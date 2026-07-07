Côte d’Ivoire : le cyberactiviste Ibrahim Zigui obtient une liberté provisoire

Le cyberactiviste ivoirien Ibrahim Zigui a recouvré une liberté provisoire après une détention de dix mois, a annoncé son avocat. La décision met un terme temporaire à une procédure qui s’est imposée comme l’un des marqueurs du climat pré-électoral en Côte d’Ivoire, où la parole numérique critique s’est retrouvée sous étroite surveillance des autorités judiciaires.

Une détention devenue emblématique du traitement des voix critiques

Figure connue de l’activisme en ligne, Ibrahim Zigui s’était imposé sur les réseaux sociaux par des prises de position tranchées à l’égard de la gouvernance ivoirienne. Son incarcération, prolongée sur près de dix mois, avait été perçue par plusieurs organisations de défense des droits humains comme un signal adressé aux publicateurs les plus véhéments. La remise en liberté, telle qu’annoncée par la défense, ne vaut pas relaxe : la procédure judiciaire suit son cours et le cyberactiviste demeure soumis aux obligations attachées à ce statut.

Le dossier s’inscrit dans une série d’interpellations visant, ces dernières années, des influenceurs, blogueurs et animateurs de pages à forte audience en Côte d’Ivoire. Les chefs d’accusation retenus par le parquet dans ce type de contentieux relèvent le plus souvent de la diffusion de fausses informations, de l’atteinte à l’ordre public ou de l’outrage. Ces qualifications, appuyées par la loi de 2017 sur la lutte contre la cybercriminalité, ont façonné une jurisprudence désormais scrutée par les partenaires internationaux d’Abidjan.

Un signal politique à quelques mois d’échéances sensibles

La décision de libération intervient dans une séquence politique particulièrement chargée. La Côte d’Ivoire se prépare à des échéances électorales majeures, et l’exécutif ivoirien est régulièrement interpellé sur son rapport aux libertés publiques par les chancelleries occidentales comme par les organisations panafricaines. Concrètement, chaque décision judiciaire concernant un activiste connu prend une dimension politique qui dépasse le seul cadre pénal.

Pour les avocats de la défense, la mesure obtenue confirme la fragilité du dossier initial. Pour le parquet, elle ne préjuge en rien du fond. Reste que l’affaire aura mobilisé plusieurs collectifs et suscité des tribunes publiques, y compris au sein de la diaspora ivoirienne, dont le poids sur les débats intérieurs s’est accru avec la centralité des plateformes numériques dans la vie politique nationale.

La cybercriminalité, un cadre légal sous tension

Le cadre juridique ivoirien en matière de cybercriminalité, adopté pour lutter contre les escroqueries en ligne et l’apologie du terrorisme, sert désormais de socle à des poursuites visant des publications politiques. Cette évolution est documentée par plusieurs rapports d’ONG, qui pointent une extension progressive du périmètre d’application. À l’échelle régionale, la Côte d’Ivoire n’est pas isolée : le Sénégal, le Bénin ou le Togo ont connu des controverses comparables sur le maniement de leurs lois numériques.

La régulation des contenus en ligne pose une équation complexe aux États d’Afrique de l’Ouest. D’un côté, la prolifération des rumeurs et des campagnes de désinformation coordonnées appelle une réponse publique. De l’autre, l’usage extensif des dispositifs pénaux à l’encontre de figures critiques nourrit le soupçon d’un rétrécissement de l’espace civique. Les investisseurs et bailleurs, attentifs à la stabilité institutionnelle, suivent ces arbitrages avec une vigilance renouvelée.

Une procédure qui n’est pas close

La sortie d’Ibrahim Zigui ne referme pas le dossier. Le cyberactiviste devra répondre, le moment venu, devant la juridiction saisie, et ses conseils entendent obtenir sur le fond une décision de relaxe. Dans l’intervalle, sa liberté provisoire est assortie des restrictions habituelles, notamment en matière de communication publique. Son cas continuera d’être suivi par les défenseurs des droits numériques, qui y voient un test des équilibres actuels en Côte d’Ivoire.

L’issue judiciaire finale pèsera sur la lecture que feront les observateurs de la trajectoire ivoirienne à l’approche du scrutin. Elle éclairera aussi la manière dont Abidjan entend articuler impératifs de sécurité informationnelle et garanties offertes aux libertés d’expression en ligne. Selon Abidjan.net, l’annonce de la libération émane directement de l’avocat du cyberactiviste.

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