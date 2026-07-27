Côte d’Ivoire : 100 700 m³ de nouvelles capacités pétrolières en service

La Côte d’Ivoire vient de franchir une étape supplémentaire dans la consolidation de sa chaîne logistique pétrolière avec l’entrée en service de nouvelles installations de stockage totalisant 100 700 mètres cubes. Cette mise en exploitation, annoncée fin juillet 2026, s’inscrit dans la stratégie de sécurisation des approvisionnements en produits raffinés portée par Abidjan depuis plusieurs années. Elle survient dans un contexte régional marqué par la volatilité des cours et par une demande intérieure soutenue, tirée par la croissance démographique et l’essor du parc automobile.

Un maillage logistique renforcé pour l’aval pétrolier ivoirien

Les nouvelles capacités mises en service viennent densifier le réseau de dépôts qui irrigue le marché ivoirien depuis les installations portuaires d’Abidjan et de San Pedro. En portant l’ajout à plus de 100 000 mètres cubes, l’opération offre une marge de manœuvre supplémentaire aux distributeurs pour lisser les tensions saisonnières et absorber les variations d’importation. Le stockage constitue le maillon critique de la chaîne aval : sans tampon suffisant, tout retard d’accostage ou toute perturbation logistique se traduit rapidement par des tensions à la pompe.

Pour les autorités ivoiriennes, l’enjeu dépasse la simple question du volume. Il s’agit de conforter le statut de hub régional que revendique le pays pour la distribution d’hydrocarbures en Afrique de l’Ouest. La Société ivoirienne de raffinage (SIR), acteur central de la filière, alimente en effet plusieurs pays enclavés du Sahel, du Burkina Faso au Mali, dont les besoins en carburants transitent par le corridor abidjanais. Renforcer la capacité de stockage revient donc, mécaniquement, à sécuriser aussi les débouchés d’exportation vers l’hinterland.

Sécurité d’approvisionnement et souveraineté énergétique

La question de la sécurité d’approvisionnement figure au premier rang des priorités affichées par le gouvernement. Les épisodes de tensions observés ces dernières années sur les marchés internationaux, entre chocs géopolitiques et recompositions des flux de brut, ont rappelé la vulnérabilité des économies importatrices. En augmentant ses réserves stratégiques et opérationnelles, la Côte d’Ivoire cherche à disposer d’un coussin capable d’absorber plusieurs semaines de consommation en cas de choc externe.

Ce mouvement s’articule avec les investissements consentis en amont, notamment sur les champs offshore Baleine et Calao, dont la montée en puissance doit accroître la production nationale de brut. La cohérence recherchée est celle d’une filière intégrée, allant de l’exploration au raffinage jusqu’à la distribution finale. Les 100 700 mètres cubes additionnels apportent une pièce concrète à cet édifice, en réduisant la dépendance aux importations spot et en donnant plus de latitude aux acheteurs pour négocier des cargaisons dans de meilleures conditions.

Un signal aux investisseurs et aux partenaires régionaux

Au-delà de la dimension technique, la mise en service adresse un signal aux opérateurs privés et aux bailleurs. Le secteur du stockage pétrolier attire, en Afrique de l’Ouest, un intérêt croissant de la part de traders internationaux et de fonds spécialisés dans les infrastructures. La Côte d’Ivoire, dotée d’un cadre réglementaire relativement stabilisé et d’une position géographique privilégiée sur le golfe de Guinée, se positionne comme une place attractive pour ce type d’actifs.

Reste que la rentabilité de ces infrastructures dépendra de plusieurs paramètres. Le niveau des marges de stockage, la tarification appliquée par les gestionnaires de dépôts et la stabilité des flux d’importation détermineront le retour sur investissement. Concrètement, les distributeurs ivoiriens devront arbitrer entre l’accroissement des stocks tampons, plus coûteux en immobilisations, et le maintien d’une rotation rapide, plus exigeant en logistique. Les prochains mois permettront de mesurer l’impact effectif de ces capacités additionnelles sur les prix à la pompe et sur la fluidité de l’approvisionnement du corridor sahélien.

Par ailleurs, la modernisation de la logistique pétrolière s’inscrit dans un mouvement plus large de mise à niveau des infrastructures énergétiques ivoiriennes, incluant les projets de dépôts secondaires en région et les interconnexions avec les pays voisins. Selon Financial Afrik, cette mise en service consolide la trajectoire du pays vers un rôle accru de plateforme logistique régionale.

Pour aller plus loin

Détroit d’Ormuz : les alternatives énergétiques régionales en question · Petroci Holding reprend le contrôle du champ pétrolier Espoir · Cameroun : le départ du Hilli Episeyo pèsera sur la croissance 2026

J’aime ça : J’aime chargement…