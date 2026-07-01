Kappa Pay lève 20 millions de dollars pour ses paiements en Afrique

Kappa Pay, plateforme réglementée de paiements transfrontaliers dédiée aux entreprises actives en Afrique subsaharienne, a sécurisé un financement de croissance de 20 millions de dollars. L’opération, souscrite par un fonds européen de capital-risque, doit accélérer le déploiement de son infrastructure sur le continent et renforcer ses capacités à traiter des flux commerciaux internationaux libellés en devises. La fintech se positionne sur un segment B2B considéré comme structurellement sous-équipé, alors que les besoins de règlement des importateurs africains ne cessent de croître.

Un marché B2B de 700 milliards de dollars encore mal servi

Les entreprises africaines importent chaque année plus de 700 milliards de dollars de biens et de services, selon les données mises en avant par la société. Or, le règlement des fournisseurs étrangers reste l’un des points de friction les plus persistants de la chaîne commerciale continentale. Les virements bancaires internationaux traditionnels imposent des délais imprévisibles, des coûts élevés et une opacité tarifaire qui pèsent sur la trésorerie des importateurs. Face à ces lourdeurs, une part significative des flux transite par des circuits parallèles, exposant les opérateurs à des risques de liquidité et de contrepartie difficilement mesurables.

C’est sur ce terrain que Kappa Pay entend s’imposer. La plateforme propose aux petites et moyennes entreprises comme aux grands groupes une infrastructure conforme aux exigences prudentielles, avec des délais de règlement raccourcis, une grille tarifaire lisible et un accès à la liquidité mondiale. L’objectif affiché est de permettre aux entreprises africaines d’optimiser la gestion de leur cash, de gagner en crédibilité vis-à-vis de leurs contreparties internationales et de fluidifier leurs opérations d’importation.

Vingt millions pour densifier l’infrastructure et les partenariats bancaires

Le tour de table doit alimenter plusieurs chantiers en parallèle. La fintech prévoit d’abord de renforcer ses fonds propres pour absorber la hausse des volumes traités et répondre à une demande qu’elle décrit comme croissante à travers l’Afrique centrale et occidentale. Elle entend ensuite élargir son réseau de partenaires financiers internationaux, condition sine qua non pour offrir des corridors de paiement fiables entre les places africaines et les grandes zones monétaires. Le développement de l’infrastructure technologique proprement dite constitue le troisième axe, avec un déploiement ciblé sur les marchés jugés prioritaires.

Cette stratégie s’inscrit dans un mouvement plus large de professionnalisation des acteurs de la fintech B2B en Afrique subsaharienne. Longtemps concentrés sur le paiement mobile de détail, les investisseurs internationaux s’intéressent désormais aux couches d’infrastructure destinées aux entreprises, où les tickets moyens sont plus élevés et les besoins de conformité plus exigeants. La levée de Kappa Pay illustre ce basculement, tout en confirmant l’attractivité renouvelée de l’Afrique centrale et de l’Afrique de l’Ouest auprès de certains fonds européens.

Conformité réglementaire et dialogue avec les banques centrales

Le directeur général de Kappa Pay, Blaise Buma, met en avant la dimension institutionnelle du modèle. Selon lui, ce financement traduit la confiance croissante des investisseurs internationaux à l’égard de ces deux sous-régions, désormais considérées comme des pôles d’investissement stratégiques. Il insiste également sur le fait que la construction d’infrastructures de paiements transfrontaliers réglementées, conformes aux standards institutionnels et développées en étroite collaboration avec les banques centrales et les partenaires bancaires, constitue un levier essentiel pour arrimer davantage l’Afrique au commerce mondial.

Cet ancrage réglementaire distingue Kappa Pay d’une partie des acteurs qui opèrent sur des zones grises. Il implique en contrepartie des investissements soutenus dans les dispositifs de conformité, notamment en matière de lutte contre le blanchiment et de connaissance client. Les 20 millions de dollars levés doivent précisément permettre de consolider ces briques, tout en approfondissant les accords passés avec les institutions financières locales et internationales. La feuille de route inclut aussi la montée en puissance des capacités technologiques, condition d’une exécution en temps réel des transactions.

Reste à mesurer la vitesse à laquelle la fintech pourra convertir cette manne financière en parts de marché tangibles, dans un environnement concurrentiel où plusieurs acteurs panafricains et internationaux ambitionnent également de capter les flux d’importation du continent. Selon Investir au Cameroun, l’opération marque une étape structurante dans la trajectoire de Kappa Pay.

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