L’Iran a fermement écarté une proposition anti-iranienne présentée au Conseil de l’Organisation maritime internationale (OMI), agence spécialisée des Nations unies chargée de la sûreté et de la sécurité de la navigation. Selon les autorités de Téhéran, ce texte, porté par des puissances occidentales, viserait à isoler la flotte marchande iranienne et à légitimer des mesures restrictives supplémentaires contre ses opérateurs maritimes. La réaction officielle, ferme, illustre la tension persistante autour du statut de l’Iran dans les organisations multilatérales à vocation technique.

Une motion perçue comme une manœuvre politique

Pour la diplomatie iranienne, la démarche déposée au Conseil de l’OMI relève d’une lecture partisane du droit maritime international. Téhéran conteste tant la forme que le fond du projet, arguant que l’enceinte onusienne n’a pas vocation à trancher des différends bilatéraux ni à servir d’instrument de sanction déguisée. Le ministère iranien des Affaires étrangères souligne que la Convention des Nations unies sur le droit de la mer et les conventions afférentes offrent déjà un cadre suffisant pour traiter les incidents en mer, sans qu’il soit nécessaire de désigner un État membre.

La position iranienne s’appuie également sur un argument de cohérence institutionnelle. L’OMI, créée en 1948 et forte de 176 États membres, fonctionne par consensus technique sur des dossiers tels que la prévention de la pollution, la formation des gens de mer ou la sécurité des routes commerciales. Introduire des considérations géopolitiques dans son agenda risquerait, selon Téhéran, d’ouvrir une brèche que d’autres délégations pourraient exploiter à leur tour, au détriment de la vocation régulatrice de l’organisation.

Un enjeu maritime aux ramifications régionales

Au-delà de la joute diplomatique, le contentieux touche à un secteur névralgique pour l’économie iranienne. La flotte marchande nationale, opérée notamment par l’Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), assure une part importante des exportations d’hydrocarbures et de produits pétrochimiques, contournant depuis plusieurs années le régime de sanctions unilatérales imposé par Washington. Toute décision de l’OMI perçue comme restrictive aurait des conséquences directes sur l’assurance des navires, l’accès aux ports et la classification internationale des bâtiments battant pavillon iranien.

Le sujet se greffe sur une actualité maritime particulièrement dense dans la région. Les incidents récurrents en mer d’Oman, dans le détroit d’Ormuz et en mer Rouge ont replacé les couloirs de navigation du Golfe au centre des préoccupations sécuritaires. Environ un cinquième du commerce mondial de pétrole transite par le détroit d’Ormuz, ce qui confère à toute décision affectant les acteurs riverains une portée bien supérieure au simple cadre bilatéral. Téhéran fait valoir sa contribution à la sécurité de ces routes, mise à mal, selon lui, par les opérations militaires étrangères déployées dans la zone.

Téhéran cherche des relais dans le Sud global

Face à la proposition contestée, la diplomatie iranienne mise sur la mobilisation d’États non alignés et de partenaires du Sud global pour bloquer le texte ou en atténuer la portée. Les rapprochements récents avec Moscou et Pékin, formalisés notamment dans le cadre des BRICS élargis et de l’Organisation de coopération de Shanghai, offrent à Téhéran des relais utiles au sein des instances techniques onusiennes. Plusieurs délégations africaines et asiatiques, sensibles à l’argument de la préservation du multilatéralisme technique, pourraient également s’abstenir ou voter contre.

Reste que la marge de manœuvre demeure étroite. Les États-Unis, le Royaume-Uni et plusieurs pays européens disposent d’une influence historique importante au sein du Conseil de l’OMI, notamment via les grandes sociétés de classification et les principaux registres d’immatriculation. La bataille se jouera donc autant dans les couloirs de Londres, siège de l’organisation, qu’à travers les canaux diplomatiques bilatéraux activés par Téhéran ces dernières semaines.

Concrètement, ce bras de fer met en lumière la difficulté croissante pour les instances multilatérales à préserver leur neutralité technique dans un environnement international polarisé. Pour l’Iran, l’enjeu dépasse le seul dossier maritime : il s’agit de démontrer sa capacité à contester, dans les enceintes onusiennes, une architecture normative jugée défavorable à ses intérêts stratégiques. Selon PressTV.

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