Yanbu : les chargements de pétrole saoudien chutent de 40%

Le terminal pétrolier de Yanbu, situé sur la façade occidentale de l’Arabie saoudite, enregistre une baisse de 40% de ses chargements de brut. Cette évolution, rapportée par la presse libanaise, touche l’un des points de sortie stratégiques du pétrole saoudien vers l’Europe et la Méditerranée, alternative à la route du détroit d’Ormuz. Le recul, d’une ampleur inhabituelle pour une infrastructure de cette importance, s’inscrit dans un environnement régional marqué par les turbulences sécuritaires en mer Rouge et par les ajustements successifs de la politique de production de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et de ses alliés (OPEP+).

Yanbu, un maillon-clé de l’exportation pétrolière saoudienne

Relié aux gisements de l’Est du royaume par le pipeline transarabique Est-Ouest, Yanbu permet à Saudi Aramco d’acheminer le brut jusqu’à la mer Rouge sans passer par le Golfe persique. Ce contournement offre à Riyad une marge de manœuvre précieuse face aux risques géopolitiques concentrés autour d’Ormuz. Le terminal alimente également d’importantes capacités de raffinage locales et sert de base au chargement des supertankers à destination du canal de Suez, du Sumed et, plus largement, des marchés européens.

Une baisse de 40% des volumes chargés change donc l’équation logistique. Elle peut refléter un redéploiement des flux vers les ports du Golfe, comme Ras Tanura ou Juaymah, ou signaler un ralentissement plus général de l’offre saoudienne à l’exportation. Reste que la mer Rouge est devenue, depuis la fin 2023, un couloir maritime à haut risque, ciblé par les attaques des Houthis yéménites contre les navires jugés liés à Israël ou à ses soutiens. Les compagnies pétrolières ont progressivement rerouté une partie de leur trafic par le cap de Bonne-Espérance, allongeant les délais et les coûts.

Un signal dans un marché pétrolier sous contrainte

La contraction observée à Yanbu intervient alors que l’OPEP+ maintient une discipline de production stricte pour soutenir les cours. Riyad, chef de file de l’alliance, a prolongé ses coupes volontaires afin de contenir l’offre mondiale et de défendre un prix du baril compatible avec ses ambitions budgétaires. Le programme Vision 2030, qui mobilise des centaines de milliards de dollars pour diversifier l’économie saoudienne, dépend directement de la solidité des recettes d’hydrocarbures.

Dans ce contexte, la baisse des chargements peut aussi correspondre à un choix commercial. Les raffineurs asiatiques, premiers acheteurs du brut saoudien, sont traditionnellement servis depuis les ports du Golfe. Si la demande européenne fléchit, ou si les acheteurs se tournent vers d’autres sources — brut américain, russe rebadgé, ou barils atlantiques —, Yanbu perd mécaniquement en activité. Concrètement, l’écart de prix entre l’Arab Light livré en Méditerranée et les bruts concurrents détermine une partie des arbitrages.

Risques sécuritaires et recompositions logistiques

La dimension sécuritaire ne peut être écartée. Depuis le déclenchement des hostilités à Gaza, les Houthis ont revendiqué plusieurs frappes visant le trafic maritime en mer Rouge et dans le détroit de Bab el-Mandeb. Même si les tankers battant pavillon saoudien n’ont pas été des cibles prioritaires, la hausse des primes d’assurance et la prudence des armateurs pèsent sur l’ensemble du corridor. Plusieurs majors, dont BP et Equinor, ont ponctuellement suspendu leurs passages.

Pour l’Arabie saoudite, cette recomposition impose une réflexion de fond sur la résilience de ses routes d’export. Le royaume dispose d’atouts uniques, avec la double façade Golfe-mer Rouge et le pipeline Est-Ouest, mais l’insécurité prolongée du corridor occidental fragilise cet équilibre. Par ailleurs, la baisse des volumes à Yanbu prive certains raffineurs méditerranéens d’une source d’approvisionnement compétitive, susceptibles de se rabattre sur des bruts moins qualitatifs ou plus chers.

À court terme, les analystes surveilleront les données douanières et les mouvements de tankers via les plateformes de traçage satellitaire pour confirmer la tendance et en mesurer la durée. Une baisse structurelle modifierait la cartographie de l’offre méditerranéenne, tandis qu’un repli conjoncturel se résorberait avec la normalisation du trafic en mer Rouge. Dans tous les cas, l’événement illustre la fragilité croissante des chaînes d’exportation d’hydrocarbures, exposées à la fois aux décisions de l’OPEP+ et aux tensions armées régionales. Selon Al Akhbar, la chute atteint bien 40% sur la période considérée.

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