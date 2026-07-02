Coris Bank crée sa filiale camerounaise avec 26 milliards FCFA

La constitution de Coris Bank International Cameroun (CBI CM) marque un jalon décisif dans la stratégie d’expansion régionale du groupe bancaire burkinabè. Selon une annonce légale, la nouvelle entité prend la forme d’une société anonyme à conseil d’administration, dotée d’un capital de 26 milliards de FCFA et domiciliée à Douala, dans le quartier d’affaires d’Akwa. Son objet social couvre l’ensemble des métiers d’un établissement de crédit classique : collecte de dépôts, distribution de prêts, opérations de financement, engagements par signature, placements, prises de participation et émission de moyens de paiement. Les statuts intègrent également une branche dédiée à la finance islamique, segment encore embryonnaire dans la sous-région.

La gouvernance est déjà en place. La présidence du conseil d’administration revient à Alice Dakuyo épouse Kaboré, tandis que Lionel Wenceslas Ouedraogo Parengmanba assurera la direction générale, secondé par Ling Namou. Le conseil compte également Iboudo Ablasse Wend-Gouda, Nassa Abdoul Aziz, Kouame Jean-Baptiste Patrick Ghislain, Mahamat Moustapha Masri et Kotto Ndoumbe Samuel. Cette architecture installe le cadre décisionnel avant même l’obtention du feu vert prudentiel.

Une implantation encore suspendue à l’agrément de la COBAC

La création de la structure juridique ne vaut pas autorisation d’exploitation. Le démarrage effectif des opérations bancaires reste conditionné à l’aval de la Commission bancaire de l’Afrique centrale (COBAC) ainsi qu’à celui du ministère camerounais des Finances. Le groupe a déposé sa demande d’agrément voici plusieurs mois et attend désormais la validation des superviseurs.

L’environnement réglementaire joue toutefois en faveur du calendrier. Depuis le 1er janvier 2025, le règlement n°01/24/CEMAC/UMAC/COBAC instaure un dispositif d’agrément unique pour les établissements de crédit déjà autorisés dans un État membre de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac). Le mécanisme ne rend pas l’implantation automatique, mais il allège sensiblement les procédures pour les groupes justifiant d’un agrément préalable en zone. Or Coris Bank International opère déjà au Tchad, où il a repris les activités locales de Société Générale. Cette antériorité tchadienne constitue une porte d’entrée précieuse vers Yaoundé.

La préparation opérationnelle avance en parallèle. Une réunion tenue au siège de Ouagadougou a récemment porté sur l’intégration de la future filiale à Gimacpay, la plateforme régionale de paiements interopérables. Le message envoyé au marché est clair : la banque burkinabè entend basculer rapidement du statut administratif à une présence commerciale active dès la levée des dernières autorisations.

Le Cameroun, principal terrain de conquête bancaire de la Cemac

Le choix du Cameroun n’a rien de fortuit. Le pays concentre le premier marché bancaire de la sous-région, tant par la taille de son économie que par la densité de son réseau et le volume des financements distribués. Les statistiques de la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) illustrent cette prééminence. Au quatrième trimestre 2025, l’économie camerounaise a absorbé 1 922,4 milliards de FCFA sur les 3 007,1 milliards de nouveaux crédits distribués dans la Cemac, soit près de 64 % du total, loin devant le Gabon, le Congo, le Tchad, la Guinée équatoriale et la République centrafricaine.

Cette profondeur du marché explique l’intensité de la concurrence. Le paysage bancaire camerounais est dominé par les grands réseaux panafricains, les filiales des groupes marocains, les établissements locaux et quelques banques à capitaux publics. Y trouver sa place suppose une proposition de valeur différenciée. Le pari du groupe burkinabè combinera vraisemblablement financement des PME, banque digitale, adossement aux paiements interopérables et niche de la finance islamique, encore sous-exploitée dans un pays où la demande de produits conformes à la charia progresse.

Une base de 26 milliards FCFA à transformer en parts de marché

La dotation initiale de 26 milliards de FCFA place CBI CM dans une catégorie intermédiaire des établissements de la place. Le montant dépasse largement le minimum réglementaire exigé par la COBAC, mais reste inférieur aux fonds propres des leaders installés. Pour Coris, l’équation consistera à convertir ce capital, une gouvernance déjà nommée et un adossement régional en volumes de crédit et en dépôts, dans un délai compatible avec la rentabilité attendue par ses actionnaires.

Reste que l’étape franchie est loin d’être anodine. Elle transforme un projet d’expansion évoqué depuis plusieurs mois en réalité juridique tangible et signale aux concurrents l’arrivée d’un nouvel acteur burkinabè dans un marché déjà saturé de prétendants. Selon Investir au Cameroun.

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