accompagne souvent ses déplacements privés.

Une gouvernance à distance qui interroge

Au pouvoir depuis novembre 1982, Paul Biya a bâti un système politique reposant sur une verticalité extrême et une centralisation des décisions autour de sa personne. Les absences répétées du chef de l’État posent, dès lors, une question institutionnelle de fond : celle du fonctionnement réel de l’appareil gouvernemental lorsque son sommet est physiquement éloigné. Les Conseils des ministres sont rares, les prises de parole publiques du président se comptent sur les doigts d’une main chaque année, et les grandes orientations passent le plus souvent par des décrets signés à distance.

Cette gouvernance en pointillé nourrit un malaise croissant au sein de la classe politique camerounaise. Plusieurs figures de l’opposition, à commencer par Maurice Kamto du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), ont réclamé une clarification sur la capacité effective du président à exercer ses fonctions. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), formation au pouvoir, oppose à ces interpellations un front uni et martèle la thèse d’un chef de l’État pleinement lucide et actif.

Un contexte pré-électoral sous tension

L’annonce du retour prochain de Paul Biya prend un relief particulier à l’approche de l’élection présidentielle prévue en 2025. Le scrutin s’annonce décisif pour l’avenir politique du Cameroun, et la question d’une éventuelle candidature du président sortant à un huitième mandat cristallise l’attention. Ni le RDPC ni l’intéressé lui-même n’ont, à ce jour, tranché publiquement cette hypothèse, entretenant un flou stratégique qui verrouille de facto le jeu politique interne.

Sur le plan économique, le pays affronte des défis considérables. La croissance camerounaise, estimée autour de 4 % par les institutions financières internationales, reste inférieure aux besoins d’une population jeune et en forte expansion. La crise anglophone dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, la menace persistante de Boko Haram dans l’Extrême-Nord et les tensions communautaires dans plusieurs zones du pays constituent autant de dossiers exigeant une gouvernance présente et réactive.

Les partenaires internationaux dans l’expectative

Pour les partenaires du Cameroun, à commencer par la France, la Chine et les États-Unis, la stabilité de Yaoundé demeure un paramètre stratégique. Le pays occupe une position charnière entre l’Afrique centrale et le golfe de Guinée, dispose d’un secteur pétrolier significatif et joue un rôle logistique majeur pour les États enclavés voisins, dont le Tchad et la République centrafricaine. Toute incertitude prolongée sur la conduite de l’État y est perçue comme un facteur de risque régional.

Les milieux d’affaires locaux, eux, s’accommodent tant bien que mal de cette gestion elliptique du pouvoir. Les décisions structurantes, notamment dans les secteurs des télécommunications, des infrastructures et des hydrocarbures, sont fréquemment reportées ou ralenties par l’attente d’arbitrages présidentiels. Reste que l’appareil administratif, rompu à cet exercice depuis plus de quatre décennies, continue de fonctionner par inertie, sans provoquer de rupture visible.

L’annonce du retour imminent de Paul Biya sonne donc comme un rappel du statu quo plutôt que comme l’ouverture d’une nouvelle séquence politique. À Yaoundé comme à l’étranger, chacun scrute désormais le calendrier des prochaines semaines pour vérifier si les faits confirmeront la parole officielle. Selon Journal du Cameroun, l’entourage présidentiel a confirmé que le chef de l’État rentrerait prochainement dans la capitale.

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