Petroci Holding reprend le contrôle du champ pétrolier Espoir

Petroci Holding franchit un cap symbolique et stratégique. La compagnie nationale ivoirienne a pris le contrôle du champ pétrolier Espoir, l’un des gisements offshore historiques du pays, situé dans les eaux de Jacqueville, à une soixantaine de kilomètres à l’ouest d’Abidjan. Cette montée en puissance de l’opérateur public traduit une inflexion nette de la doctrine pétrolière ivoirienne, longtemps arrimée à un modèle de partage avec les majors internationales. Le champ Espoir, en production depuis 2002, demeure un actif clé du bassin sédimentaire ivoirien.

Un actif offshore stratégique pour Abidjan

Découvert dans les années 1980 puis mis en exploitation au début des années 2000, Espoir figure parmi les gisements matures de la façade atlantique ivoirienne. Le champ, exploité pendant plus de deux décennies sous la houlette de la major canadienne CNR International, produit à la fois du brut et du gaz associé, ce dernier alimentant une partie du parc thermique national. Sa reprise en main par Petroci intervient alors que la Côte d’Ivoire cherche à consolider ses capacités techniques et financières dans l’amont pétrolier.

Le contexte est porteur. Depuis la découverte du gisement géant Baleine par Eni en 2021, Abidjan a réaffirmé son ambition de devenir un producteur d’hydrocarbures de premier plan sur le golfe de Guinée. La production nationale, longtemps cantonnée autour de 30 000 à 40 000 barils par jour, est appelée à croître significativement au cours de la décennie. Dans cette trajectoire, la compagnie publique entend jouer un rôle opérationnel accru, et non plus seulement celui de partenaire minoritaire.

Petroci Holding, du partenaire minoritaire à l’opérateur

Créée en 1975, Petroci Holding détenait historiquement des participations de portage dans les blocs pétroliers ivoiriens, laissant l’opératorat aux compagnies internationales. La reprise du champ Espoir marque un basculement doctrinal. En s’emparant du contrôle opérationnel d’un actif en production, la société publique change de posture. Elle assume désormais la responsabilité industrielle de l’exploitation, avec ce que cela implique en matière de compétences techniques, de maintenance des installations offshore et de gestion des risques opérationnels.

Cette évolution rejoint une tendance régionale. Du Sénégal au Nigeria, en passant par le Gabon et la Guinée équatoriale, les compagnies nationales cherchent à capter une part croissante de la chaîne de valeur pétrolière. Le mouvement obéit à une double logique : maximiser la rente domestique et bâtir un savoir-faire national transposable aux gisements futurs. Pour Petroci, le champ Espoir peut ainsi servir de laboratoire industriel avant l’exploitation à grande échelle de Baleine et d’autres découvertes annoncées.

Enjeux financiers et défis techniques

La reprise d’un champ mature n’est pas exempte de risques. Les installations, mises en service il y a plus de vingt ans, nécessitent des investissements soutenus pour prolonger leur durée de vie utile et optimiser les taux de récupération. La gestion du déclin naturel du gisement, les opérations de forage de puits complémentaires et le traitement du gaz associé exigent une expertise pointue. Petroci devra soit renforcer ses équipes internes, soit s’appuyer sur des contrats de services avec des prestataires spécialisés, sans perdre la maîtrise stratégique de l’actif.

Sur le plan financier, l’opération engage la compagnie publique sur des flux de trésorerie soumis à la volatilité des cours du Brent. La rentabilité du champ dépendra également du régime fiscal appliqué et de la capacité de Petroci à commercialiser sa production dans des conditions optimales, notamment vers la Société ivoirienne de raffinage (SIR). Reste que le contrôle d’un actif producteur constitue un levier de crédit non négligeable pour lever des financements sur les marchés régionaux et internationaux.

Concrètement, cette prise de contrôle s’inscrit dans une politique plus large de valorisation des ressources nationales. Le gouvernement ivoirien affiche l’ambition de porter la production pétrolière au-delà de 200 000 barils par jour d’ici la fin de la décennie, à mesure que Baleine monte en puissance. Le succès de Petroci sur Espoir sera scruté comme un test de crédibilité pour l’ensemble de la stratégie amont du pays. Selon Financial Afrik, l’opération a été formalisée fin juillet.

Pour aller plus loin

Cameroun : le départ du Hilli Episeyo pèsera sur la croissance 2026 · La raffinerie Dangote lève 2,5 milliards USD auprès d’investisseurs · La SNH déprécie 10,8 milliards de FCFA sur son achat bloqué dans Cotco

J’aime ça : J’aime chargement…