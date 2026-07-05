Le Gabon inaugure à Nkok son premier data center souverain

Le Gabon franchit une étape sensible de sa transformation numérique. Le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a inauguré à Nkok, dans la zone économique spéciale située à une trentaine de kilomètres de Libreville, le premier data center national et souverain du pays. L’équipement, développé par l’opérateur ST Digital, filiale du groupe camerounais actif dans plusieurs marchés d’Afrique centrale, doit servir de socle à l’hébergement local des données stratégiques du secteur public comme des entreprises privées.

L’annonce dépasse le simple ruban coupé. En dotant le pays d’une infrastructure de dernière génération, l’exécutif gabonais entend combler un retard structurel : jusqu’ici, l’essentiel des données produites par les administrations, banques et opérateurs télécoms gabonais transitait et résidait à l’étranger, principalement en Europe. Une dépendance jugée incompatible avec les impératifs de sécurité, de continuité de service et de contrôle juridictionnel sur les informations sensibles.

Nkok, nouveau nœud de la souveraineté numérique gabonaise

Le choix de Nkok n’est pas anodin. La zone économique spéciale, initialement pensée pour la transformation du bois, s’affirme désormais comme un pôle industriel diversifié. L’implantation d’un data center dans ce périmètre bénéficie d’un régime fiscal incitatif, d’un accès à l’énergie et d’une proximité avec les artères de fibre optique reliant Libreville aux câbles sous-marins qui longent le golfe de Guinée. Concrètement, le site vise à héberger de manière sécurisée les données de l’administration, des opérateurs de services financiers et des acteurs privés soumis à des obligations de localisation.

Pour ST Digital, l’opération consolide une empreinte régionale déjà bâtie autour d’infrastructures similaires au Cameroun et en Côte d’Ivoire. L’opérateur revendique une conformité aux standards internationaux de disponibilité et de sécurité, socle indispensable pour convaincre les grands comptes bancaires et les administrations régaliennes de migrer leurs charges de travail vers un hébergeur local. Le pari est aussi commercial : la demande de cloud souverain progresse rapidement sur le continent, portée par le durcissement des cadres réglementaires en matière de protection des données personnelles.

Un levier économique et diplomatique

Au-delà de la technique, l’inauguration s’inscrit dans une séquence politique. Depuis son arrivée au pouvoir, Brice Clotaire Oligui Nguema a fait de la modernisation des services publics et de la diversification de l’économie deux marqueurs de son mandat. Le numérique offre un terrain où les résultats peuvent être rapides et visibles, à condition que les infrastructures suivent. Un data center national fournit précisément cette colonne vertébrale, permettant d’accélérer la digitalisation des procédures administratives, des paiements et des services de santé.

L’enjeu est également diplomatique. À l’échelle sous-régionale, la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) peine à se doter d’une politique commune du cloud et de la donnée. En prenant les devants, Libreville se positionne comme un hub potentiel pour les États voisins dépourvus d’infrastructures comparables. La perspective de vendre de la capacité d’hébergement à des administrations tierces, ou à des entreprises multinationales soumises à des exigences de localisation régionale, ouvre un horizon de revenus non pétroliers appréciable pour un pays qui cherche à réduire son exposition aux hydrocarbures.

Des défis d’exécution à ne pas sous-estimer

Reste que la mise en service d’un data center ne suffit pas à garantir la souveraineté numérique. Encore faut-il que l’écosystème suive : formation d’ingénieurs et d’administrateurs systèmes, cadre juridique clair sur la localisation et le traitement des données, tarification compétitive face aux hyperscalers américains, fiabilité de la fourniture électrique. Le Gabon devra également structurer une politique de commande publique orientant les administrations vers les capacités nationales, sous peine de voir l’infrastructure sous-utilisée.

Par ailleurs, la question de la cybersécurité s’imposera rapidement. Concentrer les données stratégiques d’un pays sur un site unique fait de celui-ci une cible privilégiée. La montée en puissance de l’Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences (ANINF) et la coopération avec des partenaires techniques éprouvés seront déterminantes pour crédibiliser la promesse de souveraineté. Selon Gabon Review, l’inauguration marque une avancée concrète dans la stratégie de transformation numérique portée par la présidence gabonaise.

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