Côte d’Ivoire : Brou Aka Pascal nommé à la tête de la HACA

La régulation de l’audiovisuel en Côte d’Ivoire entre dans une nouvelle phase avec la nomination de Brou Aka Pascal à la présidence de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle (HACA). L’institution, chargée de superviser les médias radiophoniques et télévisuels sur l’ensemble du territoire ivoirien, se dote d’un nouveau pilote alors que le pays s’apprête à traverser une période politique intense. Ce changement à la tête du régulateur intervient à un moment où la question du pluralisme, du traitement de l’information et de la place des médias numériques figure au premier rang des préoccupations des autorités comme des professionnels du secteur.

Un régulateur central dans l’architecture médiatique ivoirienne

La HACA occupe une position stratégique dans le dispositif de gouvernance des médias en Côte d’Ivoire. Créée pour garantir la liberté de communication audiovisuelle dans le respect de la loi, elle délivre les autorisations d’émettre, contrôle les contenus diffusés et veille à l’équilibre entre acteurs publics et privés. Son président incarne, à la fois, l’autorité morale du régulateur et son bras opérationnel face aux chaînes de télévision, aux radios et, de plus en plus, aux plateformes en ligne qui bousculent les modèles historiques de diffusion.

La montée en puissance des réseaux sociaux, la multiplication des web-télévisions et la circulation accrue de contenus non régulés placent le régulateur ivoirien devant des défis inédits. Concrètement, la HACA doit désormais concilier deux impératifs qui peuvent entrer en tension : préserver un espace public d’information équilibré et accompagner la libéralisation d’un marché audiovisuel où le nombre d’opérateurs a nettement progressé ces dernières années. La nomination du nouveau président s’inscrit dans ce contexte de recomposition rapide.

Brou Aka Pascal, un profil au cœur d’une séquence sensible

L’accession de Brou Aka Pascal à la tête de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle attire l’attention en raison du calendrier politique ivoirien. Le pays se prépare à des scrutins majeurs, avec en toile de fond une compétition médiatique attendue entre partis, candidats et sensibilités diverses. Le régulateur aura ainsi la responsabilité délicate de garantir un accès équitable aux médias audiovisuels, une mission qui, par le passé, a souvent placé la HACA sous le regard critique tant des formations politiques que des organisations professionnelles.

Le nouveau président prend la suite d’une institution qui a connu plusieurs présidences marquantes depuis sa création. Sa marge d’action se déploiera sur trois fronts principaux : le suivi du pluralisme dans les programmes d’information, l’encadrement de la couverture des campagnes politiques et la gestion des éventuelles sanctions à l’encontre des chaînes qui contreviendraient au cahier des charges. Reste que l’exercice s’annonce complexe dans un environnement où la parole politique se déporte de plus en plus vers des espaces numériques échappant à la compétence directe du régulateur.

Une régulation à réinventer face au numérique

Au-delà de la seule scène ivoirienne, la nomination illustre une préoccupation partagée par plusieurs régulateurs africains : celle de la modernisation des cadres normatifs. La télévision numérique terrestre, les services de vidéo à la demande et les plateformes de streaming redessinent la chaîne de valeur audiovisuelle. Les recettes publicitaires, autrefois concentrées sur les diffuseurs traditionnels, migrent en partie vers les acteurs globaux du numérique, fragilisant l’économie des chaînes locales.

Dans ce contexte, la HACA est appelée à peser sur des dossiers structurants : conventions avec les diffuseurs, obligations de production nationale, protection des mineurs et lutte contre les discours de haine ou la désinformation. La nouvelle présidence devra également composer avec les attentes des professionnels ivoiriens qui plaident pour une régulation plus prévisible et un dialogue institutionnel renforcé. Le positionnement du régulateur vis-à-vis des opérateurs télécoms, qui hébergent une part croissante de la consommation audiovisuelle via l’internet mobile, constituera un autre chantier de fond.

La séquence qui s’ouvre offrira rapidement une lecture concrète des priorités du nouveau président. Décisions d’attribution de fréquences, arbitrages sur les contenus sensibles, ajustements réglementaires : les prochains mois diront quel équilibre Brou Aka Pascal entend imprimer à la Haute Autorité, entre fermeté juridique et ouverture au dialogue avec la profession. Selon Fratmat, sa nomination a été officialisée à la tête de la HACA.

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