La participation de plusieurs millions d’Iraniens aux cérémonies funéraires tenues récemment à Téhéran a été qualifiée par des médias israéliens de démonstration de force politique adressée aux États-Unis. Selon la lecture avancée par ces mêmes organes de presse, la densité du cortège s’apparente à « un doigt planté dans l’œil de l’Amérique », formule qui traduit la portée symbolique attribuée à l’événement au-delà de sa dimension religieuse et nationale.

Une mobilisation lue comme un message stratégique

Les commentateurs israéliens cités relèvent que la République islamique a réussi à orchestrer un moment de communion nationale dans une séquence marquée par une confrontation ouverte avec Washington et par les tensions militaires qui traversent la région. La foule massive est interprétée comme un indicateur de la capacité de mobilisation du système politique iranien, à un moment où plusieurs analystes occidentaux misaient sur un affaiblissement de la légitimité du pouvoir à Téhéran.

Cette lecture n’est pas anodine. En Israël, où l’appareil sécuritaire et les milieux médiatiques scrutent avec attention les dynamiques internes iraniennes, reconnaître une telle démonstration de mobilisation revient à admettre les limites du pari sur une érosion rapide de la cohésion nationale iranienne. La formule employée, empruntée au registre géopolitique, illustre une inflexion analytique : la contestation intérieure existe, mais elle n’a pas empêché la rue de répondre à l’appel des autorités.

Téhéran capitalise sur la charge symbolique

Pour le pouvoir iranien, la séquence offre un instrument de communication politique de premier ordre. Les images d’une capitale saturée par les cortèges circulent largement sur les chaînes officielles et sur les réseaux sociaux, appuyant un récit de résistance à la pression étrangère. Le vocabulaire retenu par la presse iranienne insiste sur l’unité nationale et sur la continuité idéologique du régime, tandis que la lecture israélienne, involontairement, contribue à valider cette narration.

Reste que la portée politique d’une mobilisation funéraire demeure difficile à mesurer dans la durée. Les précédents montrent que les grands rassemblements iraniens, qu’il s’agisse des funérailles du général Qassem Soleimani en 2020 ou de commémorations révolutionnaires, ont souvent été suivis par des périodes de contestation sociale liées à la situation économique, aux sanctions et aux libertés publiques. La photographie d’un jour ne dit rien de la trajectoire d’une année.

Une équation régionale sous tension

Le contexte régional confère à ces images une résonance particulière. La confrontation entre Téhéran et Washington s’inscrit dans un environnement stratégique où se croisent le dossier nucléaire, la présence militaire américaine dans le Golfe, la guerre à Gaza et les répliques venues du Liban, du Yémen et d’Irak. Chaque signal de force ou de faiblesse envoyé par l’une des capitales est immédiatement intégré aux calculs des autres acteurs, y compris des pays du Golfe engagés dans une politique de couverture diplomatique.

Pour les décideurs du Moyen-Orient et des capitales africaines qui suivent de près l’axe irano-américain, la séquence rappelle que la variable interne iranienne reste centrale dans toute équation régionale. Une population capable de se mobiliser à cette échelle constitue un actif politique pour le régime, indépendamment des difficultés économiques provoquées par les sanctions. Les partenaires commerciaux de Téhéran, notamment ceux qui misent sur les corridors logistiques reliant l’Iran à l’Asie centrale et au Caucase, y verront un facteur de stabilité relative à court terme.

À l’inverse, les analystes israéliens qui privilégient une stratégie de pression maximale devront intégrer cette variable dans leurs projections. Le récit d’un régime isolé de sa propre population trouve, dans les images de Téhéran, un démenti dont l’ampleur ne peut être ignorée. La formule prêtée aux commentateurs hébreux traduit, en creux, cette prise de conscience.

Selon Al Akhbar.

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