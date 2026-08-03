Bafing : Moussa Sanogo dote trois localités d’ambulances et de tracteurs

Dans le nord-ouest de la Côte d’Ivoire, la région du Bafing a été le théâtre d’une séquence marquante pour Moussa Sanogo. Le ministre du Budget et du Portefeuille de l’État y a procédé à la remise d’ambulances et d’équipements agricoles au profit des localités de Ouebasso, Ganhoué et Silakoro. L’initiative répond à des besoins récurrents en matière d’évacuation sanitaire et de mécanisation des exploitations dans une zone où les infrastructures publiques demeurent inégalement réparties. Elle intervient à un moment où la classe politique ivoirienne intensifie son maillage des territoires ruraux.

Un geste concret pour la santé et l’agriculture dans le Bafing

Les véhicules sanitaires livrés visent à réduire les délais d’évacuation des patients vers les centres hospitaliers de référence, un enjeu vital dans des localités éloignées des grands axes. La distance qui sépare de nombreux villages du Bafing des structures spécialisées reste l’un des principaux facteurs de surmortalité obstétricale et pédiatrique dans cette partie du pays. En dotant les localités de moyens autonomes, l’opération répond à une demande sociale ancienne, régulièrement exprimée par les chefferies et les comités villageois.

Le volet agricole du don n’est pas anodin. Les machines remises doivent permettre de gagner en productivité sur les cultures vivrières et de rente qui structurent l’économie locale. Le Bafing, longtemps enclavé, dépend en grande partie de l’agriculture familiale, avec un potentiel encore sous-exploité pour la riziculture et les cultures maraîchères. La mise à disposition d’équipements motorisés s’inscrit dans une logique de modernisation progressive des exploitations, en phase avec les orientations affichées par le gouvernement pour la transformation du monde rural.

Ancrage territorial et calendrier politique

Au-delà de la portée technique, la démarche de Moussa Sanogo s’inscrit dans un mouvement plus large d’investissement des cadres nationaux dans leurs fiefs. Le ministre, originaire de la région, entretient un rapport suivi avec les populations du Bafing, où sa présence lors de cérémonies communautaires et de projets sociaux est régulière. Cette proximité s’accompagne d’une stratégie de communication qui met en valeur l’accessibilité de l’action gouvernementale au plus près des bénéficiaires.

La séquence intervient dans une phase où les responsables du parti au pouvoir multiplient les tournées et les inaugurations à l’intérieur du pays. À l’approche des échéances électorales majeures, la capacité d’un cadre à mobiliser des ressources visibles et à structurer un réseau local devient un actif politique déterminant. Les dons remis à Ouebasso, Ganhoué et Silakoro nourrissent cet ancrage, tout en apportant des réponses tangibles à des besoins documentés.

Une logique de développement de proximité assumée

La méthode illustrée dans le Bafing traduit une conception du développement fondée sur la combinaison d’infrastructures publiques et d’initiatives portées par des personnalités issues des territoires concernés. Ce modèle, courant en Côte d’Ivoire comme dans plusieurs pays de la sous-région, soulève des questions de coordination avec les politiques sectorielles nationales. L’articulation entre les dons ponctuels d’équipements et les plans du ministère de la Santé ou du ministère de l’Agriculture conditionne la pérennité des acquis, notamment pour la maintenance des ambulances et la formation des opérateurs de machines agricoles.

Reste que, pour les habitants des trois localités, la dotation représente un gain immédiat. La possibilité d’évacuer rapidement un malade ou d’accélérer les travaux de labour modifie concrètement le quotidien. Les autorités coutumières et les élus locaux, présents lors de la remise, ont salué la démarche et appelé à sa poursuite, avec une attention particulière portée à l’entretien des équipements. La question des pièces détachées, du carburant et de la formation des chauffeurs sanitaires devra désormais être abordée pour inscrire ces acquis dans la durée.

Le déplacement de Moussa Sanogo dans le Bafing s’ajoute à une série d’initiatives similaires portées par des cadres ivoiriens dans leurs régions d’origine, dans une année marquée par une forte mobilisation politique. Selon Abidjan.net, la cérémonie a rassemblé populations, autorités administratives et responsables communautaires autour du ministre.

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